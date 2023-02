García Luna tendrá que responder a fiscales de EEUU sin restricciones

El juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública seguirá el próximo lunes 13 de febrero. FOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM

El juez Brian Cogan se declaró incapaz de prohibir temas o preguntas que la Fiscalía de los Estados Unidos haga si Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, sube al estrado a testificar a su favor la próxima semana.

La respuesta del juez Cogan se debe a que la defensa del ex secretario había solicitado que, de testificar en su defensa, no se preguntaran “ciertos temas”.

“Debido a que ambas partes saben mucho más que la Corte acerca de los temas específicos de las preguntas que el gobierno podría hacer al acusado en el interrogatorio, la Corte es incapaz de dar al acusado la certeza que busca”, respondió el juez Cogan en un documento que se compartió en Twitter.

Es decir, si Genaro García Luna testifica el próximo lunes 13 de febrero, fecha estipulada para la continuación del juicio, el ex secretario deberá de responder sin restricciones a los cuestionamientos de los fiscales.

En el caso del interrogatorio, explicó Cogan, los temas a abordar son mucho más amplios que en el caso de las evidencias en donde sí se prohibieron presentar cierto tipo de fotos referentes a los lujos y la vida del ex funcionario federal.

El juez Cogan detalló que la mayor parte de la responsabilidad de los cuestionamientos recae en la buena fe de los fiscales, por lo que “la Corte necesitará escuchar las preguntas específicas que el gobierno aplique al testigo y después aplicará las reglas de evidencia a ellas”.

Pese a que no se ha confirmado la declaración de García Luna en su juicio, la moción hecha por su defensa dejó ver una posibilidad de que el súper policía de Felipe Calderón, suba a testificar.

César de Castro es el abogado principal en la defensa de García Luna. Foto: REUTERS/David 'Dee' Delgado

Durante el décimo día de alegatos iniciales, los abogados de García Luna insinuaron a que su cliente podría subir a testificar en su defensa, por lo que el juez Cogan urgió al abogado César de Castro a definir la participación de ex Policía Federal.

Ante la moción del ex secretario, los fiscales solicitaron al juez que el alto ex funcionario de Felipe Calderón pudiera ser interrogado si limitaciones previas y, que en caso que se tenga que objetar en el interrogatorio, se haga directamente en la audiencia y no durante las preguntas de los representantes del Gobierno de los EEUU.

Las otras peticiones de los fiscales en el juicio contra García Luna

Además de la petición principal al juez, los fiscales estadounidenses también le solicitaron recordar al jurado que este juicio no es contra los EEUU, debido a que los abogados de García Luna acusaron al gobierno de dejar sólo al ex funcionario mexicano de la venganza de los criminales.

Pidieron precisar que las penas de los delincuentes confesos en el juicio contra García Luna son irrelevantes para decidir o no la culpabilidad del ex Policía Federal, esto tras los cuestionamientos del equipo de abogados del ex secretario sobre los beneficios que obtienen los colaboradores de la fiscalía por declarar en su contra.

García Luna retratado en el juicio. Foto: REUTERS/Jane Rosenberg

Los fiscales solicitaron recordar al jurado que en el caso de los beneficios que puedan recibir estos testigos, es un tribunal el que decide si son procedentes o no.

Destacaron que el hecho que García Luna tenga un abogado de oficio, no quiere decir que no tenga dinero, por lo que urgieron a Cogan en recordar al jurado que el ex funcionario mexicano pagó, antes de su captura, USD 4 millones en efectivo por varias propiedad en Miami, Florida.