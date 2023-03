Canelo vs Ryder: cuál será el costo de los boletos para la pelea

Las entradas para la pelea de Canelo Álvarez irán desde los USD 19 (REUTERS/Fernando Carranza)

El retorno a México de Saúl Álvarez a México es un hecho. Por medio de una conferencia de prensa desde el Estadio Akron, sede que albergará su próxima pelea por campeonato mundial, el boxeador tapatío dio a conocer su duelo contra el británico John Ryder para el próximo 6 de mayo. Aunque no se ha confirmado información sobre las localidades, los organizadores adelantaron cuál será el precio aproximado.

Además de los involucrados en la reyerta, en la comparecencia ante los medios de comunicación estuvieron presentes el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, así como el promotor de Matchroom Boxing Eddie Hearn y Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco. Al estar involucrados en la organización del evento, dieron a conocer que la venta de los boletos iniciará el próximo 21 de marzo de 2023.

En ese sentido, el precio del boleto más barato para acudir a las gradas de la casa de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara será de MXN 350, de acuerdo con la información otorgada. Por otro lado, según indicó el portal especializado en deportes ESPN, el valor máximo de las localidades para la pelea de Canelo Álvarez podría ser de hasta MXN 50 mil.

La pelea de Canelo en Jalisco será en el marco del aniversario 200 de la fundación del estado (REUTERS/Fernando Carranza)

“Estamos afinando los últimos detalles. Poco a poco les vamos a dar sorpresas sobre la pelea”, declaró en la conferencia de prensa Carlos de la Torre, director de la oficina en Jalisco de Ocesa, empresa que será encargada de la realización de la pelea.

Cabe mencionar que de las casi 50 mil entradas al recinto deportivo ubicado en Zapopan, Jalisco, el gobierno de la entidad planea adquirir 10 mil para regalarlas entre la población. De acuerdo con las declaraciones de Enrique Alfaro, la acción cuenta con el respaldo del boxeador y busca beneficiar a quienes difícilmente podrían acudir a una función de boxeo del Canelo.

La pelea más reciente del mexicano fue en Las Vegas en contra de Gennady Golovkin (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

“Lo que va a hacer el gobierno de Jalisco es definir un número de boletos que queremos poner gratis para la gente que nunca podría ver una pelea del Canelo. Queremos dar boletos a nuestras academias deportivas, a nuestras academias de box, a las niñas y los niños con cáncer y diabetes. Vamos a hacer un programa social”, declaró en conferencia de prensa el 23 de febrero de 2023.

Pérdidas millonarias para Canelo Álvarez

Antes de confirmar su regreso a Jalisco, el presidente de Matchroom Boxing adelantó que la decisión podría traducirse en pérdidas millonarias para la bolsa del boxeador mexicano. Y es que aunque el Estadio Akron tiene mayor capacidad de aforo que algunos recintos en Estados Unidos, los precios del boletaje disminuirán de forma considerable.

John Ryder será el próximo rival de Saúl Álvarez en Jalisco (Reuters/Andrew Couldridge)

Para la trilogía entre Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin, los boletos para ingresar a la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, iban desde los USD 637 hasta los USD 7 mil 038, es decir, de los MXN 11 mil 839 hasta los MXN 130 mil 813 de acuerdo con el tipo de cambio vigente en la actualidad. En ese sentido, el campeón del CMB, AMB, FIB y OMB declaró que:

“Es un orgullo estar aquí, Lo hago de corazón, darle la oportunidad a la gente de que me vea pelear aquí. Lo primero que quiero es que la gente que no puede comprar un boleto o que no puede ir a Las Vegas tenga la oportunidad de verme (pelear) aquí en Guadalajara. También poderle donar a una fundación de aquí de Guadalajara una parte (de la taquilla). Lo vamos a hacer ”.

¿Quién será el próximo rival de Canelo Álvarez?

Con el anuncio oficial, se dio a conocer que John Ryder, retador mandatorio en las 168 libras por la Organización Mundial de Boxeo (OMB), será quien busque despojar al mexicano de la corona indiscutida. El pugilista originario del Reino Unido cuenta con un récord de 32 victorias, con 18 nocauts, así como cinco derrotas.