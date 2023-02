Tras ataques armados en Tijuana, vocalista de Grupo Arriesgado arremetió contra la agrupación: “Me dejaron solo”

El vocalista desaprobó la acción (Foto: Instagram)

“Arturo González, Panther Bélico de grupo Arriesgado, aquí no es para que andes de bélico ni con tus corridos. Aquí tiene dueño, no somos corrientes, por eso no te matamos, fue aviso”: fue parte de la advertencia que le llegó a Grupo Arriesgado en una narcomanta.

Pese a que los integrantes de la banda de regional mexicano acordaron cancelar la presentación que tendrían el sábado 11 de febrero en el Estadio Chevron de Tijuana, a causa de las detonaciones que hubo en su firma de autógrafos el viernes 10 y la amenaza del CJNG, su vocalista ha externado una molestía por “dejarlo solo”.

Con un mensaje que fue grabado desde las instalaciones desde el recinto donde se realizaría el esperado concierto, el acordeonero acudió a al lugar para dar una disculpa y explicación a todas y todos sus fans:

“Aquí andamos en Tijuana (…) como miran estoy yo solo … amigos que se dicen amigos valen v***, compañeros que son compañeros valen más v*** todavía, no porque no vengan, no porque digan que yo soy muy valiente, porque si son amigos y compañeros y lo dejan a uno solo para mí valen v***””, expresó destacando que a él le gusta cumplir sus compromisos.

Arturo González, mejor conocido como “Panther Bélico”, se mostró muy molesto de que sus compañeros no asistir como él desde el recinto para ofrecer disculpas por la cancelación del evento, aunque aseguró que respetaba la decisión de cada uno pues su seguridad y vidas estaban de por medio.

“Tenía mucha emoción de estar en el estado, más sin embargo no se puedo, pero quede claro que el motivo no es el que está rodando en las redes sociales”, agregó.

El músico de la famosa banda que nació en medio de la pandemia por la COVID-19, continuó agregando en su video sus disculpas por la cancelación del show, pese a que internautas externaron su preocupación por querer aún realizar el evento aún con el alarmante comunicado externado en la narcomanta.

No me queda más que pedirles una disculpa a todos, darles las gracias, más que nada el apoyo de la gente que iba a asistir a este evento. Igual, muchas gracias a los amigos, a la gente que estuvo pendiente de mi seguridad, todo está bien, la verdad, excepto el compañerismo”, externó.

Grupo Arriesgado tenía programado un show a las 20:00 horas, en el Estadio Chevron; sin embargo, minutos antes de que tuviera que comenzar el espectáculo, lanzaron un comunicado en el que dieron a conocer que por orden del gobierno de Baja California tuvieron que cancelar el concierto de esta noche.

“Debido a los eventos suscitados en los últimos días y atacando las instrucciones del gobierno del estado de Baja California, se ha decidido posponer el evento a realizarse esta noche. En Grupo Arriesgado y GA Music priorizamos la integridad de nuestro público a quienes nos debemos, así como la de nuestro equipo de trabajo. Nos sentimos tristes por esta decisión ya que nuestra intención es hacerles llegar nuestra música y pasar un momento ameno”, formó parte del comunicado.

Sin embargo, los internautas no han reaccionado de la mejor manera: “Neta se atreve a decir eso cuando la vida de todos está en peligro”. “Irónico que hagas un video así quejándote cuando les avisaron que podrían matarlos y digas que respetas sus decisiones pero aún así los ching* s al poner decir todo eso, el que no es solidario eres tú”. “Increíble que se atreva a poner eso cuando estamos hablando de una amenaza por parte del crimen organizado, de verdad no está chido”, expresaron.