Viborilda se sumó a las voces contra Maxine Woodside y la acusó de su despido de Radio Fórmula

Ivette Hernández "Viborilda" recordó cuando la despidieron de Radio Fórmula porque Maxine Woodside la veía como competencia (Twitter @viborildasigue/Instagram @maxwoodside)

En medio de la polémica por el despido de Ana María Alvarado de Todo para la Mujer y las acusaciones contra Maxine Woodside, la periodista Ivette Hernández Viborilda comentó que años atrás ella también sufrió un “veto” de la empresa en la que trabajaban, solamente porque la Reina de la Radio no quería competir con un programa de espectáculos.

Ivette compartió en entrevista con Inés Moreno que en 1993 Maxine y Rogelio Azcárraga llegaron a Guadalajara (de donde Viborilda es originaria y lugar en el que ha trabajado casi toda su vida), buscando una locutora que trabajara con ellos para Radio Fórmula porque ahí la empresa no tenía relevancia.

Una vez que contrataron a Viborilda, le ofrecieron un programa nacional que fuera emitido desde Guadalajara de lunes a viernes y los fines de semana sería desde la Ciudad de México.

Viborilda tenía una extensa carrera en radio, por ello que Rogelio Azcárraga se interesara en su perfil y le ofreciera trabajar en Radio Fórmula (Captura de pantalla/Facebook)

La locutora recordó que entró a trabajar para Radio Fórmula a mediados de ese mismo año, ella estaba lista para comenzar, pero minutos antes de que iniciara su programa al aire, le avisaron que tenían malas noticias.

Directamente le avisaron que no podría iniciar su programa porque ella, como profesional, no era del agrado de Maxine. Para ese entonces, Ivette no conocía a la Reina de la Radio porque siempre había tenido contacto con otras personas para hacer su contrato.

“Le tengo malas noticias, no va a entrar al aire. No puede entrar porque la señora Woodside no la quiere”

Ivette comentó que a pesar de que a ella siempre le dijeron que Maxine era "amiga" de Azcárraga, era bien sabido en la empresa que en realidad tenían un romance (Instagram/@maxwoodside)

Hernández quiso saber quién era “la señora Woodside” y por qué ella podía decidir qué sucedería con su programa si no la habían presentado como una de sus superiores. La respuesta que obtuvo fue que Woodside tenía un programa de revista en la radiodifusora y, además, era novia de Rogelio Azcárraga -aunque siempre hablaron de ella como ‘su mejor amiga’-.

“La señora Woodside tiene un programa aquí que es de revista, no era de espectáculos, ojo, era de revista y hablaba un poco de espectáculos. Yo hago programas de radio de espectáculos desde el 84. Le digo ‘¿quién es ella para impedirme entrar?’, literal, palabras textuales, me dijo: ‘Ay, niña, pues cómo le digo, pues se va a enterar: es la mejor amiga del señor Azcárraga desde hace 23 años’”

Viborilda no estaba dispuesta a dejar su programa, así que les pidió que arreglaran los problemas con Maxine y que le llamaran cuando pudiera volver para iniciar a emitir desde la Ciudad de México.

Viborilda se convirtió en una de las periodistas de espectáculos más importantes en Guadalajara y también de la Ciudad de México (Facebook/Viborilda Ivette Hernández)

Pasaron dos semanas hasta que le dijeron que su programa tendría que ser a las 16:00 horas. Esto le causó problemas con otros locutores, pero los pudo solucionar explicando lo que le había sucedido.

El programa de Ivette tuvo un gran éxito, tanto que en varios periódicos comenzaron a mencionarla y tomarla como referente en temas de espectáculos; sin embargo, su historia con Woodside no terminó ahí.

A los meses, volvieron a llamarla para decirle que tenían que sacarla por completo de la señal porque la titular de Todo para la mujer no la quería en la señal que estaba. Ivette intentó que se le respetara su contrato, pero le dijeron que no podían luchar contra la palabra de Woodside.

“’No te quiere aquí, te tengo que sacar de la 970′, (respondí) ‘¿pero por qué? Hicimos un contrato’, yo estaba por nómina. ‘Ivette, no puedo luchar contra ella, es la amiguita del patrón, yo no puedo hacer nada’”

Cuando casi cumplía un año de estar en Radio Fórmula, en una estación con muy pocos escuchas, nuevamente llamaron a Hernández para informarle que Maxine no la quería en la empresa y de no despedirla, ella dejaría la radiodifusora, por lo que la corrieron.

“Como al decimoprimer mes me dice: ‘Maxine le dijo a Rogelio Azcárraga que ella o usted’ (...) Me dijo: ‘No puedo hacer nada. Me da mucha pena. No la quiere, tiene pánico, no la quiere a usted’. Estamos hablando de que hace 30 años me cortó la oportunidad de tener una carrera en la estación más importante y ya sabes, movió redes para bloquear”

Después de que ella vivió todo esto, se enteró que no habría sido la primera a la que Woodside “bloqueaba”.