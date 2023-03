Cuánto costó el departamento que Santiago Taboada adquirió en complejo City Towers

Santiago Taboada fue relacionado con City Towers (captura/City Towers)

La desarrolladora inmobiliaria City Towers en los últimos meses se ha visto envuelta en casos de presunta corrupción ligados a funcionarios de la alcaldía Benito Juárez. Y ahora, se reveló que el actual edil de dicha demarcación, Santiago Taboada, adquirió en 2013 un departamento de la firma.

El panista, quien está al frente de la Benito Juárez desde 2018, compró un departamento de lujo en el complejo residencial de City Towers Coyoacán, ubicado en el Pueblo de Xoco. No obstante, lo vendió tiempo después.

Cabe destacar que otros políticos han adquirido bienes inmuebles con la misma empresa; tal es el caso del diputado federal Luis Alberto Mendoza y el ex diputado y ex delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo (quien huyó a Chile desde 2021, acusado de enriquecimiento ilícito).

El acalde de Benito Juárez ha sido el candidato más reciente a la jefatura de gobierno. (foto:wikipedia/SantiagoToboada)

De acuerdo con información del Registro Público de la Propiedad, filtrada por Reforma, Taboada se hizo de un departamento de City Towers en enero de 2013, cuando era diputado en la Asamblea del Distrito Federal y la entonces delegación era gobernada por el también panista Jorge Romero Herrera (actual coordinador de la bancada blanquiazul en la Cámara de Diputados).

Dicho inmueble tuvo un costo de 2 millones 870 mil pesos, y constaba de 98.4 metros cuadrados. Según lo revelado, para que Taboada pudiera garantizar el pago de la propiedad, se hizo de un crédito hipotecario a pagarse en poco más de 20 años, con un interés anual del 10.41 por ciento.

Sin embargo, la deuda por del departamento fue cancelada en noviembre de 2021, coincidentemente con la fecha en que Santiago Taboada vendió el inmueble por nada más que 5 millones 100 mil pesos; es decir, 1 millón 230 mil pesos más caro. En aquel tiempo ya había comenzado su segundo periodo al frente de la Benito Juárez.

City Towers Coyoacán (Google Maps)

Por su parte, el ex diputado federal Luis Alberto Mendoza también fue señalado en dicha investigación por adquirir un departamento en City Towers Coyoacán II en 2017, por un monto de 5 millones 550 mil pesos, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad en posesión de Reforma.

Luis Alberto es hermano del actual director General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana, Víctor “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión pendiente. Al respecto, el diputado acusó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de usar a la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) para emprender una persecución política contra sus opositores.

En tanto, Santiago Taboada también ha sostenido ser un perseguido político de Sheinbaum Pardo, pues acusó a la mandataria capitalina de fabricar delitos en su contra. Recientemente dio a conocer que la FGJ le abrió una carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Con capturas de videos y tuits, vecinos de la alcaldía indicaron que Taboada sí habitó en el complejo City Towers (Twitter/@velocipedocdmx)

Por otra parte, luego de revelarse la compra de Taboada en 2013, vecinos de la demarcación rescataron imágenes grabadas por el propio funcionario —de videos colgados en redes sociales— para comprobar que sí poseía dicho inmueble, en caso de el edil lo quiera negar.

En las imágenes se ve al alcalde dentro del departamento en compañía de su perro, Cano.

Las investigaciones al rededor del tema ya derivaron en diversas emisiones de órdenes de aprehensión a funcionarios y ex funcionarios de la alcaldía. Al momento, el ex director de Desarrollo Urbano, hermano de Luis Mendoza, y el ex acalde, Christian Von Roerich, se encuentran en calidad de prófugos frente a las indagaciones de la fiscalía.

Por su parte, Adelaida “N”, quien fue directora general de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos durante gran parte del gobierno de Taboada, fue detenida en febrero de este año por la Policía de Investigación (PDI); presuntamente firmó la autorización para que uno de los complejos de City Towers fuera habitado pese a las irregularidades en la construcción.