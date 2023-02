Qué está pasando con las Afores en México y cuál es el mejor momento para cambiarte de administradora

La suspensión temporal de cambios de Afore generó dudas sobre este movimiento (Jovani Pérez/Infobae)

Los recursos para el retiro de los mexicanos afiliados al IMSS y el ISSSTE están a cargo de una Administradora de Fondo para el Retiro (Afore), que los resguarda e invierte en mercados financieros. El trabajador puede cambiar de administradora, lo cual es de hecho recomendado por expertos en finanzas personales.

Sin embargo, recientemente la suspensión de cambios de Afore impuesta por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) generó dudas respecto al traspaso de recursos a una administradora diferente. El organismo indicó que esta medida -que se podría extender hasta mitad de año- se tomó ante las condiciones adversas en el mercado, lo cual también produjo temor.

Es por ello que Infobae México consultó a Gerardo López Jiménez, abogado y profesor experto en pensiones, quien expuso la verdad detrás de la prohibición de traspasos de una Afore a otra que la Consar impuso y compartió consejos para que los trabajadores tomen una decisión inteligente al traspasar sus ahorros a una administradora diferente.

La suspensión de traspasos de una Afore a otra no significa que los ahorros de los trabajadores están en riesgo (Foto: Pixabay)

De principio, Gerardo López definió a las Afores como “instituciones financieras que tienen como única función administrar y recibir e invertir para el retiro de los trabajadores afiliados tanto al Seguro Social como al ISSSTE”.

“Esos ahorros derivan de las cuotas de seguridad social que pagan los patrones, los propios trabajadores y el Estado como parte de todas las aportaciones que bimestralmente se hacen tanto al IMSS como al ISSSTE en el caso de trabajadores afiliados”.

Sobre la suspensión de cambios de Afore, debido a las condiciones del mercado, aclaró que no significa que los ahorros están en riesgo. Además de que los trabajadores sí pueden solicitar un cambio de Afore, aunque este movimiento no se hará efectivo de manera inmediata.

Pese a la suspensión, los trabajadores sí pueden solicitar un cambio de Afore (Foto: Stock)

“Sí se toma la orden de traspaso pero se le ordena también a la Afore no hacer la desinversión, es decir no vender las acciones de esa sociedad de inversión sino esperar tres o cuatro meses a que los mercados financieros se estabilicen y hacer efectivo el traspaso”

En ese sentido, el cambio de administradora es un movimiento que los trabajadores deberían considerar incluso en este momento. Gerardo López estima que a largo plazo -en un periodo de 25 a 30 años- la diferencia en rendimientos y capital entre una persona que hace cambios de Afore convenientes puede llegar a ser de entre el 20 y el 30 por ciento.

Lo que el abogado recomienda es considerar un cambio de Afore al menos una vez al año y lo ideal es pensar en ello durante los primeros dos meses. Cabe recordar al trabajador que en enero debe recibir su estado de cuenta, en el cual está incluido un indicador de rendimiento neto.

El indicador de rendimiento neto es una herramienta para determinar si tu Afore te conviene (Jovani Pérez/Infobae México)

El indicador considera cobro de comisión (monto que las instituciones cobran por administrar el dinero) y rendimiento para calificar a cada Afore. Dicho índice va del 1 al 10, si la Afore a la que se pertenece actualmente está por encima del 5 no sería adecuado el traspaso.

En cambio si se está en una Afore ubicada de la mitad hacia abajo, lo que conviene es considerar cambiarse porque está cobrando una comisión alta y dando rendimientos bajos.

El indicador se puede consultar también en el siguiente link. Para poder acceder a la información es necesario identificar el grupo generacional al que se pertenece acorde con la fecha de nacimiento, ya que los datos están organizados por bloques.

El indicador de rendimiento neto de Afores depende de tu fecha de nacimiento (Jovani Pérez/Infobae México)

Por ejemplo los trabajadores nacidos entre 1990 y 1994 pertenecen a SIEFORE Básica 90-94. El resto de las SIEFORE están organizadas bajo el mismo esquema, a excepción de aquellas de las cuales forman parte quienes nacieron después de 1995 y las personas de 60 años o más, que respectivamente llevan por nombre SIEFORE Básica Inicial y SIEFORE Básica de Pensiones (SBO).

Lo que debes saber sobre la suspensión de cambios de Afore

La suspensión temporal de cambios de Afore se deben a que, según explicó López, 2022 fue complicado para invertir, lo cual afectó también a las Afores. Las administradoras registraron minusvalías (pérdidas) la mayor parte del año, cual cambió en los últimos meses.

“Sin embargo, eso fue en los primeros 10 meses del año, en el mes once y doce las minusvalías dejaron de generarse y se empezaron a generar rendimientos o plusvalías, es decir ya no se perdió el ahorro sino al contrario se empezó a recuperar”.

La suspensión de cambios de Afore se debió a condiciones adversas del 2022 (Foto: CUARTOSCURO)

En sentido, el abogado explicó que la suspensión impuesta por Consar no se debe a que las condiciones del mercado sean adversas y los ahorros estén en riesgo actualmente. Si bien estimó que el año pasado las pérdidas se pudieron reflejar en una disminución de hasta el 25% en los fondos para el retiro, en 2023 la situación ha cambiado.

Lo que hizo la Consar fue establecer un periodo inicial de 3 meses para que las administradoras puedan recuperar lo perdido, ahora que la estabilidad de los mercados financieros está volviendo.

Señaló que los ahorros de los trabajadores no están en peligro, ya que ellos son dueños de de las acciones en las que se invierte el dinero por lo que mientras éstas no se pongan en venta no impactan directamente en los recursos ahorrados.

El esquema de aportaciones voluntarios se ha convertido en una de las mejores formas de alcanzar un retiro digno (Foto: CUARTOSCURO)

“No se pierden los recursos porque los trabajadores son dueños de acciones de sociedades de inversión. Mientras esas acciones de las sociedades de inversión no se vendan, puede recuperar su valor”, indicó.

López añadió que históricamente los rendimientos (cantidad de dinero variable y sujeta a las condiciones del mercado) han sido superiores a la inflación desde que se crearon en 1997, por lo cual aseguró que “lo que se hubiera podido obtener de rendimiento en el largo plazo se va a recuperar y se recupera muy bien”.

Incluso afirmó que en ese aspecto tienen ventaja respecto a los bancos, porque en éstos los rendimientos o intereses se ofrecen en términos brutos, es decir, sin descontar la inflación. Es en este contexto que el ahorro voluntario en Afores se ha convertido en un instrumento financiero de interés.

Los trabajadores pueden realizar aportaciones voluntarias a su Afore a partir de 50 pesos, para lo cual únicamente requieren una identificación de cuenta individual con CURP o número de seguridad social. Las pueden hacer a través de cuentas bancarias, en las cajas de las Afores y en algunas tiendas de conveniencia, además de que éstas llegan a la cuenta del trabajador sin descuentos por comisión.