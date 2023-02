“Potro” Gutiérrez fue cesado de Cruz Azul tras ultimátum de la directiva

Raúl Gutiérrez dejó de ser el director técnico de Cruz Azul (Instagram/ @cruzazul)

Cruz Azul terminó con la era de Raúl Potro Gutiérrez, luego de que la directiva de La Noria sentenció al Potro y le exigió resultados —si es que quería conservar su cargo—, con la derrota ante Toluca, el conjunto cementero tomó la decisión de terminar su relación laboral con el técnico de 56 años y darle las gracias.

A falta del anuncio oficial por parte del club que confirme el término de la relación laboral del Potro con la Máquina, diversos reportes indicaron que la directiva cumplió el ultimátum y despidió al Potro Gutiérrez, por lo que ahora Cruz Azul buscará a un nuevo entrenador que cumpla con las necesidades del equipo y lo regrese a los primeros puestos de la tabla general.

Después de la sesión de entrenamiento del lunes 13 de febrero, los directivos se reunieron con Raúl Gutiérrez para informarle sobre su despido, ya que todavía dirigió la práctica de esta mañana pues incluso en la conferencia de prensa en Toluca insistió que contaba con el respaldo de la Máquina Cementera, así que no se adelantó a confirmar su salida.

Los directivos se reunieron con Raúl Gutiérrez para informarle sobre su despido (Instagram/ @cruzazul)

Gutiérrez Jacobo se reunió con Víctor Velázquez, presidente deportivo del Consejo de Administración de la Cooperativa de Cruz Azul, para darle la noticia de que el conjunto cementero lo cesaría a pesar de que tenía contrato para toda la temporada 2023.

Ahora, Víctor Velázquez junto con Oscar Conejo Pérez —quien también funge como director deportivo de Cruz Azul— se encargarán de buscar al reemplazo de Raúl Gutiérrez. Pero, de momento, la dirección interina la tomaría Joaquín Moreno y Joel Huiqui, entrenadores de la sub 20 y 18, respectivamente, para así enfrentar a Puebla el próximo viernes 17 de febrero en su visita al Estadio Cuauhtémoc.

En cuanto al nuevo entrenador que llegará a La Noria, de momento se desconoce los posibles candidatos que buscaría Cruz Azul; sin embargo, harían todo lo posible por contratar a alguien más en el transcurso de esta semana.

El Potro dejó a la Máquina Celeste en la penúltima posición de la tabla con apenas un punto, ya que desde el inicio del torneo, el conjunto de La Noria no ha podido conseguir una sola victoria; la única unidad que tiene es resultado de su empate con los Xolos de Tijuana en la Jornada 1 del campeonato de la Liga MX.

Cabe señalar que desde que Cruz Azul empezó a tener una serie de resultados negativos en el Clausura 2023 surgió el rumor de que los días del Potro estarían contados pues no estaba cumpliendo con las expectativas que tenían en La Noria; sin embargo, el técnico mexicano nunca mostró alguna duda de su trabajo y en repetidas ocasiones señaló que contaba con el apoyo de la directiva.

Incluso, en el último partido que dirigió, cuando perdió con un marcador de 3 - 1 en el Estadio Nemesio Díez, no quiso comentar nada sobre su posible salida.

El Potro Gutiérrez llegó a Cruz Azul como reemplazo de Diego Aguirre (Ilustración Infobae)

“Hasta que no te digan gracias, esto sigue. He hablado con la directiva, ellos han mostrado esa confianza; entendemos que esta inercia que llevamos —hoy pensamos que podríamos romperla—, pero hasta que no se dé un mensaje oficial no podría comentar algo al respecto”.

El Potro Gutiérrez llegó a Cruz Azul como reemplazo de Diego Aguirre, quien solo estuvo tres días al frente del equipo y no terminó su gestión a causa de malos resultados con el club. Fue por ello que la directiva confió en el proyecto de Raúl Gutiérrez, así que en agosto de 2022 tomó la dirección del equipo.

En el primer torneo con Cruz Azul en el Apertura 2022 llegó hasta los cuartos de final, etapa en la que fue eliminado por Monterrey, fue por ello que le dieron la confianza de seguir con el conjunto cementero, pero en el Clausura 2023 no logró el resultado esperado.