Karely Ruiz regañó a padres de familia tras ataques por ser el tema de una fiesta infantil

La modelo recibió comentarios negativos tras ser "la imagen" de una fiesta infantil privada (Foto: Archivo)

En días pasados una fiesta de cumpleaños infantil en México desató la indignación en las redes sociales, pues sus familiares celebraron al menor con una reunión temática de la modelo Karely Ruiz.

Esta situación llamó la atención por lo inusual que resulta el tema, dado que los niños suelen preferir sus fiestas tematizadas con algún personaje de caricatura, una película, videojuegos o hasta de animales como dinosaurios o grandes felinos, por lo que el hecho de haber elegido a la popular influencer y modelo de contenido erótico fue severamente criticado.

En las imágenes que se viralizaron se puede ver al menor, que habría cumplido 10 u 11 años, posando junto a posters de la modelo de OnlyFans donde luce ropa interior, y tocándole “un seno” a la piñata con la figura de la creadora de contenido para adultos.

Cupcakes, pastel y adornos de mesa fueron tematizados con la imagen de la modelo (Captura de pantalla)

Además, el pequeño de quien se desconoce su identidad, recibió como regalo una cobija y una toalla con la imagen de Karely en lencería, además de que los centros de mesa de la reunión eran sugestivas fotografías de la figura de internet.

Esta situación generó un debate, pues mientras algunos lo tomaron “a la ligera” por el tema “tan original” del festejo infantil, muchos otros aseguraron que los padres del menor estaban “hipersexualizando” su personalidad, al vincularlo a tan temprana edad con la voluptuosa modelo, quien fue señalada por ser “un mal ejemplo” para los menores.

“Una de dos, o el niño consume esas cosas o el papá dio la idea”, “No saben el riesgo que corren los menores al tener acceso a ese contenido”, “Seguramente sus papás les dejan el celular con TikTok para que deje de ‘molestarlos’” y “No puedo con la imagen de la piñata y que todavía un adulto le tomó fotos, neta qué asco de personas (los adultos)” fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en redes sociales.

Una coclha y una cobija de Karely Ruiz fueron obsequios para el pequeño (Captura de pantalla)

Ante la viralización del tema, fue la creadora de contenido regiomontana quien explotó contra sus “haters” y escribió lo que piensa respecto al controvertido tema.

Fue en su cuenta de Facebook donde la joven de 22 años dedicó un mensaje ante quienes critican el hecho de que un niño la haya elegido como la imagen de su fiesta de cumpleaños.

“¿Por qué siempre nos culpan a nosotras por el tipo de contenido que hacemos y que por nosotros sus hijos están como están, más bien pónganse a cuidarlos y no les den el celular desde que nacen para que no los jodan”, escribió la influencer, una de las mejor pagadas de la plataforma OnlyFans.

La fiesta generó críticas por "hipersexualizar" el comportamiento del menor (Captura de pantalla)

Con su personalidad directa, Karely Ruiz “regañó” sin rodeos a las madres de familia que no le prestan suficiente atención a sus hijos.

“Traen hijos al mundo para arrumbarlos, aaaah pero que no sea el marido que quiere algo que hasta le van y le chupan las patas jajajajaja y sus hijos qué?”, cuestionó la modelo, conocida también por sus apariciones en programas de la cadena televisiva Multimedios.

Karely ha "presumido" ganar cantidades millonarias con su contenido en OnlyFans (Foto Instagram: @karelyruiz)

De inmediato, las reacciones al post de Karely no se hicieron esperar, y sus seguidores de Facebook apoyaron sus palabras.

“Cada quien es responsable de lo que dejan ver a sus hijos, no deben culpar a los demás por las decisiones de los hijos”, “Exacto, como mamás tenemos la responsabilidad de enseñarle valores a nuestros varones y supervisar su actividad mientras están en un aparato electrónico, muy bien dicho”, “Muy bien dicho. Nosotras como madre somos las responsables de como sean nuestros hijos porque nosotras somos quien los criamos”, “Somos libres de subir lo que queramos! ¡A mí también me han dicho de cosas porque vendo mi contenido, pero a mí no me importa en lo más mínimo!”.