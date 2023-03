Sistema Cutzamala: por qué en algunas alcaldías de CDMX no hay agua y cuándo volverán a tener el servicio

El sistema Cutzamala se encuentra a un 49% de su capacidad (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Recientemente la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que desde el mes de marzo y hasta mayo la Ciudad de México (CDMX) sufrirá una sequía prolongada, misma que se sumará a las que se viven en el país desde hace cuatro años, es decir, desde 2019, por tal motivo, se anunció que en los siguientes meses se presentará una reducción en el suministro de agua en diferentes alcaldías de la CDMX y en algunos municipios del Estado de México.

En una rueda de prensa, la jefa de Gobierno indicó que los niveles del Sistema Cutzamala no se recuperaron exitosamente durante la temporada de lluvias de 2022, motivo por el cual hoy en día su nivel de abasto se encuentra a la mitad. De tal forma que advirtió que durante 2023 la sequía continuará.

Para esta temporada se estima que el Cutzamala estará recibiendo ocho metros cúbicos de agua por segundo, lo cual estará representando una captación hasta un 24% menos que la de 2019, ya que en ese entonces se percibieron 10.5 metros cúbicos por segundo del líquido vital en la misma temporada.

Se espera que la sequía en la capital dure hasta mayo (foto:@SacmexCDMX/Twitter)

De acuerdo con la Conagua, durante los siguientes meses se esperan lluvias ligeras en la capital; sin embargo, en la zona en la que se ubica el Sistema Cutzamala, se estima que se presentarán precipitaciones casi imperceptibles, por lo tanto no se verá reflejado en el aumento de los niveles de las presas.

Autoridades explicaron que la reducción del suministro corresponderá a 550 litros por segundo (l/s), con respecto al volumen actual de 8 mil 750 l/s, por lo tanto, únicamente abastecerá 8 mil 200 l/s.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) informó que para ayudar a combatir la sequía se implementará un operativo que garantizará el abasto de agua en las 12 alcaldías que se verán afectadas: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Se dieron a conocer medidas para contrarrestar la sequía (foto:@SacmexCDMX/Twitter)

Sin embargo, las alcaldías que sufrirán más son tres: Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa, debido a su ubicación geográfica, puesto que son las que se encuentran más alejadas de los puntos de entrada del Sistema Cutzamala. Ante ello, la Sacmex señaló que contará con 18 garzas permanentes y se habilitarán 32 más para garantizar el llenado de pipas y se rehabilitarán 17 pozos, mismos que contarán con vigilancia las 24 horas del día.

También, se implementará un operativo que contará con 200 pipas para suministro de agua de forma gratuita, buscando el bienestar de los ciudadanos. Asimismo, Claudia Sheinbaum destacó que dicha disminución se dará para prevenir que un futuro se presente una escasez mayor.

Las autoridades de la Sacmex dieron a conocer que se podrá el servicio de pipas de agua potable a través de los siguientes números: 55-5664-3210 y 55-5658-1111. Por otra parte, el Gobierno de la CDMX reveló que se trabajará en cinco puntos primordiales para mejorar el abastecimiento de agua en las alcaldías más afectadas durante el prolongado periodo de sequía.

La CDMX contará con servicio de pipas de agua gratuitas (foto:@SacmexCDMX/Twitter)

La estrategia propuso lo siguiente:

- Maximizar las fuentes de abastecimiento.

- La creación de un esquema operativo de distribución de agua equitativa.

- La promoción de acciones para el ahorro de agua, por ejemplo: no regar las plantas con agua potable, tomar duchas cortas, no utilizar agua potable para lavar coches, etc.

¿Cómo pedir una pipa de agua gratis en la CDMX?

Los usuarios interesados deberán llamar a cualquiera de los siguientes números y proporcionar algunos datos: 5556543210 o 5556581111, calle, entre calles, colonia, número, lote y manzana, alcaldía, referencia visual, código postal, nombre, metros de distancia de la cisterna a la acera, capacidad de la cisterna, horario para recibir la pipa y un número telefónico para notificar la llegada de la unidad.