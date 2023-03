Tras amenaza de muerte a la ministra Norma Piña, jueces y abogados piden a AMLO mantener el respeto al Poder Judicial

La ministra Norma Lucía Piña Hernández recibió amenazas de muerte luego de las fuertes críticas emitidas por el presidente López Obrador. FOTO: SCJN/CUARTOSCURO COM

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito condenó los hechos que incitan a la violencia, esto luego de que en redes sociales empezó a circular una amenaza de muerte en contra de Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el mismo día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió fuertes críticas contra la labor de la ministra Piña Hernández al frente de la Suprema Corte y los fallos en contra del gobierno federal, en redes sociales surgió el mensaje de un usuario identificado como @VicaPocnh, quien con la imagen de una bala señaló que esa era la “solución” al “problema” que representa la integrante del máximo tribunal.

A través de un comunicado, los integrantes del Poder Judicial señalaron que “Las y los Juzgadores Federales JUFED reprobamos enérgicamente la publicación que circula en redes sociales, la cual incita a la violencia, atenta contra la integridad personal y divide gravemente a la sociedad, consecuencia de un discurso de odio hacia las funciones que constitucionalmente le competen al Poder Judicial de la Federación”.

En su conferencia mañanera del 1 de marzo, el presidente López Obrador reprochó el fallo judicial a favor del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, rival político de la Cuarta Transformación, y señaló que con la llegada de Piña Hernández a la presidencia de la Judicatura Federal, los jueces han abusado de su independencia para resolver a favor de presuntos criminales.

“Ahora que llegó la nueva ministra declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, que son autónomos, que puedan hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”, se lamentó el titular del Poder Ejecutivo desde Palacio Nacional.

Horas después, en las redes sociales se desató una ola de críticas y acusaciones contra la ministra Piña Hernández, a quien se le llegó a tildar de “corrupta” y “traidora a la patria”.

La politóloga, Denisse Dresser atribuyó el discurso de odio y las amenazas en contra de la titular del Poder Judicial a los ataques lanzados por el presidente de la República, quien con sus palabras convierte a enemigos a quienes no concuerdan con su proyecto de gobierno.

“Los ataques verbales del presidente a quienes convierte en sus enemigos. Las palabras importan y producen violencia en las redes, que puede saltar desde ahí Hoy es la Ministra Norma Piña de la Suprema Corte”, dijo Dresser.

Barra Nacional de Abogados exhortó a AMLO a expresarse con respeto

En el contexto de los ataques en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte, además de las acusaciones de corrupción por parte del titular del Ejecutivo, quien insiste en denostar la actuación de jueces y magistrados, la Barra Nacional de Abogados exhortó al presidente de la República y a otros miembros del Congreso a conducirse con respeto hacia los miembros del Poder Judicial.

A través un pronunciamiento oficial, la Barra de Abogados señaló que las autoridades públicas que hacen descalificaciones a jueces, magistrados y ministros, quebrantan el principio de independencia judicial.

Agregaron que las conductas dirigidas a dividir a la sociedad, basadas en prejuicios no es propio de demócratas ni de los líderes que requieren nuestro país.

La Barra Nacional de Abogados pidió al Ejecutivo Federal dejar las descalificaciones a jueces y magistrados.

Las críticas de AMLO a Norma Lucía Piña Hernández

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la labor de Piña Hernández por una "ola" de fallos en contra del gobierno federal. (Héctor Vivas/Getty Images)

Este 2 de marzo, el presidente insistió que entre los jueces y magistrados del Poder Judicial permanece la corrupción y Piña Hernández no atiende ningún supuesto caso, aunque no presentó pruebas de ello.

“¿Qué juez ha sido juzgado? Deben de ser como dos mil, mil 500, dos mil jueces. ¿Qué magistrados? No. Entonces, si no se lleva a cabo la reforma al interior, hay que seguir haciendo la denuncia”, insistió el presidente de la República.

En la conferencia del 1 de marzo, López Obrador aseguró que apoyaría a la Fiscalía General de la República (FGR) en caso de que esta dependencia decida presentar un recurso contra el juez que falló a favor del ex gobernador panista de Tamaulipas.

“Es que, si el Poder Judicial no actúa y si hay elementos, pruebas, de que hubo influyentismo y corrupción, hay que presentar denuncias contra los jueces; si no actúa el Poder Judicial, porque no gozan de privilegios, son servidores públicos, ni modo que tengan impunidad”, señaló el presidente en Palacio Nacional.

Después de las críticas en Palacio Nacional, seguidores de Morena trataron de relacionar a la ministra Piña Hernández con Genaro García Luna.