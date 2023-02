Expresidentes iberoamericanos lamentaron silencio de AMLO por represión en Nicaragua

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, gesticula durante una conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en Ciudad de México, México, 20 de enero de 2023. REUTERS/Henry Romero

Más de una veintena de expresidentes de la región iberoamericana expresaron su preocupación por la posición política del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con respecto a la represión que actualmente se vive en Nicaragua.

Po medio de un desplegado, integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las América (IDEA) se manifestaron en contra del “silencio de los gobierno de la región”, con excepción de los mandatarios de Chile y Ecuador, Gabriel Boric y Guillermo Lasso, quienes sí han condenado las acciones emprendidas por el régimen de Daniel Ortega.

De acuerdo con la denuncia, la dictadura en Nicaragua ha desterrado a más de 200 presos políticos y les ha retirado la nacionalidad, mientras que también ha confiscado bienes y “violentado los derechos de ciudadanía a 94 personalidades intelectuales”.

A su vez, se posicionaron en contra de la condena de 26 años de prisión aplicada al Obispo de Matagalpa —el Monseñor Rolando Álvarez— quien se negó a ser exiliado.

Desplegado de exmandatarios contra el silencio de AMLO por represión en Nicaragua (IDEA)

Por su parte, los firmantes se declararon preocupados porque Andrés Manuel López Obrador, “dejando de lado su repetido principio de la No intervención”, descalificó al actual gobierno de Perú tras la destitución de Pedro Castillo, mientras que no se no se pronunció con respecto a Nicaragua.

“(AMLO acusa) de espurio al gobierno democrático y provisional del Perú para evitar transferirle la presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, mientras calla ante el ejercicio y las violaciones de derechos humanos perpetradas por la pareja Ortega-Murillo, en Nicaragua”, se lee en el desplegado.

Información en desarrollo...