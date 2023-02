Mujer se dijo influyente para evitar infracción y agredió a policías; la llaman Lady Anubis

La mujer supuestamente habló por teléfono y pidió que le llamaran al Jefe Anubis. (impresión de pantalla)

Por medio de redes sociales se hizo viral una mujer, luego de ser grabada agrediendo a un policía e insinuando que era alguien influyente, para tratar de librarse de una infracción de tránsito.

En las imágenes, que fueron difundidas por medio de la cuenta de Twitter del periodista Carlos Jiménez, se puede ver a la mujer mientras supuestamente hace una llamada por su celular, y pidiendo a la persona que se encuentra del otro lado de la bocina que le hablara al Jefe Anubis, quien es el jefe regional de la zona poniente de la Ciudad de México, para evitar que la multaran.

“Papá, ¿le hablas por favor al Jefe Anubis? Dile que el oficial Gallardo…”, se escucha decir a la mujer, quien después lanza un manotazo al policía que se encuentra con ella. Tras esto, quien la graba, que al parecer es otro oficial, le pide que se calme. “Tranquilícese porque la estoy grabando (...) Hazle la multa”, dice la persona que graba a la mujer.

Mientras tanto, ella se defiende diciendo que no le inventen infracciones. “A mí no me inventes infracciones”, repite en varias ocasiones.

De acuerdo con la publicación del periodista Carlos Jiménez, la mujer habría inventado que el policía la habría agredido, y por eso el agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) habría terminado en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Luego de que el video de la mujer se viralizara en redes sociales, cibernautas bautizaron a la mujer como Lady Anubis y la criticaron por creerse influyente para evitar la infracción. También hubo quienes señalaron que en realidad la mujer no se comunicó con nadie y solamente estaba intentando intimidar a los oficiales.

“Así son de prepotente y semi influyentes, ojalá y la identifiquen y la quemen por abusar de su condición, las cámaras del C5 dirán la verdad”, señaló uno de los usuarios.

“Deberían ya hablar con los “altos” mandos en general sector gobierno, que le vayan avisando a sus amigos, familiares y conocidos que por el lazo que tengan no significa que están exentos a cumplir la ley no a que les den trato especial”, dijo otro.

La SSCCDMX señaló que la mujer sí había recibido su multa. (Impresión de pantalla)

“Deberían ya autorizar el uso de fuerza ante agresiones, más si están grabadas, justo qué ya la esposaron y aparte de su multa de tránsito ahora doble cargo por violencia a la autoridad”, opinó otro de los cibernautas.

“El oficial está haciendo su trabajo! Como es posible que la mujer liosa le den la razón además es un delito el tráfico de influencias!”, se lee en otro de los comentarios.

Sin embargo, hubo también quienes se pusieron del lado de la mujer y dijeron que tenían que revisar bien. “Ella refiere que le están inventando infracciones, hay que checar bien por qué la policía así se las gasta también, igual y si enojo está justificado... En esta CDMX ya no se sabe...”, dijo uno de los cibernautas. “Una más de la fiscalía, deberían darles una medalla por ineficientes”, señaló otro.

Luego de darse a conocer el video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito sí levantó la infracción correspondiente a la mujer que agrede al oficial en el video. “Buenas tardes, con relación a estos hechos, informamos que personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la #SSC levantó la infracción correspondiente”, respondió la SSC capitalina en el video.

Sin embargo, los cibernautas se mostraron inconformes de que la fémina solamente hubiera recibido una multa cuando mínimo, señalaron, debía de ser arrestada por haber agredido a los uniformados de la manera que se muestra en el material audiovisual.