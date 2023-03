Sin información, AMLO aseguró que incendio en Deer Park pudo ser por accidente

An aerial view of the Deer Park Manufacturing Complex is seen in Deer Park, Texas, U.S. August 31, 2017. REUTERS/Adrees Latif

Pasaron menos de tres semanas y dos incendios se han registrado en las instalaciones de la refinería Deer Park, en Texas, la cual fue comprada por Petróleos Mexicanos (Pemex) a Shell en enero de 2020, por un monto de casi 600 millones de dólares.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador desdeñó el último de estos incidentes durante su conferencia mañanera de este miércoles, en donde dejó ver que no se le informó sobre lo ocurrido y dijo que posiblemente no se trató de un incidente grave.

“Seguramente pudo haber habido un accidente, pero la refinería está operando bien. Tiene una capacidad productiva de arriba del 80 por ciento. Procesa 340 mil barriles diarios de crudo y tiene 80 o un poco más de su capacidad, está bien, incluso con utilidades; puede ser que haya sucedido un accidente, pero tiene un programa de mantenimiento muy estricto”, dijo el mandatario.

Añadió que luego de la compra de un 49.995 por ciento e las acciones por parte de Pemex, todos los trabajadores y administrativos que trabajaban para Shell se quedaron a trabajar bajo la gestión de la empresa mexicana.

Ante la insistencia por estos incendios, el presidente López Obrador dijo que no ha visto los videos sobre el siniestro y que no se le informó: “no me lo reportaron, posiblemente no haya sido una cosa grave, porque si no sí me hubiesen dicho”.

El incendio fue reportado en redes sociales, por usuarios que difundieron un video en donde se ve una columna de humano negro en el lugar en donde está ubicada la refinería.

Sin embargo, Pemex hasta ahora no ha emitido información sobre este siniestro, aunque sí respondió a cuestionamientos realizados por agencias internacionales.

De acuerdo con Reuters, vía correo electrónico Pemex le informó que “el equipo de respuesta de emergencia del sitio está en el lugar y trabaja para mitigar el incidente”. Posteriormente informó también que se logró controlar el siniestro en un lapso de 20 minutos, que no hubo pérdidas humanas y que los daños estaban siendo evaluados.

Otro incendio se registró en esta refinería el pasado 23 de febrero, día en que también se documentaron dos incidentes en plantas de Pemex en México, uno de ellos en Ixhuatlán, Veracruz, y otro de ellos en la refinería Minatitlán, en el mismo estado.

De estos tres sucesos, Pemex únicamente ha presentado información pública sobre los ocurridos en el estado de Veracruz, informando y actualizando en días posteriores sobre la cantidad de personas fallecidas y heridas.

Pero de Deer Park, cuya compra fue calificada por el presidente López Obrador en enero de 2021 como “una buena operación”, no se ha informado.

