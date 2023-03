Siddhartha confirmó show en el Foro Sol de la CDMX

Siddhartha tiene una sólida base de seguidores. (@iamsiddhartha)

Los días 18 y 19 de marzo marcaron la edición número 28 del Vive Latino. Como parte del evento, los 160 mil asistentes tuvieron el privilegio de presenciar algunos adelantos de próximos conciertos que se llevarán a cabo en los recintos más importantes de la Ciudad de México. Entre los destacados, se encontraba un show de Siddhartha en el Foro Solo de la Ciudad de México.

Muchos internautas no pudieron creer la noticia, argumentando que era un recinto muy grande para el cantautor mexicano. Sin embargo, a través de sus redes sociales y de las de OCESA y Ticketmaster, se ha confirmado que Jorge Siddhartha González Ibarra llegará al coloso de Iztacalco este 9 de diciembre.

Como es costumbre, la preventa citibanamex se llevará a cabo a través del sistema Ticketmaster. Esta se llevará a cabo el 30 de marzo a partir de las 2:00 pm, mientras que la venta general comenzará el 31 de marzo a la misma hora.

Siddartha confirmó un show en el Foro Sol el 9 de diciembre de 2023. Foto: @IamSiddhartha

Estos serán los precios y secciones para ver al intérprete de Ser Parte en el Foro Sol (ya con cargo por servicio):

Platino A - $3,000.00 pesos MXN

Platino B - $2,280.00 pesos MXN

Platino C - $1,800.00 pesos MXN

Platino D - $1,440.00 pesos MXN

Platino E - $1,320.00 pesos MXN

Verde A - $1,800.00 pesos MXN

Verde B - $1,320.00 pesos MXN

Naranja A - $1,320.00 pesos MXN

Narania B - $960.00 pesos MXN

Verde C - $720.00 pesos MXN

Naranja C - $480.00 pesos MXN

General B - $600.00 pesos MXN

El Foro Sol es un recinto en el que cientos de artistas anhelan presentarse, pues es de los más grandes de la Ciudad de México con una capacidad de 65 mil personas. Es por esto que Siddhartha no pudo evitar compartir su emoción de poder interpretar su catálogo musical en este histórico recinto después de casi 20 años de carrera:

“¡Amigos! Estoy muy muy emocionado por compartirles esta noticia, llegamos al Foro Sol! Parece que fue ayer que viví mi primer show en CDMX donde sólo había 10 personas y que ahora lleguemos a un lugar tan imponente e importante como este me parece increíble, qué magia tiene la vida! Les agradezco a todos los que me han acompañado en este trayecto, nos vemos en esa fiesta que será de todos para celebrar con música, ¡Gracias!”, escribió el músico en sus redes sociales.

En este post, muchas figuras de la industria musical en México y Latinoamérica felicitaron al cantante. Bandas como Daniel me estas matando, Bandalos Chinos, Dan Solo y Carlos Sadness, mandaron mensajes de apoyo ante el logro de Siddhartha.

La comentarios de Yuya

Así mismo, amigos y personalidades cercanas a “Sid” también festejaron el logro, entre ellas la misma Yuya, esposa del músico y con quien tiene un hijo de nombre Mar. “¡Felicidades guapísimo, estamos todos listos para celebrar contigo! Te amooooo”, escribió la youtuber y empresaria en el post.

Recientemente, Siddhartha se vio envuelto en controversia después de que en la Marcha del 8M, una mujer asegurara que el cantante la había violentado sexualmente. La chica escribió el siguiente mensaje que posteriormente sería publicado de manera anónima en los famosos “tendederos de denuncia”:

“Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara a que acabara. Tuve que gemir de los nervios y me dijo: ‘Ves como si te está gustando?’. Esas palabras se me van a quedar toda la vida”.

Posteriormente salieron a la luz algunas capturas de pantalla donde una amiga de la presunta víctima confesó que era una “broma de mal gusto”. A pesar de esto, el músico salió en su propia defensa compartiendo un mensaje donde aseguró que la acusación era falsa. Así mismo, Siddhartha reiteró en el mensaje su apoyo a “todas las mujeres y personas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia”.