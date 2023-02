Hugo Sánchez señaló que a Cruz Azul le faltó “clase” al no informarle que eligió a Ferretti como DT

Hugo Sánchez era uno de los candidatos para ser el nuevo director técnico del Cruz Azul para el Clausura 2023, tras la salida de Raúl “Potro” Gutiérrez. Sin embago, el club eligió a un viejo “lobo de mar” de la Liga MX: Ricardo “Tuca” Ferretti, ex DT multicampeón con los Tigres de la UANL.

Los memes de Hugo Sánchez por la llegada del Tuca Ferretti a Cruz Azul En la directiva de La Noria les convenció el proyecto de Ricardo Ferretti, por lo que nuevamente quedó fuera la opción del Pentapichichi VER NOTA

Al respecto, el “Pentapichichi” lamentó no haber sido elegido, aunque reconoció la calidad del brasileño en el banquillo. No obstante, criticó a la directiva celeste por no haberle informado la noticia, acción que a su jucio hubiera sido de un “equipo grande”. Así lo dijo la noche de este martes en ESPN:

“Tristemente, no me llamaron ni avisaron a mi gente para informarnos que el elegido era ‘Tuca’. A mí me llamaron para una entrevista, los planes que ya les había dicho anteriormente”

“Lo normal y lo lógico es que cuando hay clase, categoría y estilo, pues regularmente lo que hacen antes que se entere por los medios de comunicación, pues resulta que te llaman y te avisan: ‘Fíjate que hemos elegido a esta persona porque creemos que es lo más conveniente. gracias por venir, gracias por la entrevista, gracias por tu tiempo’ y de esa manera... es algo que me sorprende porque un equipo grande tiene que manifestarse como equipo grande. Le deseo mucha suerte al Cruz Azul, le deseo suerte al ‘Tuca’, que todo vaya bien en el Cruz Azul”, afirmó.

Ricardo ""Tuca"" Ferretti habla durante su presentación como nuevo entrenador de Juárez FC. EFE/ Luis Torres/Archivo

Hugo elogio a Ferretti de quien dijo es un entrenador con vasta experiencia, aunque aclaró que en su último trabajo con Bravos de Juárez no le fue bien en cuanto a resultados.

“Por algo decidieron que fuera él, me imagino que su madurez, su sabiduría ha pesado tanto, no en las últimas temporadas que ha tenido como técnico porque en sus mejores momentos fueron con Tigres, aparte de haber hecho un buen papel con Pumas y Chivas con los que fue campeón”

El también extécnico de la Selección Mexicana, entre 2007 y 2008, reveló que Cruz Azul le había ofrecido dos años de contrato, y no tres como se sabe es el tiempo por el que firmará Ferretti, según información de David Faitelson.

Tuca Ferretti llegará a Cruz Azul como director técnico A pesar de que hubo otros candidatos como Hugo Sánchez o el “Turco” Mohamed, la directiva celeste habría optado por la experiencia de Ferretti VER NOTA

“¿Tres años? A mí me ofrecieron dos años”, expresó en el programa SportCenter.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la directiva de la institución cementera, encabezada por Víctor Manuel Velázquez, toma en cuenta a “Hugol” para hacerse cargo del proyecto; ya que en 2021 antes de que se concretara la contratación de Juan Reynoso, los altos mandos ya tenían todo para firmar al ‘Pentapichichi’; sin embargo, al discrepar en los últimos detalles del contrato hizo que todo se viniera abajo.

Liga MX en vivo: dónde ver los partidos de hoy de la Jornada 7 Consulta los horarios y canal de transmisión de cada uno de los partidos del Clausura 2023 de la Liga MX VER NOTA

La última ocasión en que ‘El Macho’ dirigió a un equipo en el futbol mexicano fue en el ya lejano 2012, cuando fungía como estratega de los Tuzos del Pachuca; cabe destacar que en ese torneo, dejó a los de la Bella Airosa en la posición 13 de la tabla general, por lo cual, no logró la clasificación del equipo a la Liguilla. Desde entonces, ya han transcurrido más de 10 años desde que Hugo Sánchez asumió las riendas de algún equipo.

Por lo pronto, se sabe que Ricardo Ferretti será anunciado como nuevo DT de Cruz Azul la tarde de este 22 de febrero en La Noria.