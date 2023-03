Franco Escamilla reapareció para el Chivas vs América después de ser “cancelado”

Luego de que el comediante fue "cancelado", condujo la conferencia de prensa previo al clásico nacional

El comediante Franco Escamilla se volvió viral en redes sociales a causa de un chiste que realizó durante una de sus emisiones en redes sociales, el standupero fue calificado de “misógino” y “machista” por una broma en relación a las necesidades básicas de un hombre y cómo las podría solventar la mujer.

A pocos días de aquel incidente y haber sido “cancelado” por los internautas, el también youtuber reapareció en escena pública, pero en esta ocasión su show fue dirigido a un público futbolero ya que fue invitado al día de medios previo al Clásico Nacional entre Chivas y América, partido que se jugará como parte de la Jornada 12 del Clausura 2023 de la Liga MX.

Pese a que Franco Escamilla ha compartido su pasión por Cruz Azul e incluso se “candidateó” para ser director técnico de la Máquina, el comediante participó en el evento que se llevó a cabo en el Estadio Akron y se encargó de darle un toque humorístico al juego más importante del calendario del futbol mexicano.

Franco Escamilla participó en el día de medios previo al clásico Chivas vs América (captura YouTube/ Chivas)

Al comediante le tocó entrevistar a Reinaldo Navia y a Adolfo Bofo Bautista, dos referentes de sus respectivos equipos; dentro del programa del día de medios, Franco Escamilla fue el primer comediante en inaugurar el evento y recordar anécdotas con Navia y el Bofo Bautista cuando jugaron con las Águilas y el Rebaño, respectivamente.

Una vez que presentó a los futbolistas, el youtuber empezó a realizar una serie de comentarios para reírse de la apariencia de los ex futbolistas. “Si me dicen, ¿Franco, te acuerdas del Navia y del Bofo? Yo venía preparado: ‘Navia es el de cabello largo y Bofo es el que está rapado’; llego y uno con cabello corto y otro con largo, entonces, p***a, ya no sé cuál es cuál”.

Conforme transcurrió su presentación, diversos internautas reprocharon la participación de Franco Escamilla en la previa del clásico, pues algunos usuarios recordaron que el comediante en realidad apoya a Cruz Azul, pero lo que más incomodó fue que en ocasiones anteriores el standupero confesó que no le gusta tanto el futbol y que prefiere otro tipo de deportes.

Franco Escamilla reapareció públicamente luego de ser "cancelado" en redes sociales por un chiste "misógino" (Captura YouTube/ Chivas)

Comentarios como “no le den exposición al patán”, “para qué lo invitan. Le va al Cruz Azul ni le gusta el futbol como a otros, mucha mercadotecnia para que al final empaten” y “¿Es el mismo Franco Escamilla que le va a Cruz Azul y que dijo que el futbol ni le gusta tanto como otros deportes?”, fueron algunos de los comentarios que se viralizaron.

El comediante siguió su participación en el evento de medios previo al clásico nacional. Cabe destacar que para este evento también estuvieron invitados personajes como Facundo, Jero Freixas, Marcela Lecuona, entre otros más.

¿Por qué cancelaron a Franco Escamilla?

El pasado 12 de marzo se viralizó un video que rescató un fragmento de un chiste de Franco Escamilla. En su narrativa se burló de las “necesidades básicas” de un hombre durante una relación amorosa, las cuales las resumió en comer, tener relaciones sexuales y el silencio de la pareja.

Internautas pidieron "cancelar" al comediante por uno de sus chistes que critican a las mujeres

“Es muy fácil saber lo que un hombre quiere. Al chile, si eres mujer y te estás preguntando qué quieren los hombres, ve y chécate; Chris Rock lo explicaba perfecto cuando decía ‘el hombre quiere comida, sexo y silencio’”, fue el comentario de Franco.

De inmediato, en redes sociales pidieron cancelar a Franco Escamilla por ser “misógino” y “machista”, en específico por la manera en la que usó esos elementos para burlarse. Desde memes hasta críticas fueron las consecuencias de aquel video.

Pero, pese a la controversia que provocó su comentario, López Escamilla no se retractó y tampoco pidió disculpas públicas, ya que argumentó que él solo intenta hacer comedia y no propagar odio.