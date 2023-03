Galilea Montijo, Ana María Alvarado, Laura G y más: los mensajes de famosas en matutinos por el 8M

Las famosas conductoras hablaron del Día Internacional de la Mujer (Fotos: rede ssociales)

En el marco del Día Internacional de la Mujer, las famosas que conducen los matutinos más importantes de México han emitido mensajes sobre el llamado a frenar la violencia de género que persiste en México. El elenco femeino de los programas Hoy, Sale El Sol y Venga la Alegría emitió su sentir abordando temas desde la brecha salarial que hay en el mundo del entretenimiento hasta la condena energética por la violencia que viven millones de mexicanas.

Tania Rincón

“No temamos al feminismo, porque precisamente se encuentra muy satanizado, porque muchos dicen que es un movimiento radical, pero gracias a las primeras feministas podemos entender que les debemos el poder salir a votar, estudiar una carrera como leyes, podemos ir al espacio, ser operadoras, podemos manejar un taxi”.

Te puede interesar: La vez que un músico mexicano le declaró su amor a Tania Rincón

Vestida de morado, la presentadora agregó:

(Foto Instagram: @taniarin)

Gracias a ellas hemos ganado tantos derechos y hoy más que celebrar tenemos que recordar que nosotras vivimos en una situación de privilegio al poder salir a trabajar y que alguien se quede cuidando a nuestros hijos. Este día es justo para recordar que debemos tener más espacio y por ello estamos luchando”.

Galilea Montijo

“Creo que es algo de generaciones, hay que pensar que a nuestras mamás les inculcaron a estar en casa solamente para cuidar a los hijos, por eso siempre he dicho que las mamás hacemos a los machos, es también nuestra parte, pero es una cultura machista que hay que terminar. Debemos estar unidas, estar de la mano, unidas somos más fuertes. Yo sí creo que de verdad tenemos que aprender a apoyarnos no solo este día, sigamos luchando sin ser dudas entre nosotras mismas”.

(Foto: Instagram/@galileamontijo)

Andrea Legarreta

“Aquí todas de alguna manera nos hemos aventurado a romper esquemas o luchar por lo que nosotros anhelamos. Fue un grupo de mujeres trabajadoras que al final fueron asesinadas por estar luchando por sus derechos y que ellas han ido abriendo brecha para todas nosotras, por eso es la fecha en la que sigue siendo en la que tenemos que luchar”.

Andrea Legarreta cumplió 51 años (Foto: Instagram/@andrelegarreta)

Venga La Alegría

“Es ocho de marzo y se conmemora, no se festeja, el Día Internacional de la Mujer, porque aún nos falta mucho por hacer . Yo quiero agradecer a todas las que antes que nosotras nos abrieron camino y nos permiten cosas tan importantes como el poder votar”, expresó Annette Cuburu.

Te puede interesar: Por qué Tania Rincón renunció a “Venga La Alegría”, pese a tener exclusividad con TV Azteca

“Yo quiero abrazar a mis mujeres hermosas, porque somos unas mujeres hermosas, fregonas”, agregó Kristal Silva. Laura G finalizó asegurando que todas son “una mamada” que busca cambios y por ello quiere educar a su hija para que jamás sea víctima del machismo.

Sale El Sol

“Este ocho de marzo seremos invencibles, no invisibles. No vamos a callarnos ni escondernos. Somos más de 67 millones de mexicanas dispuestas a que nuestras voces se escuchen. Estamos hartas de poner la mejilla, ganar menos y trabajar más. No pedimos privilegios, pedimos equidad y respeto. Caminar sin miedo,crecer sin ser de cristal. Esta es nuestra hora y llamado, no nos vamos a callar, porque somos fuertes y solidarias, ¡con todas para todas!”, expresó todo el elenco femenino del programa de Imagen Televisión.

Este #8DeMarzo seremos invencibles, no invisibles. Esta es nuestra hora, y este nuestro llamado. Vamos vivas, fuertes y solidarias 💜#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6gzK1 pic.twitter.com/VsKyy8lGpD — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) March 8, 2023

Internautas han reaccionado de forma positiva al llamado de las presentadoras de Televisa, TV Azteca e Imagen Televisión, asegurando que existe un gran cambio en cómo se abordaba el día en años pasados a cómo se realizó ahora.

Te puede interesar: Saskia Niño de Rivera reflexionó sobre caso de Sasha Sokol y Luis de Llano: “Se perdió todo tipo de ética”

“Gali aún como que no es muy acertada con sus comentarios, pero hace el intento y eso me gusta” . “Montijo y Laura G la regaron con sus comentarios, pero a diferencia de lo que hacían hace cinco años esto es algo mucho más decente”. “Las palabras más bonitas fueron las de Sale El Sol, aunque estaban leyendo todas, bueno Ana María Alvarado se equivocó, pero se intentó”, expresaron fans.