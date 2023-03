Los mejores memes y reacciones que dejó Diego Cocca y su debut con el Tri

(Twitter/ @miseleccionmx)

La Selección Mexicana de Diego Cocca ya tuvo su primer debut bajo la gestión del nuevo entrenador del Tri tras la salida de Gerardo Martino. Con un marcador de 0 - 2, el tricolor consiguió su primer triunfo de este 2023 en la Liga de Naciones de Concacaf ante Surinam.

Sin embargo, la manera en la que se desarrolló el juego dejó ciertas inquietudes entre los aficionados, pues a lo largo de los 90 minutos de acciones, el público no terminó convencido de la nueva táctica de México al frente de Diego Cocca.

Así que cuando terminó el partido, los memes y las reacciones se viralizaron rápidamente para cuestionar la calidad deportiva de la escuadra tricolor. A través de redes sociales, tanto aficionados como analistas deportivos compartieron su perspectiva de esta nueva cara del equipo mexicano.

Uno de ellos fue David Faitelson, quien aseguró que el juego del Tri mejoró porque el equipo no les exigió grandes esfuerzos, pero no se mostró satisfecho con el resultado.

“Ganó México porque tenía que ganar. Punto” y “mejora México porque Surinam es muy limitado...” fueron dos publicaciones que realizó el comentarista de ESPN en su cuenta verificada de Twitter al momento del partido de la Nations League.

Por su parte, José Ramón Fernández también se molesto con el funcionamiento “mediocre” de un equipo de futbol, ya que comparó lo que se vivió en el Clásico Mundial de Beisbol, torneo en donde la novena tricolor llegó a una semifinal histórica, mientras que el futbol sigue compitiendo con el mismo nivel deportivo.

“Esta semana tuvimos los dos lados de la monera: 1) Un equipo mexicano con alma, pasión y entrega que sabe jugar béisbol 2) Un equipo mexicano mediocre, que no avanza y que no sabe jugar fútbol Nuestro deporte…”

Durante el primer tiempo, la dinámica de juego no fue diferente a lo que se vio con el Tata Martino, incluso se vio algunas infracciones que entorpecieron la fluidez del partido.

Quienes fueron más criticados por el público fueron Uriel Antuna y Roberto Alvarado, ambos salieron en el once inicial de Diego Cocca, pero sus acciones e infracciones en la cancha les costó algunas críticas.

En el caso del jugador de Cruz Azul, debido a su posición de juego no reaccionó a los centros que le mandaban para adelantar el ataque ofensivo, por lo que varios fanáticos pidieron que no sea titular pues no generaba juego y dejaba escapar los centros.

Tal fue el caso de Andrés Vaca, de TUDN, quien lamentó la manera en la que Antuna no respondió a las oportunidades por el aire que hubo para que se acercara a la portería. Lo mismo pasó con el Piojo Alvarado, pues al ser mediocampista ofensivo, no participó en ninguna jugada de ataque.

“Johan y Erick Sánchez los únicos que se salvan. Alvarado y Antuna no entiendo cómo fueron titulares. Una lágrima”, redactó el comentarista de TUDN.

Pero, otro de los momentos más cuestionados fue el error de Santiago Giménez, el Bebote. Después de la insistencia de la afición para que se le dé una oportunidad en selección, el canterano de Cruz Azul sobresalió en el juego del Tri; sin embargo, su actuación se vio manchada por fallar un penal.

Al minuto 68 el árbitro marcó penal a favor del conjunto del tricolor, por lo que el jugador de la Eredivisie pidió una oportunidad de cobrar el disparo. Así que se perfiló de pierna izquierda para disparar.

Así que cuando llegó el momento de cobrar el disparo, no le dio la dirección adecuada al esférico y éste terminó yéndose por encima del arco, hecho que provocó que la afición se decepcionara de Santi porque esa anotación pudo haber sido el 0 - 3.

