Qué es “bodrio”, el término con el que AMLO tachó al informe de DDHH de EEUU

(REUTERS/Edgard Garrido)

En el último par de días el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha protagonizado una serie de desestimaciones contra el Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) por el reciente informe en el cual se expusieron a autoridades en México por cometer violaciones a los Derechos Humanos (DDHH).

Te puede interesar: La “mentira” del Dpto de Estado de EEUU y la posibilidad del GP de Cancún, lo destacado de la mañanera

Desde llamar “departamentito” al grupo encargado de realizar el reporte, hasta exhortar a no tomar en serio el documento, el tabasqueño ha insistido en negar los planteamientos que engloban delitos como homicidios extrajudiciales, arrestos arbitrarios, violencia de género y agresiones a la prensa.

Fue con ese sentido que en la mañanera de este 22 de marzo el tabasqueño trajo a la conversación un particular término con el cual insinuó “falta de pruebas” en las acusaciones, así como el uso de una supuesta “calumnia” para desprestigiar a su gobierno.

Te puede interesar: La “hipocresía” de Estados Unidos y la defensa de AMLO a Donald Trump, el resumen de la mañanera

“Y luego si ustedes ven el informe del ‘departamentito’, del Departamento de Estado, es un bodrio”, comentó desde Palacio Nacional para luego llamar a “revisar el diccionario”.

El presidente volvió a rechazar los señalamientos de EEUU por violación a Derechos Humanos

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), la primera referencia de ‘bodrio’ es hacia un caldo conformado con sobras de sopa, mendrugos, verduras y legumbres y el cual se ofrecía a las personas pobres en las porterías de algunos convenios. Bajo ese tenor, también se utilizaba para aludir a un guiso mal aderezado.

Te puede interesar: AMLO tachó de mentiroso al Dpto. de EEUU tras exponer violaciones a Derechos Humanos en México

Sin embargo, es el término coloquial de “bodrio” el que López Obrador empleó en su respuesta al Departamento de Estado norteamericano, el cual contestó a la primera arremetida de AMLO y en la que señaló a la dependencia de creerse “el Gobierno del mundo”.

Con ese sentido la Academia indica que el término también puede utilizarse para definir una cosa mal hecha, desordenada o de mal gusto.

Bajo ese tenor, se puede concluir que el presidente López Obrador se refirió al informe titulado 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Mexico como un trabajo mal hecho. Esto, de nueva cuenta, sustentado en su queja por falta de pruebas y basar los argumentos en expertos o como información extraoficial.

“Dicen: ‘Según expertos, se presume, se señala’. No hay sustento. Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. (...) No tienen pruebas, son calumniadores y mentirosos”.

A ello, el Jefe del Ejecutivo reiteró sus calificaciones de “añejo y anacrónico” hacia aquel “departamentito” perteneciente a la dependencia encabezada por Antony Blinken por “quererse meter en la vida pública de otros países”.

El Departamento de EEUU desglosó los reportes interpuestos en contra de elementos de seguridad mexicanos. (Baruc Mayen/Infobae México)

“Ni bodrio, ni mentiroso”: Centro Prodh

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reaccionó a las declaraciones con las que Andrés Manuel demeritó el informe publicado el pasado 17 de marzo por el Departamento de Estado de EEUU.

A través de su cuenta de Twitter, la organización respaldó la información proporcionada en materia de desapariciones e impunidad: “Cuestiones como la crisis de desapariciones e impunidad se describen de forma objetiva y son la realidad de México”, aseveró.

No obstante, también reconoció que en sus poco más de 40 páginas no se abordó la problemática de las policías de Estados Unidos en derechos de inmigrantes. Sin embargo, cabe destacar, esto no restaría trascendencia al par de factores mencionados (desapariciones e impunidad) que aquejan a las víctimas a lo largo de la República Mexicana.