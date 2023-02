AMLO confió que el INE será respetado si lo preside una mujer: “Suelen ser más honestas”

El INE informó que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Plan B (especial)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se mostró optimista ante el hecho de que el próximo consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) sea una mujer.

“Las mujeres suelen ser más honestas, más responsables, son una garantía”, declaró durante la conferencia de prensa de este 23 de febrero.

Y es que, el 22 de febrero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que la quinteta para designar al próximo presidente del INE sea conformada solo mujeres, ello con el fin de garantizar la alternancia de género en el órgano electoral.

La respuesta de AMLO a Dina Boluarte del Perú y los avances del Plan Sonora, el resumen de la mañanera Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este viernes 17 de febrero VER NOTA

En este sentido, López Obrador se dijo seguro de que las mujeres “garantizarían mejor la democracia”. Sus dichos estarían respaldados por el papel que han tenído las mujeres en su gabinete.

Respecto al posible perfilamiento de Carla Humphrey como la favorita para ser la próxima consejera presidente del órgano electoral, el mandatario evitó emitir comentarios al respecto.

El fin del juicio a García Luna y el silencio de AMLO por Nicaragua, lo más destacado de la mañanera Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este 20 de febrero VER NOTA

“Eso no me corresponde, lo tienen que decidir en el congreso y creo que en el consejo del INE, lo que sí me consta es que las mujeres son muy responsables y muy honestas. Cuando yo fui Jefe de Gobierno (de la Ciudad de México) la mayoría de lo integrantes del gabinete eran mujeres, ahora igual, casi la mitad son mujeres y son muy buenas”, señaló.

(Foto: REUTERS/Daniel Becerril/File Photo)

Asimismo, negó que lo establecido por el TEPJF soslaya el derecho de los hombres a la participación pues se da en la búsqueda de la equidad de género, ya que anteriormente (y hasta la fecha), había un predominio de la participación masculina en los puestos de poder.

AMLO arremetió contra la nueva marcha a favor del INE: “Quieren socavar al gobierno” El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a respaldar la reforma a la ley electoral, también conocida como el Plan B VER NOTA

El posicionamiento del mandatario respecto al cambio de presidencia dentro del órgano electoral, se da en el marco de las tensiones sostenidas con Lorenzo Córdova, personaje que actualmente preside el INE y con quien ha discrepado, especialmente luego de que López Obrador impulsara una serie de reformas a la ley en materia electoral, mejor conocido como “el plan B”.

Información en desarrollo...