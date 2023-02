“Elon Musk logra doblegar a López Obrador”: las reacciones que dejó la llegada de Tesla a Nuevo León en la oposición

El magnate Elon Musk decidió instalar un planta de Tesla en la ciudad de Monterrey, dio a conocer el presidente López Obrador

Tras rumores, supuestas tensiones y negativas, la confirmación de la llegada de Tesla a México ha causado revuelo en la esfera política mexicana. A pocas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmara la instalación de la empresa en Monterrey, Nuevo León, diversas figuras de la oposición a su gobierno ya se han pronunciado por la noticia.

Si bien la mayoría de las reacciones han sido positivas, muchas de ellas se han centrado en reproches al actual presidente de México, quien en un primer momento había expresado su rechazo a que la instalación de la empresa de Elon Musk se diera en la entidad neoleonesa debido a la falta de agua en la región.

“¿No que no? Pudo más la razón y el sentido común que los caprichos del tirano”, señaló el ex senador del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano.

Dicha postura comparte similitudes con la del panista Gabriel Quadri, quien redactó en su cuenta de Twitter: “Al menos Elon Musk logra doblegar a López. Bien para México...”, señalando una presunta presión por parte del empresario en el gobierno mexicano.

Al menos Elon Musk logra doblegar a López. Bien para México... — Gabriel Quadri (@g_quadri) February 28, 2023

Asimismo, a pocas horas del anuncio el líder de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, expresó sus felicitaciones al actual gobernador de Nuevo Léon y miembro de su partido, Samuel García Sepúlveda.

“La razón se antepuso al sinsentido. Enhorabuena por Nuevo León y su gente, así como por las gestiones que realizó Samuel García y su administración para que este proyecto sea una realidad. #TeslaNuevoLeón”, escribió desde su cuenta oficial.

Por su parte, el diputado del partido naranja, Jorge Álvarez Máynez, compartió una lista de lo que, según su perspectiva, demostró el gobernador al conseguir que Tesla se instale en Monterrey.

“Samuel García demostró varias cosas para conseguir #TeslaNuevoLeón: - Capacidad para construir un equipo de gobierno técnicamente solvente. - Destreza para encabezar una negociación larga y compleja. - Sensibilidad para sortear un entorno político nacional turbulento.”

Se impuso la sensatez sobre el capricho.



Felicidades a 🇲🇽, @elonmusk, @samuel_garcias y al Presidente @lopezobrador_ .



En la fórmula todos ganan:



Inversión ➡️ empleo ➡️ crecimiento económico ➡️ recaudación.



¡Bienvenido @Tesla! pic.twitter.com/UDCAjbhWt3 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) February 28, 2023

Además, entre otras figuras políticas que han emitido ácidos comentarios se encuentra el ex Procurador General de la República, Ignacio R. Morales Lechuga, quien si bien calificó el hecho como una “gran noticia” cuestionó el papel de las instituciones en los acuerdos.

“Gran noticia la instalación de Tesla en Nuevo León. Lo lamentable es que parece que para abrir un negocio hay que ir personalmente con el jefe de plaza para que le den el visto bueno ¿Dónde quedan las instituciones?”, atajó.

La negativa de AMLO por Nuevo León y las ácidas críticas

El pasado viernes 24, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su gobierno no emitiría permisos para que Tesla instalará una planta en Nuevo Léon debido a que el estado “sufre de escasez de agua” (basta recordar la crisis hídrica que recientemente azotó al estado).

“Si no hay agua, no. No habría posibilidad. Sencillamente no se entregan permisos para eso, O sea, no es factible”, declaró luego de ser cuestionado sobre los acuerdos con la empresa de Elon Musk.

Lo expresado por el mandatario fue duramente criticado por sus detractores, quienes acusaron al tabasqueño de “espantar” las inversiones en México.

Tal es el caso de la senadora panista Xóchitl Gálvez y el ex presidente de México Felipe Calderón Hinojosa, quienes dedicaron ácidas palabras al Jefe del Ejecutivo.

“Señor Presidente, la instalación de una empresa no depende de sus preferencias personales. Es una decisión que responde a un análisis técnico integral por parte de la compañía. No espante las inversiones”, señaló la legisladora, quien este 28 de febrero y tras confirmación de Tesla en Nuevo León felicitó al empresario Elon Musk, al gobernador García Sepúlveda e inclusó al presidente de la República.