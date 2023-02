Kate del Castillo se sintió avergonzada por lo que vivió con Luis García en su matrimonio

Kate del Castillo confesó que el abuso que sufrió con Luis García la avergonzó por cómo se sintió ilusionada antes de su matrimonio (Instagram @katedelcastillo/@garciaposti)

Kate del Castillo reveló que sintió vergüenza después de haberse casado con Luis García, pues la violencia que vivió durante su matrimonio la hizo sentirse incómoda frente al acoso mediático.

La protagonista de La Reina del Sur en varias ocasiones ha revelado que durante su relación con García fue víctima de agresiones. En su momento, no lo quiso hacer público porque le avergonzaba haberse casado ilusionada y, cuando finalmente se separó del exfutbolista, la situación no mejoró.

Según relató a la periodista Pamela Cerdeira, cuando finalmente se separó de su primer esposo, también sintió vergüenza, pues pensaba que al principio todo parecía perfecto, pero las cosas cambiaron y se había convertido en una historia de abuso.

Kate del Castillo y Luis García se casaron en 2001 y fue una de las bodas más importantes de la farándula en ese año. Se divorciaron en 2004 (Cuartoscuro)

“Empecemos desde mi primer matrimonio (…) Éramos como la pareja del año, el futbolista, la actriz y todo esto, y luego lo que vino pues fue muy vergonzoso, todo esto de abuso fue muy vergonzoso. Era como estar entre una persona que amas, ilusionada, porque me casé muy ilusionada”

La actriz mencionó que incluso esta vergüenza fue uno de los motivos por lo que decidió dejar México y mudarse a Estados Unidos, pues no solamente habló públicamente de lo que vivió con Luis García, sino que esto provocó que la prensa la siguiera para cuestionarla al respecto.

“De hecho, fue de las cosas que me ocupó para venirme acá (EEUU), a otro país, porque tenía la prensa encima de mí y era vergonzoso lo que estaba pasando”, reveló Kate.

La actriz no habló de lo que vivió hasta años después, lo que, según dijo, también la avergonzó (Instagram/@katedelcastillo)

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Del Castillo habla acerca de esta situación, pues la primera vez que lo mencionó fue 14 años después de su divorcio, en una entrevista con Emily, Gloria y Lili Estefan para Red Table Talk: The Estefans.

En aquella ocasión, la protagonista de La misma luna reveló que durante su relación con García él la “pateaba” y “estrangulaba”, lo que causó que ella viviera con miedo.

Luego de que se casaron, ella intentó hacer que su matrimonio funcionara, pero en su lugar, ella se vio aún más afectada.

Del Castillo considera que su relación con García fue uno de los obstáculos que superó con éxito, así como su encuentro con El Chapo Guzmán y las consecuencias que esto le trajo (Instagram/@katedelcastillo)

“Estaba tan enamorada y realmente traté de hacer todo para que las cosas funcionara (…) Estábamos en nuestra luna de miel y esperaba a que él se durmiera para poder salir y llorar. Yo no sabía qué hacer”, confesó en la entrevista que se emitió en noviembre de 2020.

En la plática con Pamela Cerdeira, Kate también recordó su encuentro con El Chapo Guzmán, por el cual se vio investigada por las autoridades mexicanas y también la llevó a irse del país y comenzar a producir su propio contenido.

Del Castillo reveló que pensó que podría perder la vida o ir a la cárcel por no haber seguido su instinto y alejarse de esta situación.

Kate tuvo que dejar el país por miedo a que la asesinaran por haber tenido un encuentro con El Chapo y el constante acoso de la prensa y las autoridades (Archivo)

“De repente yo digo: ‘¿Por qué no seguí mi instinto?’, porque sí, había algo que no estaba bien. Yo estaba con otro fin en mi cabeza y por eso casi pierdo la vida, y no solo pierdo la vida: perder la vida o voy a la cárcel, además, en un momento en el que yo no le podía decir absolutamente a nadie”, recordó.

También mencionó que hasta hoy continúa su demanda contra el gobierno mexicano porque la culparon de presuntamente haber evadido impuestos, lo cuales, según ella, no debía pagar porque desde hace tiempo vivía en EEUU y esa era una obligación que tenía con el gobierno de ese país; aún así, tuvo que pagar lo que le cobraron.

Kate continúa defendiendo que esta supuestamente fue una forma en que el gobierno mexicano buscó inculparla de un delito que no habría cometido por haber tenido el encuentro con El Chapo.