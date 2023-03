“Me da orgullo perder así”, dijo AMLO tras restitución de Edmundo Jacobo en el INE

(INE y Presidencia)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo sentirse “orgulloso” de su “derrota” contra el Instituto Nacional Electoral (INE) esto en el contexto de la restitución del Secretario Ejecutivo del organismo, Edmundo Jacobo.

Durante la conferencia matutina de este 14 de marzo, el mandatario lanzó ácidos comentarios en contra del retorno del funcionario a las instalaciones del instituto electoral y las reacciones que el hecho dejó a su paso.

“La primer derrota del Plan B. Pues me llena de orgullo el perder así. No se dan cuenta porque no tienen autoridad moral, lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder. (...) Por eso se dice que si no hay convicciones el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”, atajó.

La promulgación del Plan B en materia electoral no ha cesado la disputa entre consejeros y el gobierno federal (Central Electoral INE/Gobierno de México)

Desde el Palacio Nacional, el tabasqueño reprochó la resolución que tuvo el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, mismo que concedió a Edmundo Jacobo una suspensión provisional contra la orden de removerlo de su cargo, planteada en el Artículo 17 transitorio del “Plan B” electoral.

“Aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí, ya ven que el INE no se toca, le dan una amparo los del poder judicial, que son lo mismo. Además, todos sus achichincles y amigos y socios aplaudiendole”, ironizó.

En este contexto, el Jefe del Ejecutivo federal también señaló al Secretario de haber “tolerado” fraudes electorales y actuar de manera “antidemocrática”, sin embargo concluyó que era bueno que los funcionarios “se estuvieran ventilando”.

Los aplausos en el INE

Lorenzo Córdova calificó como "un acto de justicia" la reincorporación

Cerca de 24 horas antes de los comentarios emitidos por el presidente López Obrador, el titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) fue recibido por aplausos que duraron más de un minuto durante la sesión extraordinaria.

La efusiva bienvenida fue correspondida por el funcionario, quien con notoria emoción, realizó una reverencia en agradecimiento a las muestras de apoyo.

Una vez comenzada la sesión, el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova Vianello, también dedicó palabras de apoyo a Edmundo Jacobo, asegurando que se trata de un funcionario que ha demostrado ser “ honesto y comprometido”.

Desde dicha sesión se acusó al gobierno federal de presuntamente haber violado los derechos del secretario. Lorenzo Córdova también sentenció que con la resolución emitida desde el Poder Judicial de la Federación ( y a través del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa) se hacía un acto de justicia.

En este contexto, desde el organismo autónomo se hizo énfasis en el futuro del Plan B electoral, cuya entrada en vigor el pasado 3 de marzo derivó en la salida de Edmundo Jacobo.

Y es que tanto el INE, como diversos grupos políticos opositores a la actual administración federal, han promovido acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN), en donde se decidirá el destino final del Plan B promovido desde el poder Ejecutivo.

Ello ha implicado una “batalla” contra el gobierno federal, ya que en últimas fechas el presidente ha dedicado duros señalamientos en contra del instituto electoral y opositores, mismos que han acusado al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, de buscar “debilitar la democracia”.