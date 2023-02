Juicio contra García Luna: fiscales negaron que el caso sea una “venganza del gobierno”

Un documento enviado al juez Cogan indica que el caso no es una venganza, como lo habría sugerido la defensa (Foto: REUTERS/Jane Rosenberg)

Los fiscales en el juicio que enfrenta Genaro García Luna en Brooklyn, EEUU enviaron un documento al juez encargado del caso, Brian Cogan, en el que solicitaron que se instruya al jurado que decidirá si el acusado es culpable o inocente, por lo que sugirieron información que tiene que quedar clara para la decisión que se tome.

Algunos de los testigos contarán con beneficios, tales como la reubicación de sus familias en territorio estadounidense porque, tras sus declaraciones, podrían correr riesgo de ser objetos de venganza.

“La defensa ha sugerido que varios testigos en este caso recibirán o han recibido beneficios de inmigración únicamente a cambio de testificar en este caso (…) muchos de los testigos en este caso enfrentan amenazas para ellos y sus familias debido a su cooperación previa o simplemente por el hecho de que están cooperando”, se pudo leer en el archivo, en la solicitud suplementaria número 3.

Además, la defensa ha sugerido que el caso se trataría de una “venganza por parte del gobierno”, por lo que solicitaron que se recuerde que el Gobierno no está siendo juzgado.

Debido a lo anterior se solicitó al juez Cogan que el jurado ignore cualquier argumento que apunte a que el gobierno habría actuado de manera impropia. Los documentos fueron compartidos a través de redes sociales por la periodista Azucena Uresti.

A través del documento se puede leer que las decisiones se deben tomar solamente basándose en las pruebas o falta de las mismas que se han presentado en el juicio.

En la solicitud número 4 se habló sobre la participación de Édgar Veytia, también conocido como El Diablo, quien fue cuestionado por parte de la defensa por no acceder a acuerdos de cooperación por que “no se pudo corroborar la información” que compartió.

En el documento se habló sobre la participación en el juicio de "El Diablo" (Foto: REUTERS/Jane Rosenberg)

Lo anterior, según los fiscales, es irrelevante debido a que dicha valoración “usurpa” el papel del jurado. Argumentaron que las razones por las que se pudo o no llegar a un acuerdo de cooperación no reflejan la credibilidad del testigo.

La defensa del ex secretario de Seguridad también habría apuntado a que el nombramiento de un abogado para García Luna por parte de la Corte respalda la idea de que el ex funcionario mexicano no recibió millones en sobornos por parte del Cártel de Sinaloa.

Ante esto, los fiscales argumentaron que en ocasiones se nombran abogados para clientes que tienen mucho dinero, por lo que la parte acusadora solicitó que el jurado sepa que el proceso de nombramiento de un abogado no debe influir en la decisión sobre si los fiscales han probado o no los cargos.

