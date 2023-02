“Que no mienta”: así fue la incómoda discusión entre Ana María Alvarado y Shanik Berman

Ana María Alvarado y Shanik Berman vivieron un incómodo momento al hablar sobre su relación y Maxine Woodside, quien ahora las divide (Instagram/captura de pantalla)

Luego de que Ana María Alvarado fuera despedida de Todo para la mujer y Shanik Berman se posicionara a favor de Maxine Woodside, las periodistas tuvieron un incómodo momento al confrontarse con indirectas en el programa Con Permiso.

Para el programa del 10 de febrero de Con Permiso, Ana María y Berman fueron invitadas como presentadoras ya que Martha Figueroa ni Juan José Origel pudieron presentarse en el programa, aunque Pepillo las acompañó en videollamada.

El momento incómodo inició cuando Berman se dio cuenta de que estaba diciendo una línea que le correspondía a su compañera, excusándose diciendo “yo no me quedé con tu silla”. Origel bromeó diciendo que esperaba que Shanik no le quitara su silla, a lo que ella respondió que quien podría tomar su lugar sería Alvarado, “será ella, Pepillo”, dijo.

Ana María no se quedó callada y también respondió: “No, la que quita las sillas eres tú”. Después, cambió el tema y continuó hablando sobre Alejandra Guzmán.

Pasaron varios minutos en tranquilidad hasta que resurgió nuevamente la discusión acerca del porqué Shanik sí sería culpable del despido de su colega.

“¿Por qué te pones de su lado, Pepillo? No entiendo”, preguntó la presentadora de Hoy a Origel, quien solamente se reía de lo que estaba pasando en el set. En vez de que contestara Juan José, Ana dijo: “Porque él es gente decente”.

Ana María en todo momento sonrió, pero Shanik sí se mostró enojada por los comentarios de sus dos compañeros (Instagram/@conpermisotv)

El conductor aseguró que él o se pone del lado de ninguna porque a las dos las aprecia y admira su trabajo. Además, cuestionó por qué estaba surgiendo esta conversación, si se suponía que antes eran amigas, pero Alvarado lo negó.

Ana María exhibió que actualmente no tienen una buena relación porque Shanik desde siempre se puso del lado de Maxine Woodside y lo ha evidenciado en varias ocasiones.

La periodista le respondió que no podía apoyarla porque trabaja en Todo para la mujer y la respuesta de Anita hizo aún más incómoda la discusión.

“Obvio te pones allá porque... ¿te pagan? Porque a mí no”

Para este punto de la conversación, Berman se mostró molesta y Alvarado solamente sonreía de forma incómoda por sus propios comentarios.

El titular intentó evitar que la pelea entre ellas continuara, pero ya que quería que el tema sobre la Reina de la Radio continuara, le preguntó a Ana María si en verdad no le habían pagado lo que le correspondía a enero. La presentadora lo confirmó, pero Shanik lo negó.

“Ay, que no mienta”, respondió Berman. Su compañera inmediatamente la detuvo diciendo: “¿Tú estás en mi cuenta de banco o qué?, ¿cómo puedes saber qué pasó?”, dijo entre risas, pero la otra conductora evitó tocar el tema.

Ana María aseguró que Maxine no le ha pagado por trabajar en "Todo para la mujer" en enero, así como tampoco quiere darle su liquidación (Instagram: @maxwoodside)

Anteriormente, la integrante de Hoy pidió que el público y las personas del medio que han opinado sobre la polémica, que tuvieran compasión por Maxine, pues hace un mes murió su hijo.

“Me duele mucho porque Maxine no hace ni un mes que perdió a su hijo; deberíamos de tener un poco más de compasión y a mí, lo que me duele mucho, es que yo las quiero mucho a las dos pero creo que pudo hacerse más privado”

Berman ha insistido en que quien tiene la razón es Woodside, pues no la habría despedido e, inclusive, la esperó en Todo para la mujer el martes 7 de febrero, dejando una silla vacía a lo largo de todo el programa.

Antes de grabar Con Permiso, las conductoras se encontraron y Shanik aprovechó para asegurar que ella no era la culpable de su salida del programa de radio y le pidió que hicieran las paces. Ana María respondió asegurando que no estaba enojada, por lo que no hacían falta sus palabras.