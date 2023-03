Tras el incómodo momento al aire, internautas han hecho viral el video e incluso exigen una disculpa o aclaración sobre lo que pudo haber ocurrido

El nombre de Tania Rincón no ha dejado de ser tendencia desde que anunció en sus redes sociales el fin de su matrimonio con Daniel Pérez. Sin embargo, ha comenzado a trascender un video por el que se ha señalado a Raúl Arriaza de haber acosado a la famosa durante una emisión en vivo del programa Hoy donde ambos laboran.

Internautas han hecho viral un videoclip en el que se puede ver a Galilea Montijo, Andrea Escalona y otros integrantes del famoso matutino de Televisa dándose un abrazo grupal, sin embargo, el actor no estaba en el momento inicial, por lo que se tuvo que incorporar momentos después. Sumándose por la espalda de la conductora, la reacción de Rincón e incluso de la hija de Magda Rodríguez dejó ver incomodidad.

El momento ocurrió el pasado viernes 10 de marzo, pero su masiva difusión tomaría cinco días para que el nombre de Tania y el también nombrado Negro Araiza se hicieran tendencia, pues aunque si existe parte de ello en las redes sociales del matutino de San Ángel, fueron pocos los que lograron captar el plano completo desde los televisores de sus hogares.

Señalaron presunto acoso de Raúl Araiza a Tania Rincón durante programa “Hoy” (Fotos: TikTok)

Ahora se ha exigido que el presentador dé una explicación de lo ocurrido, pues dentro de la imagen se puede notar una expresión de asombro y descontento por parte de la ex colaboradora de Venga La Alegría. Incluso Andrea Escalona también se percató de lo ocurrido y volteó a ver a su compañero, por lo que los señalamientos en su contra no han favorecido al también actor.

“Los que dicen que ya pasaron tantos días, ¿todo bien en sus casas? No importa si pasó hace un millón de años, sigue siendo acoso”. “Esto pasó en TV nacional, no puedo ni pensar lo que sufrimos miles en cosas tan cotidianas como es el subirse a un camión, tomar el metro en hora pico o demás”. “Si fue o no a propósito eso no importa nada, que dé una explicación de esto porque obvio ella no lo va retomar para nada en sus redes sociales ni el programa, mucho le costó que los de Televisa la aceptara”, reaccionaron internautas.

“El club de las divorciadas”

Luego de que Galilea Montijo se convirtiera en la tercera conductora en anunciar el fin de su matrimonio en el programa Hoy en menos de un mes, la también actriz reaccionó con ironía e incluso defendió a sus colegas Andrea Legarreta y Tania Rincón luego de la serie de señalamientos que diversos periodistas y presentadores de televisión han emitido en los últimos días.

Galilea Montijo Andrea Legarreta y Tania Rincón anuciaron sus separaciones en las últimas semanas (Foto: Instagram/@programahoy)

El pasado lunes 13 de marzo, Erik Rubín fuera anunciado por el matutino de Televisa como uno de los invitados especiales, espacio donde la ex pareja de Fernando Reina no dudó en lanzar más de un ácido comentario en contra de sus detractores como podría ser Horacio Villalobos, presentador de TV Azteca que externó un “ya pidieron como requisito ser solteras” luego de que se hiciera pública la noticia.

En medio de la entrevista que le estaban realizando al ex integrante de Timbiriche, Galilea Montijo intervino en su opinión cuando él habló sobre los ataques mediáticos y virtuales que ha tenido que enfrentar desde que anunció el fin de su matrimonio con Legarreta, a lo que haciendo también una referencia al de la ex presentadora de Venga La Alegría, habló por ella y sus colegas: “El club de las divorciadas”.

La presentadora se habría defendido del conductor (Captura de pantalla hoy/Instagram)

Tras la polémica declaración, ciento de internautas han llenado las publicaciones en rede sociales del matutino con la frase emitida por Galilea Montijo, apodo que más de uno ha asegurado puede cambiar en cualquier momento por los “buenos términos” en los que han llegado cada una de la presentadoras con sus ex parejas.