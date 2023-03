Beatriz Paredes y López Rabadán acusaron a AMLO de ejercer violencia de género contra Norma Piña

Senadoras acusaron a AMLO de ejercer violencia política en razón de género contra Norma Piña (Reuters/SCJN)

En el marco del Día Internacional de la Mujer, en el Senado de la República diversas legisladoras condenaron la presunta violencia que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ejerce en contra de las mujeres, principalmente de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández.

Senadoras del PAN y del PRI se sumaron a un desplegado en el que exigieron que cesen los ataquen en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“El presidente ejerce violencia verbal por razones de género y lo hace desde la máxima tribuna, amplificando así el daño contra la reputación de la ministra Piña, incitando al linchamiento mediático. Al hacerlo, el presidente abre la puerta a que se amenace la integridad física de la ministra Piña como ya sucedió”, condenó Beatriz Paredes.

Senadora del PRI y PAN se sumaron a las exigencias para que cesen los ataques contra Norma Piña desde Palacio Nacional

En ese sentido, la priista acusó que a Norma Piña se le discrimina por el hecho de ser mujer. “Paradójicamente, desde Palacio Nacional, se le niega el derecho a una vida libre de violencia”, enfatizó, como parte de un cuestionamiento a Xóchitl Gálvez.

Por su parte, Gálvez Ruiz apuntó que AMLO debería poner el ejemplo para la erradicación de la violencia. “Las mujeres, independientemente del partido en el que estemos, deberíamos exigir el cese a estos señalamientos (...) debemos exigir que pare la violencia contra cualquier mujer, trátese de quien se trate”, expresó en tribuna.

Sin embargo, ante las acusaciones en contra del presidente de la República, la senadora por Morena, María Lucía (Malú) Mícher, pidió rectificar los hechos. “A mí me parece que no fue el presidente el que inició este tema, el que ha estado haciendo algunos comentarios en contra de nadie”, salió en defensa.

Beatriz Paredes condenó acciones de AMLO (Senado)

“Yo no voy a permitir que aquí se venga a decir que se está ofendiendo, que se está ejerciendo violencia por parte del Ejecutivo. No compañeras, no nos confundamos. Lo que nosotras estamos defendiendo es el respeto por las instituciones y de las autonomías de los poderes”, afirmó.

En ese sentido, pese a que reiteró su respeto a la presidenta de la SCJN, acusó que las presuntas ofensas no son el tema que se debe de hablar en el Senado, pues cuestionó que jueces y juezas del Poder Judicial no actúan con perspectiva de género. “¿Por qué las mujeres somo las que más estamos en las cárceles y el poder judicial no alza la voz?”, cuestionó.

En respuesta, tras sumarse a la moción de que haya perspectiva de género en los juzgados, Beatriz Paredes reiteró que es parte de una conducta funcional que todos los poderes se respeten entre sí, en virtud de su independencia y potestad, por lo que un “hiperpresidencialismo no le hace bien a la República”.

Desde que asumió la presidencia de la SCJN, Norma Piña ha sido objeto de ataques (CESAR GÓMEZ /CUARTOSCURO.COM)

Por su parte, la vicecoordinadora de Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, se sumó a los señalamientos hacia AMLO. “Perdón a mis compañeras que piensan distintos, pero por supuesto el presidente López Obrador ejerce violencia en contra de la ministra presidenta”.

Además, cuestionó el feminismo de las morenistas. “Que su feminismo lo cambien y lo maticen en una lógica partidista, probablemente en términos políticos, se pueda entender, pero la realidad es que el presidente sí ejerce violencia”, aseveró.

En tanto, Josefina Vázquez Mota también se unió a la exigencia de respeto a Piña Hernández. “Ni ella ni ninguna otra mujer debe ser sujeta a juicio cotidiano y a descalificaciones que resultan inaceptables (...) no queremos que esto siga sucediendo”, aseguró.

Imelda Castro, senadora por Morena, consideró que López Obrador es el presidente más feminista en la historia de México

Pero ahí no quedó la discusión, pues la legisladora Por Morena, Imelda Castro, también brincó en defensa del mandatario federal, a quien etiquetó de ser el presidente más feminista que ha tenido México.

“Rechazamos rotundamente esa acusación porque, al contrario: Andrés Manuel López Obrador es el presidente más feminista que hemos tenido en toda la historia y que lo demostró desde que fue jefe de Gobierno de la CDMX”

“No podemos dejar pasar una acusación tan grave de decir que el presidente está cometiendo violencia en contra de una mujer, porque eso es mentira”, asuguró Castro, quien señaló que las declaraciones de AMLO son parte de una postura política. “Ha cuestionado las resoluciones del Poder Judicial, no a la persona”, expuso.