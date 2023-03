Love & Pride 2023: de Paulina Rubio a Kabah y todos los detalles sobre este festival musical LGBT+

(Foto: Facebook)

El mes del Orgullo LGBT+ cada vez está más cerca y, con motivo de ello, llegará a la Ciudad de México la primera edición del festival Love & Pride.

Fue durante una conferencia de prensa donde no sólo se reveló que dentro de los artistas invitados estarán importantes figuras como Paulina Rubio o Kabah, sino que también se dieron a conocer todos los detalles de lo que promete ser un evento a favor de la diversidad e inclusión.

Dónde y cuándo será

El evento se llevará a cabo el próximo 3 de junio en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, el cual está ubicado en la alcaldía Azcapotzalco.

Para aquellos que no cuenten con transporte privado, una de las formas más sencillas de llegar al recinto es a través del Metro, específicamente en la estación Refinería de la línea 7.

People attend a march as part of the LGBT+ pride celebrations, in Ciudad Juarez, Mexico June 19, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Quiénes son los artistas invitados

-Paulina Rubio

-Kabah

-Flor Amargo

-Sophia Thompson

-Andrew Cassara

-Kenia Sainz

-Paty Cantú

Foto: Cuartoscuro

-Locomía

-Magic Nights

-Mancandy

-Sofi Mayen

-Ruido Rosa

-Love and Drag

-Ale Moreno

-i.m Yoni

El gusto de Paty Cantú por el futbol inició desde su niñez. (CUARTOSCURO)

-Tefi DJ

-Keisa

-Dam Vera

-Vico Volkova

-Zemmoa

-Mistery Affair

-Danz/AsaxDJ

-Eva Blunt/Amondi Blunt

-Kodemul

-Adriana Roma

-Pepo Fernández-Pepo Fernández

Cabe mencionar que además de la presencia de grandes intérpretes también muchos influencers estarán presentes, entre los que destacan Kunno, Michelle Rodríguez, Maca Carriedo, Leslie Gallardo, Deborah La Grande y muchas otros más.

(Imagen Facebook)

Durante la presentación de festival, Paulina Rubio se mostró contenta de poder ser parte de esta edición.

“Estoy muy dichosa de presentarme este 3 de junio, me siento súper emocionada y de cantar, ya está dicho. Paulina is in the house” aseguró.

Asimismo, Flor Amargo aprovechó el momento para dar un contundente mensaje sobre la empatía y el amor.

“Creo que estoy muy contente de estar en aquí y de sobre todo festejar ell amor. Creo que cada quien tiene que ser y vivir sus procesos como quieran vivirlos, porque cada vez tenemos que ser más respetuosas, respetuoses y respetosos del amor y de la manera en que cada quien quiera como expresarse y sentirse, vivirse”, externó y agregó:

“¡Vida solo hay una! Así que hay que atreverse a ser quien uno es, porque es lo que realmente venimos a hacer en este mundo, ser más nosotres, nosotras, nosotros”.

(Imagen Facebook)

La preventa para Love & Pride será el próximo 16, 17 y 18 de marzo.

De acuerdo con los organizadores, el evento contará con protocolos específicos para evitar el acoso o cualquier tipo de discriminación hacia las personas que asistan.

Por qué junio es el mes del Orgullo LGBT+

Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), es el 28 de junio cuando las personas de la diversidad sexual salen a las calles a exigir respeto y alzar la voz.

People attend a march as part of the LGBT+ pride celebrations, in Ciudad Juarez, Mexico June 19, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Fue durante la década de 1950 que comenzaron a surgir las primeras muestras de intolerancia hacia esta comunidad que luchaba por sus derechos.

Fue hasta que sucedieron los disturbios en barrio neoyorquino de Greenwich Village, específicamente en Stonewall, un lugar que además de ser un bar, funcionaba como un espacio de resistencia política en el que la madrugada del 28 de junio de 1969 estalló una revuelta de aproximadamente 150 personas de la comunidad LGBT+ fueron violentadas y arrestadas arbitrariamente, cuando comenzaron a existir más protestas.

Un año después, grupos LGBT+ marcharon afuera del bar en donde se llevó a cabo el enfrentamiento. Así fue como se hizo eco de la causa y las marchas ya se realizaban en otras partes de Estado.

