Cuándo es Miércoles de Ceniza y por qué es considerado día de ayuno y abstinencia

¿De dónde se obtienen las cenizas para Miércoles de Ceniza? Créditos: AFP

Este 22 de febrero se celebra el Miércoles de Ceniza en México como en varias partes del mundo. Para la iglesia católica es el inicio de la Cuaresma y se lleva a cabo 40 días antes del Domingo de Ramos, fecha que da pauta al inicio de la Semana Santa. Pero ¿Por qué se ayuna?

La Arquidiócesis Primada de México recordó que la Iglesia Católica pide el ayuno durante el Miércoles de Ceniza y Viernes Santo, principalmente como una muestra de generosidad, así como la manera de controlar nuestros instintos y hacer un sacrificio por Jesús.

¿Por qué el ayuno y la abstinencia?

De acuerdo con algunos sacerdotes, el ayuno y la abstinencia son dos prácticas establecidas por la iglesia católica como una forma de preparación para vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Sin embargo, el verdadero sacrificio de la abstinencia es la caridad y no el hecho de no comer carne.

El hecho de no comer carne se adoptó hace muchos años, pues en la antigüedad la gente pobre vivía cerca de los ríos y comían pescado, mientras los ricos estaban abastecidos de carne roja por su ganado que vivía en grandes campos. Por ese motivo la Iglesia comenzó a invitar a la gente a comer pescado, “comer como pobre”, pero dar lo ahorrado a quien más lo necesite.

El ayuno consiste en hacer una comida al día. (Foto: TW/ @ArquidiocesisMx)

El objetivo era ahorrar esa comida para entregarlo a los más necesitados. También es una manera de demostrar que podemos controlar nuestros deseos materiales, y poner nuestra atención en cosas más importantes.

¿Cuándo no se come carne? De acuerdo con la tradición la gente se abstiene de no comer carne durante los días de vigilia. Es decir, el Miércoles de Ceniza y todos los viernes de Cuaresma, se incluye también el Viernes Santo como día de vigilia, día en que también se pide practicar el ayuno y abstinencia.

La iglesia cuenta con tres pilares durante esta época de la Cuaresma, que son: la oración, el ayuno y la abstinencia, así como la limosna. La Cuaresma inicia el Miércoles de Ceniza (22 de febrero) y concluye el Domingo de Ramos (2 de abril), fecha en que arranca la Semana Santa. En ese sentido, la Iglesia católica invita durante esta época de los 40 días a practicar la oración con mayor énfasis, pero sobre todo a practicar la caridad con los más necesitados.

También solicita a los fieles de entre 18 y 59 años principalmente, a ayunar, es decir, hacer una sola comida fuerte en el día y dos ligeras.

La ceniza se obtiene de la quema de las palmas de la Semana Santa del año anterior. (Foto: Cuartoscuro)

La Cuaresma representa un período de purificación, así como la conmemoración de los 40 días en que Jesús permaneció en el desierto de Judea, ubicado en Jerusalén.

LA CENIZA

Este polvo es el signo más conocido de la Cuaresma, se coloca este miércoles 22 de febrero y tiene al menos seis significados que son:

-Reconocer que somos pecadores y hemos ofendido a Dios.

-Manifestar públicamente nuestro compromiso al cambio.

-Expresar un sincero arrepentimiento.

-Comprometernos a hacer penitencia por nuestros pecados.

-Pedir a la Iglesia que haga oración por nuestra conversión.

-Estar dispuesto a recibir el sacramento de la reconciliación.

Durante este día los feligreses asisten a las iglesias, donde el padre les coloca ceniza como símbolo de arrepentimiento y compromiso de reconciliación de cara a la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. La iniciativa de hacer una cruz en la frente de los fieles tiene sus orígenes en la religión judía. La ceniza se obtiene de la cremación de las palmas usadas en la Semana Santa del año anterior y simboliza también el arrepentimiento de los pecados.