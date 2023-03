Agresor de Naucalpan fue vinculado a proceso pero solo por robo; familia pidió que se reclasifique el delito

Hombre agredió a mujer en Naucalpan (Especial)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso contra Juan Manuel “N”, alias El Pelón, sujeto implicado en el robo e intento de abuso sexual en contra de una mujer de 24 años en el municipio de Naucalpan el pasado 11 de marzo.

Pero de acuerdo con el comunicado de la institución, la vinculación fue por su posible relación en robo con violencia en agravio de la joven, lo que causó indignación en la familia de la mujer quienes pidieron a la Fiscalía mexiquense que se reclasificara el delito a intento de violación.

Los hechos ocurrieron en la colonia La Mancha I y fueron captados por una cámara de video los cuales comenazron a circular por redes sociales y medios de comunicación, lo que dio un mayor alcance al caso.

Durante la noche de ese día, la víctima fue interceptada presuntamente por Juan Manuel “N” en la calle Molinos de Vientos. El sujeto la habría sometido por la espalda, la habría golpeado y llevado a unos arbustos, en donde la despojó de sus pertenencias mientras a pocos metros de distancia circulaban vehículos y personas que no se percataron de los hechos delictivos que estaban ocurriendo.

(Captura de pantalla/Twitter)

Igualmente, la mujer aseguró que el hombre la habría intentado violar y le realizó tocamientos sin su consentimiento en el cuerpo. Posterior a esto pudo librarse de Juan Manuel, quien huyó hacia una camioneta tipo Urvan blanca que lo estaría esperando frente al lugar de los hechos.

La Fiscalía señaló que el conductor era el segundo partícipe y se encontraba a bordo de la camioneta para realizar labores de vigilancia. Después de que la mujer los confrontara, el conductor amenazó con atropellarla. Posteriormente ambos huyeron a bordo del vehículo, abandonado poco después y fue localizado por la Policía Municipal de Naucalpan.

No fue hasta la noche del 14 de marzo que Juan Manuel “N” se entregó por su propia voluntad a las autoridades del Estado de México: “Quiero confiar en ustedes, me voy a entregar por mi propia voluntad, no es justo que estén amenazando a mis hijas, a mis nietos, a nadie. Que no vengan con la patrulla ni nada, yo me voy entregar solo”, dijo en un audio para los familiares de la víctima.

Tras esto, la FGJEM inició de oficio la indagatoria respectiva y fueron llevadas a cabo diligencias de gabinete y campo en coordinación con la Policía Municipal de Naucalpan. Fueron revisadas videograbaciones y realizadas entrevistas a posibles testigos.

(Captura de pantalla/Twitter)

Las investigaciones de la institución lo identificaron como posible responsable. Por ello fue solicitada a un Juez librar orden de aprehensión en su contra, pero únicamente por el delito de robo con violencia, misma que fue otorgada por el Juez de Control.

Finalmente, Policías de Investigación (PDI) ingresaron a Juan Manuel al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de un Juez, autoridad que luego de revisar los datos de prueba recabados y aportados, determinó vincularlo a proceso con plazo de tres meses para el cierre de investigación.

Bajo este orden de acontecimientos, es que la familia de la víctima solicitó a la fiscalía que se reclasificara el tipo de delito en contra de Juan Manuel “N”, pues insistieron que el sujeto sí intento violar a la joven.

“Por el delito que nosotros nos gustaría en realidad que le acusaran, fue por el delito del intento de violación, porque sí fue intento de violación”, dijo la madre ante medios de comunicación.