Canelo volvió a batear a David Benavidez; quiere revancha ante Bivol

(Foto: Instagram/canelo)

Luego del triunfo del boxeador mexicoestadounidense David Benavidez sobre Caleb Plant el pasado 25 de marzo por el título supermediano interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), los comentarios de un posible enfrentamiento con Saúl Canelo Álvarez tomaron más fuerza.

Te puede interesar: Tras victoria de David Benavidez, revive discusión sobre pelea contra el “Canelo” Álvarez

Benavidez es apodado el Monstruo Mexicano; sin embargo, para Álvarez eso es debatible. Así lo dijo mientras finalizaba su entrenamiento abierto a los medios en su gimnasio House of Boxing de San Diego (EEUU), de cara a su próximo combate el 6 de mayo ante el británico, John Ryder, en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco.

“Lo mismo decían de Golovkin, Trout, Lara, es un monstruo, pero depende ante quién. No es lo mismo tenerme a mí que a otros peleadores enfrente”

No obstante, reconoció que Benavidez hizo un gran papel, pese a que no noqueó al rival, mismo que Canelo sí mandó a la lona en 2021 en el round 10.

(Foto: USA TODAY Sports)

“Felicidades. Que no lo haya noqueado no quiere decir que no es buen peleador, simplemente que hay rivales que se les presta más que otros”

“Lo hizo muy bien, lo hizo como debía de hacerle (ante Plant)”, agregó.

Te puede interesar: Qué dijo David Benavidez sobre Canelo tras derrotar a Caleb Plant

Benavidez vivió su pelea más grande ante el ex campeón mundial en peso super mediano. Actualmente, el pugilista nacido en Phoenix, Arizona, es el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo en la división y, en teoría, sería el retador para Canelo por el título mundial. Pese a que muchos dicen que Saúl está evitando la pelea, el boxeador tapatío dice no cerrarse a ningún rival.

“No se descarta ninguna pelea en mi carrera. Todos saben el objetivo que tengo enfrente. Veremos en el futuro”, dijo Canelo ante los micrófonos de ESPN Digital.

Dmitry Bivol golpea a "Canelo" Álvarez durante la pelea por el título mundial semicompleto. T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, EEUU. 7 de mayo de 2022. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Joe Camporeale

Álvarez es actualmente el campeón indiscutido en las 168 libras en posesión de los cuatro cinturones. Y aunque no descartó una pelea con Benavidez, el mexicano parece querer la revancha ante el ruso Dmitry Bivol con quien perdió el año pasado en las 175 libras.

Te puede interesar: Cómo ayudó JC Chávez a Mike Tyson cuando estuvo en la cárcel

“Si Dios quiere”, el combate se podría realizar en septiembre próximo. Incluso, en las 175 libras, categoría de Bivol y no en las 168 donde el mexicano es el rey.

“En las mismas libras, 175. Si no van a empezar a ch..., ¡ah lo bajó, por eso perdió! Pero no dicen cuando subí”

“Canelo” Álvarez he tenido una trayectoria notable en el boxeo profesional, pero solo tres de esas peleas, han sido contra oponentes mexicanos: Julio César Chávez en 2017, Alfredo Ángulo en 2014 y Alfonso Gómez en 2011.

Saúl "Canelo" Álvarez y John Ryder en la cancha del Estadio Akron, lugar donde se realizará la pelea el 6 de mayo (Jair Ramírez/ cortesía TV Azteca)

Se enfrentó a varios boxeadores mexicanos al comienzo de su carrera profesional, incluidos Francisco Villanueva, Abraham González, Miguel Vázquez, Pedro López y Jorge Juárez. Sin embargo, no ha subido al ring con un compatriota desde su pelea con Chávez Jr.

Distintos peleadores, críticos y el mismo público fanáticos del deporte se ha preguntado por qué Canelo no pelea con mexicanos, a lo que esté en algún momento respondió: “Dicen que tengo miedo, pero no le temo a nadie y no evado a ningún peleador. Benavidez no me aporta nada” dijo en entrevista para World Boxing News. “Díganme con qué campeón han peleado antes. Yo le gané a todos los campeones de la división”.

Además, agregó, “represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido. A Jaime Munguía le veo potencial, pero le falta todavía algunas peleas para llegar a esos niveles. No me cierro a nada, pero por ahora no me gustaría”

Álvarez continuará su trabajo desde California, antes de viajar a Guadalajara para la recta final de su preparación previa a su pelea de mayo en el estadio de las Chivas.