María Elena Ríos agradeció a AMLO por asegurar que no habrá impunidad en su caso

La activista y sobreviviente de un ataque con ácido, María Elena Ríos, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por asegurar que no habrá impunidad y haber mencionado en la conferencia mañanera que el juez Teódulo Pacheco Pacheco fue separado de su caso, luego de que benefició al presunto agresor intelectual de su intento de feminicidio, el exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal.

A través de un video compartido en sus redes sociales, la saxofonista agradeció al mandatario federal por integrar la violencia feminicida en su agenda y haber hablado sobre la situación actual de su proceso legal.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina hizo de bien, saber a la sociedad en general y a los medios de comunicación que el juez de Control de Distrito de Huajuapan de León, Teódulo Pacheco Pacheco, quien le dio el beneficio del arraigo domiciliario a Juan Antonio Vera Carrizal, por fin ya fue recusado”, dijo.

“Gracias Presidente por poner atención a todo lo que hace el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, porque es quien tiene todavía injerencia en este tipo de jueces que dañan los procesos legales de las distintas violencias de las mujeres oaxaqueñas”.

La activista originaria de Oaxaca también agradeció al mandatario federal por poner atención en casos de feminicidios, no solamente el suyo, pues dijo que al hacerlo ayuda a que los asesinatos por motivo de género sean parte de la agenda política del Gobierno.

Asimismo, María Elena anunció que este 14 de marzo, en punto de las 10:00 horas, se llevará a cabo una nueva audiencia en la que se hablará sobre la apelación que ella interpuso respecto al mencionado arraigo domiciliario.

“Espero y confío en los jueces de la sala encargados, en que resuelvan con legalidad”.

Añadió que en los casos de feminicidio, aún en los de tentativa como el suyo, al ser delitos graves, no se debe de privilegiar a los acusados con el arraigo domiciliario para que lleven el proceso judicial en libertad.

Juan Antonio Vera Carrizal es el presunto autor intelectual del intento de asesinato de María Elena Ríos (especial)

Aunado al agradecimiento al presidente López Obrador y medios de comunicación, recordó al mandatario federal que las autoridades oaxaqueñas se deslindaron de pagar la reparación del daño, por lo que pidió su ayuda en este punto.

Dijo que desde el mes de agosto Alejandro Murat, quien era antiguo mandatario de Oaxaca, la “obligó” a pagar sus propios tratamientos médicos y que todo lo facturara a nombre del Gobierno local.

“Y el día de hoy, no sé si por cuestiones personales, por denuncias sociales que he hecho en Oaxaca el actual gobernador, Salomón Jara, no quiere pagarme esos 160 mil pesos de gastos médicos al que se habían comprometido subsanar”.

Pdte. @lopezobrador_ gracias por cuidar mi proceso y que la #ViolenciaFeminicida sea parte de su agenda.



📌 Mañana en audiencia definen el arraigo domiciliario de #JuanVeraCarrizal



Qué dijo AMLO en la mañanera sobre el caso

El presidente López Obrador habló un momento en la conferencia matutina de Palacio Nacional sobre el tema de la activista, asegurando que no habrá impunidad y recordó que el juzgador que fue separado había cambiado la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario en favor de Juan Antonio Vera Carrizal.

“No va a haber impunidad que las mujeres tengan la seguridad absoluta, les hablo con sinceridad y con el corazón, que no vamos a dejar sin castigo a quienes cometan abusos a mujeres y no hay impunidad para nadie”, añadió.

Aseguró que ya no impera la impunidad y ahora quien “comete un delito sea quien sea es castigado (…) Nosotros no protegemos a nadie, no establecemos relaciones de complicidad con nadie”.

Asimismo, reiteró que se siente tranquilo de hablar de estos temas a pesar de que miembros de la oposición se ha centrado en criticarlo y repentinamente haberse convertido feministas.