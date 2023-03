“Lo único que hacen es el ridículo”: contestó AMLO al Dpto. de Estado de EEUU por informe de DDHH

(MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a lanzarse contra el Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) por el informe en el cual señaló a autoridades de México por violaciones a los Derechos Humanos (DDHH).

Desde su tradicional mañanera, el tabasqueño reiteró sus calificaciones de “añejo y anacrónico” hacia la dependencia encabezada por Antony Blinken por “quererse meter en la vida pública de otros países”. Esto, no sin antes eximir del reproche al su homólogo, Joe Biden; John Kerry, enviado especial para asuntos de cambio climático, y legisladores estadunidenses con los que se reunió el pasado 20 de marzo.

Con ese sentido, afirmó que el informe 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Mexico fue realizado por “un departamentito” dentro del mismo Departamento de Estado y al cual acusó de “proteger al conservadurismo de América Latina, el Caribe y el mundo”.

”Es un departamentito dentro del Departamento del Estado que protege al conservadurismo de América Latina, el Caribe y el mundo. Esa es su función, por eso ahí van como era antes”.

Un informe del Departamento de Estado indicó que autoridades en México atentan contra los Derechos Humanos. (Cuartoscuro)

Cabe recordar que ante la primera arremetida de López Obrador, el Departamento de Estado de EEUU recordó que la dependencia está obligada a elaborar el documento cada año para entregarlo al Congreso Norteamericano: “Nunca hemos dicho que seamos el gobierno del mundo, ni nada de ese tipo”, comentó el viceportavoz Vedant Petal.

Sin embargo, López Obrador insistió que el reporte — que señaló a autoridades mexicanas por cometer homicidios extrajudiciales, arrestos arbitrarios y agresiones a la prensa registrados — estaría realizado sin algún sustento o pruebas: “Es un bodrio. ‘Según expertos, se presume, se señala’. No ay sustento. Utilizan la calumnia”, aseveró.

“Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas. Son calumniadores, mentirosos. En México no se tortura, (...) no se persigue a nadie, no se reprime a nadie”, sentenció desde el atril de Palacio Nacional.

“Lo único que hacen con eso es exhibirse, hacer el ridículo. Si no fuese un asunto tan importante, causarían risa”.

Esta declaración se aunó a las del pasado 21 de marzo en las que el presidente de México llamó a “no tomar en serio” el desglose del Departamento estadunidenses, pues, según él, está elaborado por funcionarios que “quieren someter, no respetan y no saben que los pueblos son libres, independientes y soberanos”.

“Son muy injerencistas. Por eso no hay que tomarlos en serio”, declaró.

López Obrador llamó a no tomar en serio el informe del Departamento de Estado. (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

El informe publicado el pasado 17 de marzo indicó que no sólo miembros del Ejército Mexicano, también policías municipales y oficiales gubernamentales han sido señalados por atentar contra los Derechos Humanos (DDHH) a través de diversos abusos en los procesos de impartición de justicia. Mismos que, destacó, han contribuido a la impunidad y las bajas tasas de enjuiciamientos a los presuntos responsables.

“Aunque las autoridades en general mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo casos en los que los elementos de las fuerzas de seguridad actuaron independientemente del control civil”, señaló.

Dicho punto se relacionó con los informes recibidos por presunta complicidad entre agentes del gobierno con bandas criminales, cuyos crímenes quedaron en gran parte sin investigar o perseguir.

“Hubo informes de que algunos agentes del gobierno fueron cómplices de bandas criminales internacionales”, aseveró atribuyendo a dichos elementos criminales delitos como secuestro, torturas, homicidios, tráficos de personas, intimidaciones, entre otras más.