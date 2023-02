Epigmenio Ibarra llamó a Calderón y a Fox culpables del enriquecimiento de García Luna

Epigmenio Ibarra nombró a Fox y Calderón como culpables del enriquecimiento de García Luna

El periodista Epigmenio Ibarra dijo que en la corte de Nueva York había salido a relucir mucha inmundicia en el juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

“No pudo Washington, no pudieron sus fiscales, no pudieron los medios estadounidenses mirarse en el espejo. No quisieron como para sobrevivir como nación era menester que lo hicieran, reconocer el fracaso sangriento de su estrategia contra las drogas”, dijo Ibarra.

Comentó que Estados Unidos no aceptaba que los criminales que testificaron en contra del ex secretario de seguridad de Felipe Calderón y el enjuiciado mismo no son más que sus “testaferros, sus sirvientes, la escoria que para funcionar necesita esa potencia mundial”.

Dijo que Vicente Fox Quesada, ex presidente de los Estados Unidos Mexicanos, era “sirviente de Washington”, pues abdicó ante los medios de comunicación masiva para después ceder “graciosamente” el territorio mexicano a organizaciones criminales.

Calificó a Felipe Calderón como ejecutor de acciones criminales, y dijo que en su sexenio se multiplicaron los carteles del crimen organizado y que se convirtieron en poderosas empresas multinacionales. Traidor a la democracia y traidor a la patria, fueron las calificaciones que utilizó el productor para referirse a los dos ex presidentes panistas.

Aunque llamó presidente electo democráticamente a Vicente Fox, también lo calificó como el responsable del enriquecimiento ilegal de Genaro García Luna. Del mismo modo trajo a sus dichos a Enrique Peña Nieto (EPN) diciendo que él simplemente continuó la matanza.

También se refirió a la población estadounidense fuertemente afectada por el consumo del fentanilo.

Expresó que debían haber salido a la luz nombres responsables de comprarle mercancía a los cárteles de la droga, pues asegura que hay bodegas donde se almacena mercancía. “Nada se dijo de quienes pagaban esos 3 mil millones de dólares al mes a los cárteles”. Dijo que había una protección policiaca y judicial en Estados Unidos que permite una operación compleja y de magnitud.

El periodista se refirió a los latinoamericanos, diciendo que la la injusticia en el juicio de García Luna también le había fallado a ellos y sacó a relucir los muertos producto de la guerra contra el narco, misma que llevaba 37 años, que era devastadora, injusta, sucia e inútil.

“La suerte de García Luna está echada, decidirá su destino el jurado, podrán condenarlo, absolverlo, pactar con él”, comentó. También citó a Carlos Fuentes: “Tratarán de de matar a Moby Dick, ese monstruo mítico que fuera de sus fronteras les amenaza, y al que fuera de sus fronteros disparan, bombardean, intentan aniquilar, sin detenerse pensar si quiera en las llamadas bajas colaterales”.

El periodista llamó a Fox sirviente de Washington. REUTERS/Luis Cortes

Epigmenio Ibarra dijo que Ronald Reagan (quien en 1986 promulgó la Ley Contra el Abuso de Drogas) y Felipe Calderón sentían desprecio por la vida. Añadió que la lucha contra las drogas, impuesta por el expresidente Calderón, había sido detenida en 2018 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y que si Estados Unidos quería seguir con ella, tendría que hacerlo en su país y persiguiendo a sus propios capos.

Argumentó que para que la paz que se busca en el país se logre, es necesario que los culpables de la violencia, Felipe Calderón y Genaro García Luna, paguen en México.

En su cruzada para expresar su opinión respecto al caso García Luna, el productor publicó en su cuenta de Twitter una encuesta que decía: ¿Usted considera que Felipe Calderón también debe ser investigado por vínculos con el narcotráfico? Un 88% respondió que sí. También compartió un cartón de Jorge Gonzáles que ilustraba a Calderón sosteniendo un periódico que dice “84% de mexicanos a favor de que investiguen a Felipe Calderón por nexos con el narco”.