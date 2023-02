Fiscalía de EEUU pidió interrogar sin restricción de temas a García Luna

La Fiscalía de EEUU quiere interrogar sin límites en los temas a García Luna. Foto: REUTERS/Jane Rosenberg

La Fiscalía de los Estados Unidos solicitó al juez que si Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, sube a testificar en su defensa, pueda ser contrainterrogado sin limitaciones previas como lo pidió la defensa del ex funcionario mexicano en una moción.

Cargos criminales y prisión: el alto costo que pagó un policía por reportar reunión de García Luna con “La Barbie” Francisco Cañedo Zavaleta, exagente federal, reveló una supuesta reunión entre el exfuncionario y altos mandos del Cártel de Sinaloa VER NOTA

La tarde del 8 de febrero, los abogados del alto ex secretario mexicano enviaron un documento al juez Brian M. Cogan en donde le solicitaron excluir ciertos temas en el contrainterrogatorio de los fiscales a García Luna, acción que se interpretó como una posibilidad que el ex Policía Federal suba al estrado a testificar a su favor el próximo lunes 13 de febrero.

De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, quien cubre el juicio desde la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, la fiscalía pidió al juez que en caso que se tenga que objetar en el interrogatorio se haga directamente en la audiencia y no durante las preguntas del representante del Gobierno de los EEUU a el súper policía.

Por qué la DEA no grabó el interrogatorio de captura de García Luna Iván Carrera, agente de la DEA que participó en la detención de García Luna el 10 de diciembre del 2019, dio a conocer los detalles de la captura del “súper policía” de Felipe Calderón VER NOTA

Los fiscales también solicitaron al juez Cogan haga ciertos recomendaciones extras a los miembros del jurado cuando estos discutan el veredicto.

El juicio contra García Luna está en su etapa final. Foto: REUTERS/Jane Rosenberg

Según explicó Arturo Ángel, los fiscales pidieron recordar al jurado que este caso no es contra los EEUU, debido a que la defensa de García Luna acusó que el gobierno dejó sólo al ex funcionario mexicano de la venganza de los criminales.

La defensa de García Luna no quiere que le pregunten “ciertos temas” en el juicio Los abogados del ex funcionario mexicano ingresaron una moción en la Corte para el contrainterrogatorio en donde podría subir a testificar en su defensa el próximo lunes 13 de febrero VER NOTA

En tanto, y luego que los abogados liderados por César de Castro insistieron durante la audiencia sobre los beneficios que tendrían los testigos colaboradores de la Fiscalía sobre las reducciones de sus condenas por declarar contra García Luna, los fiscales urgieron al juez a recordar al jurado que las penas de los delincuentes confesos son irrelevantes para decidir o no la culpabilidad del ex Policía Federal.

También se mencionó que los posibles beneficios migratorios de varios testigos de la fiscalía se otorgarían no por este caso, sino por el peligro que corren dichas personas al regresar a sus países de origen, al tiempo que precisaron que el que haya testigos que antes no recibieron beneficios y ahora sí, no tiene que ver con su credibilidad en sus dichos.

Además, detallaron los fiscales, los beneficios que puedan recibir los testigos colaboradores los solicita el Gobierno de EEUU, pero es un juez quien decide si son procedentes o no, al tiempo que se analizan caso por caso.

(Jovani Pérez/ Infobae México)

Los fiscales señalaron que el hecho que Genaro García Luna tenga un abogado de oficio y no uno propio, no quiere decir que el súper policía -como también se le conoce al ex funcionario mexicano- no tenga dinero, porque antes de su arresto por elementos de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), había pagado 4 millones de dólares en efectivo por varias propiedad en Miami, Florida.

Durante el décimo día de alegatos iniciales, y de acuerdo con periodistas que cubren el juicio, la defensa del ex secretario adelantó que su cliente podría subir a testificar a su favor: “Creo que cualquiera que no sea el señor García Luna testificará extensamente”, dijo De Castro, por lo que el juez urgió al abogado y su equipo a determinar si subirá o no al estrado a testificar.

De subir al estrado y dependiendo de la determinación del juez, el ex secretario podría quedar bajo el asedio de las preguntas de los fiscales y se tiene previsto que su testimonio dure casi toda la semana, alargando el juicio algunos días más. Si García Luna no testifica a su favor, los argumentos finales del juicio probablemente comiencen la otra semana, seguidos de la deliberaciones del jurado y luego de un veredicto final.