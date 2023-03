Santiago Creel acusó que AMLO seguramente oculta su patrimonio en “sobres amarillos”

Creel retó a AMLO a explicar de qué ha vivido (Captura Andrés Manuel López Obrador)

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que éste lo señaló por presuntos actos de corrupción. No solo reafirmó que ha transparentado su patrimonio sino que acusó que el mandatario nacional seguramente tiene el suyo oculto.

La noche de este 1 de marzo Creel compartió un video en el que insinuó que López Obrador podría ocultar el monto real al que ascienden sus recursos a través de familiares, personas cercanas e incluso en “sobres amarillos”.

En ese sentido lo retó a demostrar a los mexicanos de qué vivió durante “doce años sin trabajar”.

Creel señaló que AMLO podría ocultar parte de su dinero en "sobres amarillos" (Fotos: Twitter/@SantiagoCreelM//Cuartoscuro)

“Andrés Manuel, a mi no me vengas con ese cuento. Dices que tengo más dinero que tú, quizá, aunque quién sabe. Yo tengo todo declarado en cuentas de banco, seguramente tú lo escondes con tu familia, amigos o en sobres amarillos”.

El diputado detalló que parte de su patrimonio proviene de una herencia familiar que ha administrado cuidadosamente y que a ello se sumaron las ganancias que obtuvo prestando su servicio como abogado.

“Otro tanto y tú lo sabes, me lo he ganado trabajando y a mucha honra, como lo hacen miles, millones de mexicanas y mexicanos a diario. Sabes perfecto que antes de ser servidor público, durante muchos años me he dedicado a la abogacía de manera destacada”, añadió.

Señaló que López Obrador fue testigo del estilo que llevaba antes de ser servidor público ya que estuvo en su casa y convivió con su familia. “Se te olvidó que fue ni más ni menos que tu abogado sin cobrarte un peso”, declaró.

Creel acusó a AMLO de ser malagradecido (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

De esta forma reiteró lo que mencionó este jueves en un breve encuentro con los medios en el que incluso acusó a AMLO de ser malagradecido al dejar de lado el hecho de que fue su representante legal sin costo alguno.

Sin embargo, el mensaje al presidente no concluyó ahí, pues Creel aprovechó la ocasión para reafirmar su aspiración a la presidencia.

“Seré el primero en registrarme para arreglar tu desastre, para reconstruir lo que has tirado, para respetar la ley, porque la ley es la ley. También me voy a inscribir para reconciliar a este país que dividiste.”

El hacer pública su intención le valió a Creel una denuncia por presuntos actos anticipados de campaña. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar.

Santiago Creel reafirmó su aspiración a la presidencia (DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO)

La intervención del Tribunal fue necesario debido al que denunciante, impugnó la resolución del órgano, que a través de Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral había desechado la queja ciudadana.

Pese a que fue un ciudadano quien lo denunció, Creel acusó a las corcholatas de López Obrador de estar detrás. Y es que, aseguró que han sido ellos quienes han cometido delitos electorales.

“Las corcholatas de Morena, además de tramposas nos salieron muy miedosas. Como sus precampañas ilegales no prenden, ahora me denuncian por querer recuperar la grandeza mexicana”, afirmó el pasado 17 de febrero.

Creel acusó a corcholatas de AMLO de estar detrás de denuncia en su contra (Foto: Cuartoscuro)

Los señalamientos en su contra derivaron de su participación en la conferencia “Situación política del país, con miras al 2024″, que se llevó a cabo en el evento Expo Guadalajara, en Jalisco.

Presuntamente, a partir de que se destapó como aspirante a la presidencia se puso en marcha una estrategia para posicionarlo anticipadamente rumbo a las elecciones de 2024. Es por ello que el TEPJF determinó que el INE tendrá que determinar si se cometió la infracción y, de ser el caso, el grado de responsabilidad y las sanciones aplicables.

En tanto Creel se ha posicionado como el favorito para representar a la oposición en las elecciones presidenciales. De acuerdo con la información más reciente de la casa encuestadora México Elige, el político rebasó a la senadora Lilly Téllez.