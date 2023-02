Pago a medios y su relación con “El Chapo”: cuáles son los temas que García Luna evitó al no declarar

Al no subir al estrado, García Luna frenó la posibilidad de que los fiscales le preguntaran una variedad de temas (Foto: Infobae México / Jovani Perez)

Diversos documentos revelados tras la declaración de Reynaldo Zambada, alias El Rey revelaron los temas que Genaro García Luna evadió al decidir no testificar en el juicio en su contra que se desarrolla en Brooklyn, EEUU.

Los archivos mostraron los temas que los fiscales querían preguntarle a García Luna en caso de que decidiera subir al estrado.

“El gobierno tiene derecho a contrainterrogar al acusado sobre todos los asuntos relacionados con el fondo de sus afirmaciones y su credibilidad”, se pudo leer en el documento con fecha del 8 de febrero compartido en redes sociales por el periodista Keegan Hamilton durante la tarde del 13 de febrero.

Los fiscales buscaban preguntarle a García Luna sobre sus esfuerzos por pagar a medios debido a sus presuntos vínculos con "El Chapo" Guzmán (Foto: archivo)

El archivo fue presentado como respuesta a la solicitud de la defensa de que no se pudiera contrainterrogar sobre asuntos posteriores al 2012 a García Luna, en el caso de que decidiera testificar. Según se pudo leer en el documento, existen una serie de temas posteriores a dicho año que inciden en la defensa del acusado.

Los temas de los que García Luna evitó hablar

En el archivo se pudo leer que uno de los temas era que García Luna habría hecho declaraciones falsas en su solicitud de ciudadanía, también habría esfuerzos para pagar a medios con la finalidad de frenar la información relacionada con su supuesta asociación con Joaquín El Chapo Guzmán.

De igual manera, en el documento se pudo leer que otro de los temas era una presunta conducta financiera engañosa del acusado que consistiría en usar compañías ficticias y terceros para adquirir propiedades, pagar empleados y gastos personales tanto para él como para su familia con la finalidad de ocultar el origen de los fondos.

El documento donde aparecen los temas de los que García Luna evitó hablar al no declarar en su juicio fue compartido en redes sociales (Foto: Twitter/@keegan_hamilton)

Otro de los temas fue el de conducta profesional engañosa y falso marketing, ya que García Luna habría entregado un algoritmo novedoso de seguridad pública, el cual solo revendía la información ya disponible de manera pública, según aparece en el archivo.

Respecto a las actividades de consultoría posteriores al año 2012, los fiscales solicitaron interrogar a García Luna sobre su retiro, el cual no habría involucrado relaciones con el Cártel de Sinaloa. Los fiscales también apuntaron que el ex secretario de Seguridad pagó una propiedad en Florida con un valor de 3.7 millones USD. El archivo sobre el expediente penal No. 19-576 estaba firmado por el abogado Breon Peace.

Fue hasta el lunes 13 de febrero que García Luna confirmó que no ofrecerá su testimonio en el juicio, su decisión fue tomada tras diversos documentos enviados al juez Cogan, unos por parte de la defensa y otros por parte de los fiscales, los cuales pretendían establecer las condiciones bajo las que el acusado podría subir al estrado.

Genaro García Luna confirmó que no testificara durante le juicio en su contra en Brooklyn (Foto: Infobae México / Jovani Perez)

Por un lado, la defensa solicitó que, en caso de que el ex secretario de Seguridad testificara, no se permitiera preguntarle sobre determinados temas, mientras que los fiscales pidieron a Cogan que si García Luna declaraba que pudiera ser interrogado sin restricciones.

Para el pasado 10 de febrero, Brian Cogan determinó que si García Luna subía al estrado entonces debía enfrentar el contrainterrogatorio. “Debido a que ambas partes saben mucho más que la Corte acerca de los temas específicos de las preguntas que el gobierno podría hacer al acusado en el interrogatorio, la Corte es incapaz de dar al acusado la certeza que busca”, compartió el juez Cogan.

De qué hablo “El Rey” Zambada durante el juicio contra García Luna

Reynaldo Zambada aseguró que se reunió con el ex funcionario mexicano en por lo menos dos ocasiones en el restaurante Champs-Élysées, ubicado en la Ciudad de México.

En un primer encuentro se realizó un pago de 3 millones USD, tres semanas después sucedió la segunda reunión y en ella la cantidad fue de 2 millones USD.