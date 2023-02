Alejandra Guzmán y Fey: las polémicas razones por las que se habría cancelado su gira

Las cantantes no han ofrecido más detalles respecto a la presumible cancelación de 'Eternas Tour' (Foto: Instagram)

A principios de febrero, Alejandra y Fey causaron emoción en sus seguidores debido a que anunciaron el Eternas Tour, que prometía ser una inolvidable gira que emprenderían por Estados Unidos, México y Sudamérica en 2023.

Gira de Fey y Alejandra Guzmán quedó cancelada “hasta nuevo aviso” A pocos días de haber anunciado "Eternas Tour" y luego de posponer la preventa para la primera fecha, la gira de las mexicanas tiene un futuro incierto VER NOTA

Sin embargo, no todo salió de la forma esperada, ya que hace unos días se dio a conocer que la serie de conciertos sería cancelada.

Ante esto comenzaron a surgir algunos rumores respecto a cuáles habrían sido los motivos por los que las famosas decidieron ya no colaborar juntas.

Fey y Alejandra Guzmán pospusieron venta de su gira entre rumores de pleito Sin brindar mayores explicaciones, las artistas dieron a conocer que la preventa de “Eternas Tour” quedará pospuesta hasta nuevo aviso VER NOTA

Fue la cuenta de Instagram conocida como Chamonic3, quien comentó en primera instancia que aparentemente el Tour se desvaneció debido a algunos problemas internos causados por desacuerdos económicos.

La preventa de boletos para "Eternas Tour" ha quedado pospuesta indefinidamente (Foto: Instagram)

“Habría sido por culpa del Manager de ambas cantantes , quien al parecer estaba haciendo otros negocios involucrando a A la rockera Alejandra Guzmán , lo cual no le aprecia y obviamente no estaba de acuerdo, que les digo lo malo q los Fan son los que salen perdiendo”, colocó.

Cómo reaccionó Silvia Pinal al saber que Enrique Guzmán la incluyó en su testamento En días pasados el veterano rocanrolero sorprendió al declarar que le dejaría a su exesposa y madre de dos de sus hijos una parte de su herencia VER NOTA

Pero esta no fue la única versión, ya que en una entrevista para Venga la Alegría, Enrique Guzmán, padre de la Reina de corazones, rompió el silencio y aseguró que la cancelación fue a causa de que su hija estuvo en desacuerdo con realizar playback como proponía su compañera.

“Ningun artista sale a un espectáculo en el centro de espectáculos donde lo estaban planeando a hacer playback, ella lo que quería era hacer playback y entonces Alejandra decidió cancelarlo”, destacó ante las cámaras y aseguró:

“.El que pagó su boleto, por lo menos: ‘Cántame’, ¿no?”

Sin embargo aparentemente no todo sería negativo, ya que el intérprete de rock and roll aseguró que estaba dispuesto en hacer una colaboración con Guzmán.

“Pues ayer hablamos ya Alejandra y yo más seriamente y estoy montando un espectáculo, no sé que nombre le pondrían al dueto”, comentó.

¡Enrique Guzmán asegura que su hija, Alejandra Guzmán, canceló la gira porque Fey quería hacer playback! 😱💃🎤📺 #VLA #EsteDíaDeseo >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/gJGhBeIi7U — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 15, 2023

De igual manera, Enrique Guzmán externó algunas propuestas que podría utilizar para nombrar a el trabajo que realizaría junto a su hija.

‘‘‘Los Guzmán’ o ‘el legado’, creo que para antes del fin de este año vamos a hacer un dueto juntos.

Cómo fue el anuncio de la cancelación de la gira

Alejandra Guzmán posteó desde su cuenta de Instagram que la venta de los boletos se aplazaría. La famosa no dijo las razones por las cuales habían tomado la decisión, pero se disculpó con sus seguidores.

“Debido a una situación de logística ajena a mi persona, lagira titulada “Eternas Tour, en la cual participaría conmigo Fey, durante este 2023 y 2024 en México, Estados Unidos y parte de Sudamérica por el momento se va a posponer hasta nuevo aviso”, se lee.

Asimismo, agregó: “Siempre he creído muy importante entregar lo mejor de mí a mis seguidores y público, que tantos años han sido testigos del cariño y calidad que le pongo a todo lo que hago”, sentenció.

Los fans no tardaron en reaccionar y varios de ellos se mostraron disgustados por la noticia:

“Un buen manager, autores con buenas canciones, buen productor, asesor de imagen es lo que deberías buscar, no has tenido un éxito desde hace 10 años cuando cantaste mi peor error, me refiero a una canción que suene bien”, escribió uno.

Mientras que otros cibernautas comentaron: “Se sabía que pasaría algo así.. Y que mal porque tu eres una reina, pero siempre todo lo que Fey quiere hacer sale algo mal”. “Guzmán, tienes todo para ser una artista de talla internacional, de llenar un escenario con todo el arte que tienes! Sacale filo a todo tú talento y éxitos”.