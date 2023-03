Montachoques bajaron de un taxi y vandalizaron camioneta en Viaducto Tlalpan

Un conductor captó el momento en que varios hombres dañaban una camioneta en Tlalpan (Twitter @RONIPULMEX)

En redes sociales comenzó a circular el video en que quedó registrado el momento en que presuntos montachoques golpearon una camioneta en Viaducto Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX). El hecho ocurrió ante la mirada de decenas de automovilistas que circulaban sobre esta vialidad.

Fue uno de los conductores que pasaba por la zona quien grabó la escena, en la que se puede ver a dos hombres golpeando una camioneta de carga gris de doble cabina que estaba estacionada. Se presume que los agresores, presuntos montachoques, bajaron de un taxi, el cual estaba justo frente al vehículo que vandalizaron.

Los responsables, un hombre que llevaba pantalón de mezclilla con camisa rosa y otro que traía puesto pants con playera de rayas, patearon una de las puertas de la camioneta y golpearon la parte frontal con una llave de cruz.

Los presuntos montachoques rompieron los cristales de la camioneta, según testigo (Twitter @RONIPULMEX)

En la grabación se puede observar que del lado contrario al que estaban los agresores había una tercera persona, que quedó cubierta por el vehículo, por lo que no es posible saber si estaba vandalizando también o si se trataba del conductor.

La persona que grabó relató en redes sociales que a bordo de la camioneta viajaba una familia y que el taxi se le cerró, tras lo cual los sujetos se bajaron del vehículo y rompieron los cristales. Añadió que llegaron otros taxis para “hacer de las suyas”, pero no los pudo grabar.

Internautas compartieron sus sospechas de que podría tratarse de montachoques, nombre con el que se conoce a delincuentes que fingen o provocan percances viales con el fin de extorsionar a sus víctimas.

Los montachoques extorsionan a sus víctimas (Jovani Pérez/Infobae)

Su modus operandi consiste en fingir o provocar un incidente vial, para después exigir a los automovilistas un pago a cambio de no agredirlos físicamente. Para intimidar, los montachoques insultan o amenazan con un arma.

Este modo de extorsión se comenzó a intensificar en 2020, según reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) luego de identificar una gran cantidad de denuncias relacionadas con accidentes viales.

En comentarios varios ciudadanos también expresaron su indignación por la inseguridad en CDMX, otros pusieron en duda que se tratara de un taxi debidamente registrado y algunos más compartieron haber tenido experiencias similares.

Presuntamente más taxistas llegaron para agredir al conductor de la camioneta circulaba por viaducto Tlalpan (Cuartoscuro)

“Esa madre ni taxi es, piratota a todas luces”, “Hasta cuándo van hacer algo contra los taxistas y los monta choques, se reportan, ocultan las placas borran la cromática y borran los números de las placas y no pasa nada”, “Eso me pasó a inicios de mes y hasta para denunciar es un problema enorme ni los botones de pánico me pudieron ayudar solo algunos con suerte” y “Nadie les hizo el paro cobardes”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

Por otra parte, una persona alcanzó a ver el número de placas y, al consultar la información en una app del gobierno capitalino, señaló que podría tratarse de un vehículo modelo Nissan Versa del 2015.

La Semovi atendió el reporte del incidente con los montachoques (Pixabay)

Finalmente el video llegó hasta la Secretaría de Movilidad (Semovi), que compartió un mensaje en redes sociales en el que exhortó a los afectados a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

“Buena tarde, lamentamos lo sucedido, de contar con mayor información de los hechos ayudaría nos lo brinden, es importante que las personas afectadas presenten la denuncia correspondiente ante la Fiscalía.”

El testigo señaló que no contaba con mayor información pero compartió con la Semovi un video de un acercamiento a las placas. El organismo no ha dado mayores detalles acerca de qué acciones se llevarán a cabo para sancionar a los responsables de vandalizar la camioneta y amedrentar a sus tripulantes.