Maryfer Centeno recordó cuando Chabelo la hizo llorar

La grafóloga recordó cuando el fallecido actor le provocó el llanto (Foto: Instagram)

A dos días de la muerte de Xavier López Chabelo las reacciones sobre el sorpresivo deceso no se han hecho esperar. Y es que del fallecido a los 88 años han sido ventiladas anécdotas, pasajes de vida y aspectos poco conocidos de una trayectoria en la que figuró en los escenarios mexicanos por más de 50 años.

Ahora ha sido la popular grafóloga Maryfer Centeno quien compartió una agridulce vivencia personal que le ocurrió al lado del inolvidable “Chabelo Pastrana”, aquel “niño de 13 años” que se ganó la simpatía del público desde la llamada época de oro del cine mexicano.

Y es que desde que emergió en la escena pública, Maryfer Centeno se ha distinguido por analizar la comunicación no verbal y la grafología de diversas figuras públicas, revelando así algunos aspectos que no son del todo perpectibles a la vista del público.

Video del mexicano Chabelo interpretando su canción Garabato Colorado

Al dejar al descubierto algunos matices que ciertas celebridades no esperan que salgan a la luz, existe quienes se han lanzado en contra de la grafóloga, tal es el caso de la vedette Niurka Marcos. Es por ello que ahora algunas figuras temen ser analizadas bajo el ojo experto de Maryfer Centeno, y quizá por ello Chabelo mostró renunecia a someterse a un análisis de la experta.

Fue en su cuenta de TikTok donde la especialista en lectura del lenguaje no verbal reveló que Chabelo incluso la hizo llorar en el encuentro que sostuvieron hace unos años. Centeno contó que cuando trabajaba en el programa Hoy la enviaron arealizarle un análisis grafológico a Xavier López, de tal manera que se preparó con emoción para encontrarse con el actor a quien admira por su trayectoria.

Pero es que al llegar al estudio la entrevista no tuvo un buen comienzo, pues Chabelo la recibió de mala manera, pues le comentó que ya sabía que era una “mala persona”.

El "amigo de todos los niños" falleció a los 88 años, tras sufrir un choque séptico y luego de sufrir complicaciones respiratorias (Foto: Televisa)

“Yo lloré con Chabelo, yo tengo una historia con Xavier López, quizás no con Chabelo. Tenía yo 20 o 21 años cuando trabajaba en Hoy y me mandaron a hacer una ‘grafoentrevista’. Yo estaba muy emocionada por conocer a Xavier López, yo veía las catafixias...”, comenzó a recordar la experta.

“Llegué a su foro de televisión...llego yo a la entrevista con Gus Rodríguez para entrevistar a Xavier López Chabelo, resulta que en ese momento me ve Xavier López Chabelo y me dice ‘no le voy a dar la entrevista porque ya me advirtió una persona que usted es muy mala persona y que después de hacer la entrevista habla (mal)”, recordó.

Fue en ese momento cuando las palabras del “amigo de todos los niños” causaron la tristeza en Maryfer, quien por su parte no pudo contener el llanto.

“Dice Gus Rodríguez que se me pusieron los ojos rojos, rojos, y le dije ‘no es cierto, yo no hablo mal de las personas’. Digo, ahorita hago cosas muy fuertes en redes, pero en ese momento no, en ese momento tenía 20, 21 años y de verdad era extraordinariamente inocente, y se me pusieron los ojos rojos y lloré”, expresó.

Niurka Marcos ha mostrado su descontento respecto a los análisis que de ella ha hecho la grafóloga (Foto Facebook: Niurka Marcos)

Sin embargo su reacción conmovió a Chabelo, quien de inmediato cambió de parecer. “Perdón, señorita, ya veo quién es usted. Cómo le pudo pasar esto a un viejo lobo de mar. Haga conmigo lo que quiera y hagamos la entrevista”, aceptó el comediante.

“Él decía que todavía antes de salir al programa, que siempre fue un éxito, sentía nervios, y tenía una capacidad de organización, y tenía una inteligencia, y una claridad de ideas y una congruencia...”, expresó.

En aquella ocasión, Centeno reveló que Chabelo era un hombre tierno y dulce, además de que presentaba episodios de nerviosismo, a lo que el actor confesó que sí, que antes de cada programa “le daban nervios”.

Además expresó que el fallecido era congruente y atento a los detalles. Asimismo, la especialista reveló que en la vida del actor el papel de la mujer fue muy importante, además de destapar su amor por la música y por el trabajo.