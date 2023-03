PRD rechazó que Va por México negociara Edomex y Coahuila con Morena

El líder del Sol Azteca respondió a los señalamientos de Movimiento Ciudadano (Twitter/@Jesus_ZambranoG)

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, rechazó que los resultados de las elecciones 2003 en Coahuila y el Estado de México estén presuntamente pactadas entre la coalición Va por México y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tal como lo dio a conocer Movimiento Ciudadano (MC).

Durante una entrevista, el líder del Sol Azteca calificó como una “absoluta falsedad” que los comicios presuntamente se encuentren ya destinados a un grupo del espectro político mexicano, por lo que negó el posicionamiento del partido naranja.

Además, el exdiputado federal indicó que dar como cierta dicha información no solo es una falta de respeto a toda la oposición que se ha enfrentado al Gobierno de México, sino también para con la ciudadanía debido a que estarían dando por hecho que las elecciones que se celebrarán en junio del próximo año serían una farsa.

“Es una absoluta falsedad que los próximos resultados ya estén pactados y que sean resultados de una negociación como lo ha dicho MC, me parece que es una falta de realidad, no solamente a nosotros, los partidos de la coalición que estamos participando en esos estados, sino también para la gente el decir que son una farsa las elecciones”, explicó este miércoles 8 de marzo.

Movimiento Ciudadano dio a conocer que no participará en las elecciones del 2023 (Cuartoscuro)

Sobre el mismo tenor, Zambrano Grijalva indicó que no se encuentra pactada ninguna gubernatura, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó la entidad por más de 90 años se juega en los próximos comicios su futuro no solo en el estado, sino como instituto político.

Ante lo cual, dio a conocer que el tema ha sido hablado con la candidata de la alianza Va por México, Alejandra del Moral Vela, con quien ha quedado claro que, de ninguna manera, se realizará algún acuerdo para ceder algún espacio en el Estado de México.

“El PRI se juega en el Estado de México, yo diría, prácticamente su futuro por muchos años sí, como dije (...) ¿quién pactó? (...) nosotros, y lo he platicado con Alejandra del Moral, de ninguna manera vamos a entrar en ningún esquema que pueda entrar de este tipo”

El PRD presentó a Alejandra del Moral como su candidata a la gubernatura del Estado de México (PRD)

Pese a lo anterior, el líder perredista señaló que respeta la posición que dio a conocer Movimiento Ciudadano el pasado 6 de marzo; sin embargo, apuntó a que, para su punto de vista, fue un posicionamiento extraño para un partido político.

“En lo personal me hubiera gustado que ellos, al decidir que no iban a participar, se sumarán a la coalición Va por México, que fueran parte de este proceso en el que no estamos queriendo que en el Edomex ni en Coahuila se sumen como un eslabón más de esta cadena de deterioro nacional que significa Morena en el gobierno nacional ni en los gobiernos estatales”, finalizó.

Movimiento Ciudadano se bajó de las elecciones 2023

La bancada confirmó que no participará en las elecciones gubernamentales de Edomex y Coahuila 2023 (Movimiento Ciudadano)

Fue el pasado 6 de marzo cuando el partido naranja, tras días de cuestionamientos sobre su participación en los comicios, confirmó que no estaría en las boletas electorales por la gubernatura del Estado de México y Coahuila, debido a que los consideraban “una farsa”, ya que presuntamente habría un acuerdo de repartición entre el oficialismo y la oposición.

En el texto que compartieron en sus redes sociales dieron a conocer seis puntos por los que darían un paso a un lado en el proceso electoral. En todos ellos se hizo hincapié que, supuestamente, el pacto habría sido que el PRI retendría el ejecutivo de Coahuila, mientras que el Morena comenzaría a gobernar el Estado de México tras nueve décadas de priismo.

“El pacto es evidente: en Coahuila, los partidos del presidente —el Verde, PT y Morena— van separados para que gane el PRI. Y en el Estado de México vamos a ver a toda la maquinaria priista trabajando a favor de Morena”, fue el argumento que ofrecieron los emecistas.