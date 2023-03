La biografía de Fela Kuti, un homenaje a su espíritu de lucha en defensa del pueblo africano

Fela Kuti, multiinstrumentista y cantautor, político y activista de los derechos humanos nigeriano.

El artista nigeriano Fela Anikulapo Kuti fue un luchador incansable por los derechos civiles en África, y también, una de las mayores influencias musicales durante las décadas de los sesenta y setenta con su afrobeat. Ahora, es recordado por la periodista mexicana Sagrario Luna, quien se ha encargado de publicar Fela Kuti. Espíritu indómito. Un libro que recoge a manera de biografía la línea de vida del cantautor africano.

Fela Kuti murio en 1997 por complicaciones derivadas del VIH, el cual desarrolló hasta la fase de SIDA. En su funeral se reunieron más de un millón de personas que acudieron a darle el último adiós. Inclusive, logró reunir algunos policías y militares, que se habían encargado de hacerle pasar muy malos ratos entre otras muchas anécdotas.

En el libro, Luna recoge los momentos clave de Kuti. Desde aquel 15 de octubre de 1938, cuando llegó a la vida en la ciudad de Lagos (Nigeria), hasta sus años de gloria como fiel representante del afrobeat, pasando por las repercusiones que tuvo dentro y fuera del continente africano.y los episodios más crudos de su existencia.

"Fela Kuti. Espíritu indómito" fue publicada bajo el sello editorial Milenio y escrito por Sagrario Luna.

“Espíritu indómito” se encarga de retratar a un artista estimulado por las ideas de la liberación del hombre negro proclamadas por Malcolm X y los Black Panthers, pero también por el panafricanismo de Kwame Nkrumah. Pero también presentan al creador de todo un estilo musical, quien se encargó de concibir la contracultura africana hasta ser el fundador de la comuna Kalakuta Republic.

Luna también da cuenta de un cantautor que impulsó la creación de varios proyectos, entre ellos el club The Shrine, el diario YAP News y el partido político MOP; este último, como una plataforma de propaganda en la que Kuti impulsó sus ideas y su lucha contra los males endémicos que aun hoy azotan África, como el neocolonialismo y la corrupción.

Kuti se convirtió en un estandarte de lucha contra los males de su continente, un territorio africano azotado por las luchas religiosas que enfrentan el islam, el cristianismo y las tradiciones de nativas. Fue un artista que nunca dejó de explorar una amplia gama de sonidos. Solo así logro crear un estilo musical que une las raíces del jazz con el pop y otros ritmos procedentes de occidente.

Olufela Olusegun Oludotun Ransome-KutFela Anikuplap Kuti. Más tarde acortó su nombre a Fela Kuti, ya que vio su nombre de nacimiento como un símbolo de esclavitud y opresión. Foto: (Tom Beetz).

Su lucha lo convirtió en un objetivo y fue considerado como enemigo público número uno. Luna habla de un hombre perseguido, torturado y encarcelado, pero también de la represión que sufrieron aquellos que lo rodeaban como amigos, mujeres y su propia madre. Espíritu indómito narra aquel viaje de 1958 a Londres que Fela realizó para enrolarse en los estudios de música clásica.

En su paso por el territorio inglés formó su primera banda. No obstante, a su regreso encontró una África consumida por las llamas y los disturbios, una patria partida que despertó en él, un instinto de batalla a la defensa de sus principios y los de sus compatriotas. Kuti jamás se imaginó que su lucha llevaría su nombre a otras latitudes.

El libro escrito por Sagrario Luna es todo un homenaje a un personaje que ha permanecido vivo dentro de los movimientos de la contracultura africana. Las consignas que Fela Kuti dejó como herencia a su pueblo hasta la fecha han mantenido la llama de una lucha que no se agota.

Esta no es la primera biografía que Sagrario ha hecho. La escritora cuenta con una gran experiencia en el género, en la década de los ochenta se encargó de firmar las biografías de The Jam (1983), y The Clash (1988). En 1990 su carrera dio un giro al convertirse en promotora de sellos discográficos que la llevo a trabajar con Manu Chao, Fermín Muguruza y Los Enemigos. Además, es fundadora de la asociación AfrobeatProject.

