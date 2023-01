De “con engaños se metió a mi cama” a “puso en riesgo mi vida”: la historia de traición de Kate del Castillo y Sean Penn

Aunque ya pasaron ocho años desde que trascendió su encuentro con el capo mexicano, ambos continúan en el ojo del huracán. (Fotos: Getty)

Fue en 2015 cuando Kate del Castillo y Sean Penn encabezaron titulares internacionales por entrevistar a Joaquín El Chapo Guzmán Loera -conocido capo mexicano que actualmente se encuentra cumpliendo una condena en un penal de alta seguridad de Estados Unidos- cuando era prófugo de la justicia. La información que dio conocer el propio actor estadounidense en Rolling Stone le dio la vuelta al mundo desatando un sinfín de críticas en su contra.

Sin lugar a dudas este escándalo marcó a la artista mexicana que hasta ese momento solo había enfrentado controversias por su vida amorosa. De hecho, cuando trascendió la información nadie imaginó que existía un lazo sentimental entre los actores; ha sido la propia Kate del Castillo quien con el paso de los años ha dejado al descubierto el trasfondo de todo lo que vivió junto a quien considera como un traidor.

Con la serie de seis capítulos, Kate debuta como productora ejecutiva asociada con su casa "Cholawood" (Foto: ViX+)

Los protagonistas de esta historia se conocieron años antes de su encuentro con El Chapo, supuestamente gracias a Damián Bichir, pues en alguna convivencia que tuvieron cuando eran pareja coincidieron con Sean Penn, quien ya era conocido del actor mexicano. En un principio solo se saludaban, pues el estadounidense estaba casado con Robin Wright.

“Creo que había cierta admiración y me atrevo a decirlo, también por él hacia mí. Nos llevábamos muy, muy, muy bien. Hablábamos horas y horas, vino a mi casa varias veces. Lloramos juntos, reímos juntos, nos emborrachamos juntos”, declaró en entrevista para Adela Micha.

Sean Penn se habría colgado la medalla de haber entrevistado al Chapo y colaborar con el gobierno estadounidense para su detención. (Foto: Earl Gibson / HFPA/© HFPA/Handout vía REUTERS)

Por esos años, Kate comenzó a recibir misteriosos correos electrónicos que provenían nada más ni nada menos que de los abogados del Chapo. Según contó la protagonista de La Reina del Sur en un artículo que publicó en 2016 en Proceso:

Como actriz y cineasta siempre he buscado proyectos interesantes, fascinantes, retos para salirme de mi zona de confort. Es por eso que no pude decir ‘No’. Es por eso que decidí contestar un email y decir ‘Acepto’.

Después de tuitear un análisis sobre el narcotráfico que se vive en México, allegados al capo buscaron la manera de contactarla para colaborar en un proyecto que podría en riesgo su vida no solo porque lo entrevistaría personalmente, también porque tiempo después sería traicionada por Penn en su artículo para Rolling Stone.

“Supieron muy bien como hacer las cosas, como cubrirse. Ellos estaban trabajando para el gobierno americano, entonces no hay nada que yo pueda hacer o pueda decir como que este señor no nada más me usó como carnada, sino que no me protegió y me puso en peligro, puso en riesgo mi vida en todos los sentidos”, dijo en entrevista con Javier Poza sobre por qué no procedió su proceso legal contra de Sean Penn.

EL encuentro sucedió gracias a la comunicación que los abogados del Chapo establecieron con Kate. (Foto Archivo)

Y es que Kate del Castillo no solo explotó en contra de Sean Penn por ponerla en riesgo para “quedar bien” con el gobierno estadounidense cuando reveló la ubicación del Chapo, también porque la habría usado en otros sentidos:

“Me traicionó. Ya será él que se vaya a dormir tranquilo, porque yo no doy un quinto por esa persona. Me llevó con engaños, se metió a mi cama, o sea, fueron un montón de cosas que dices ‘¡Qué deplorable!’, o sea, una persona deplorable”, comentó para la periodista María Antonieta Collins.

Kate del Castillo vivió una pesadilla después de haberse reunido con "El Chapo" Guzmán (Foto: Captura de pantalla NBC)

La protagonista de La ingobernable aseguró, en entrevista con Javier Poza, que tras lo sucedido no tiene relación alguna con el exesposo de Madonna y espera jamás saber algo de él: “Salió de mi vida. Yo nunca más quise volver a contestarle el teléfono, lo bloqueé desde luego en todos lados. No me interesa saber absolutamente nada de él”.

Respecto al constante miedo que ha experimentado cada vez que visita México desde que entrevistó al capo hasta la actualidad, comentó para María Antonieta Collins: “No te voy a mentir. Cada vez que entro, me pongo nerviosa, porque fueron momentos muy traumáticos para mí. Pero cada vez que vuelvo a México pues ese es mi hogar, es mi país, es de donde soy, y no pienso dejar de ir a México y más trayendo producciones.