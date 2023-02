Toñita destapó que Myriam Montemayor también se burlaba de Yuridia

Las tres cantantes son egresadas del exitoso reality de Azteca, La Academia (Foto: Instagram)

La última semana ha sido especialmente mediática para Yuridia y Pati Chapoy, pues luego de que la presentadora de Ventaneando recordara con el comediante Alex Montiel, conocido como El escorpión dorado, que en su momento llamó “gorda” a la egresada de La Academia, el tema ha escalado a otros niveles.

Y es que fue la cantante sonorense quien compartió tras ello en sus redes sociales que durante años el equipo de Ventaneando ha realizado comentarios denigrantes en su contra, especialmente sobre su figura, su peinado y su personalidad, en la que ella calificó como “la etapa más oscura de su vida”.

El tema causó controversia al grado de que una dependencia de gobierno emitió un comunicado condenando lo que catalogó como “violencia mediática” y aunque no mencionó el nombre de Chapoy, sí aludió a ella en torno al caso que se hizo viral.

La CONAVIM exhortó a los medios de comunicación a no replicar mecanismos que violenten a las mujeres (Foto: https://www.gob.mx/)

Mientras gran parte del público externó su apoyo para la cantante de Amigos no por favor y condenó los comentarios “gordofóbicos” del equipo del programa de TV Azteca, en la emisión, sus conductores aseguraron que quien debería trabajar en su persona y en su manera de afrontar las críticas sería la misma Yuridia, además destacaron que los comentarios vertidos en el programa se han hecho sin ningún dolo.

Pero no fue sino hasta el lunes 13 de febrero cuando pati Chapoy se pronunció al respecto en el programa donde no acudió toda la semana anterior, pues la emblemática periodista de espectáculos se encontraba fuera del país.

En su espacio, Chapoy emitió una disculpa, pero aseguró que, fiel al estilo de su programa, continuará realizando “crítica de espectáculos”.

Pati Chapoy se refirió al tema por el que ha estado en medio de la controversia los últimos días (Foto: Instagram)

“Hace una semana estuve fuera de México, y me sorprendió mucho que un comentario que hice hace muchos años (…) Se ofendió mucho Yuridia, por eso en relación con el tema de ella, quiero hacer una disculpa sincera de la expresión que emití, jamás lo hice con la intención de que ella se ofendiera, no nada más por ese comentario de hace 20 años, sino por todos los comentarios que alguna vez hemos hecho a través de Ventaneando”, dijo la periodista luego de que este sábado 11 de febrero incluso el Gobierno federal se pronunciara al respecto.

No es desconocido que entre Montemayor y Toñita existe una enemistad que data de años atrás (Foto Instagram: @toñitamusic1 - @myriammontecruz_)

Al mismo tiempo, Myriam Montemayor se sumó a las críticas contra el programa y en su cuenta de Twitter compartió una compilación de clips donde se aprecia que al paso de los años en Ventaneando se han hecho comentarios negativos contra su persona.

“El derecho a la libertad de expresión no respalda las expresiones que conlleven a la violencia, el límite de las acciones libres es justo dónde comienzas afectar negativamente a las personas, el ejercicio de cualquier derecho siempre debe de venir acompañado de responsabilidades”, escribió la ganadora de la primera generación de La Academia sobre el video donde es llamada “odiosa” y “tonta”.

El derecho a la libertad de expresión no respalda las expresiones que conlleven a la violencia, el límite de las acciones libres es justo dónde comienzas afectar negativamente a las personas, el ejercicio de cualquier derecho siempre debe de venir acompañado de responsabilidades. https://t.co/UFyy9iKZhB — Myriam Montemayor (@MyriamMonteCruz) February 12, 2023

Tras ello, su conocida “enemiga”, la también ex académica Toñita recordó que Myriam también atacaba a Yuridia por su aspecto y reveló los adjetivos calificativos con los que llamaba a su colega de reality show.

“Cuando los fans de Myriam y Myriam empezaron a atacarme y a decirme mentirosa, unos de los que me apoyaron mucho fueron los ‘Yuri fans’, porque, si no se acuerda Myriam, le dijo ‘calabaza’ y ‘gorda’, y se burlaba también de Yuridia. Por eso los fans de Yuridia se aliaron un poco conmigo y me agarraron cariño”, dijo la veracruzana en entrevista para Sale el sol.

Al momento las recientes declaraciones de la llamada “negra de oro” no han causado mayor revuelo y la intérprete de Hasta el límite no ha contestado nada al respecto.