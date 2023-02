La Castañeda compartirá su locura, erotismo y rock este 11 de febrero en La Maraka (CDMX)

Los amantes del rock pueden aprovechar este mes para celebrar con lo mejor del rock nacional con la presentación de La Castañeda este 11 de febrero en La Maraka, Centro de Espectáculos, ubicado en la Ciudad de México. En entrevista con Infobae México compartieron parte de las sorpresas que se vivirán en este primer concierto del año que promete ser espectacular.

En un con una escenificación iconica y oscura, muy al estilo de La Casta, Salvador Moreno (voz) acompañado por Oz (Oswaldo de León-guitarra-), Felipe y Omar (teclados) preparan una velada original que traerá lo mejor de sus éxitos, sorpresas con temas de lados b de temas y varias sorpresas.

Con “Noches de tu piel”, “Transfusión”, “Cenit”, “Lucrecia” y otros temas inolvidable grabados en la memoria del público, esa noche traerá de vuelta las baladas románticas llenas de misticismo de esta banda siempre vigente que tomó el nombre de del manicomio que inauguró Porfirio Díaz en 1910 y el cual fue clausurado en 1968, en el cual fue recluida gente que se atrevía a ser diferente.

Oz compartió con Infobae México lo que preparan para esta mágica noche.

“Estamos preparando un concierto muy diferente a lo que estamos tocando últimamente por que estamos tomando en cuenta algunas canciones que la gente quiere oír, no son siempre las más conocidas pero son importantes en una temática interesante de lados B, un repertorio diferente y bastante largo.

—¿Nos puedes adelantar algunos temas que ya preparan?

—Algunos son “Las Llamas”, “Llamando a Dios”, “Lucrecia”, “La estación”, “Me fui”, temas románticos pero a modo de La Castañeda, más los clásicos que la gente siempre corea con nosotros y un transcurrir por los discos desde el primero al último. Tenemos un set de baladas eróticas de amor, desamor pero también habrá temas filosóficos

—A punto de cumplir 34 años de trayectoria, ¿qué ven de diferente en los nuevos públicos?

—Es emocionante ver a las nuevas generaciones de 15 o 17 años, hay un salto de personas de nuestra época que van con sus hijos, pero también hay chicos que nos han descubierto por las redes sociales, que buscan algo con una temática más interesante y se encuentran con esta banda.

Desde el concepto se les hace interesante que tenemos el nombre de un antiguo manicomio, que abordamos el tema de la locura desde una perspectiva artística y creativa, que desde ahí estamos un poco viendo que la normalidad de la gente tiene mucho qué desear, todo lo que se nos hace normal y nos hace pensar que pasarse del lado de los locos no es mala idea.

Y es que la locura deviene de diversas temáticas como la violencia, la inseguridad, el consumismo, de lo que ahora es el arte, los videojuegos violentísimos que los chavos ahora juegan, la misma música, se ha quedado como velado el consumo de un tipo de actividades que tiene, así como los medicamentos, efectos secundarios.

—¿Dónde queda el rock entre los géneros que abundan como reggaetón o narcocorridos?

—El rock es una gran matriz de la que han salido muchos otros subgéneros, el rock es como las pirámides de Teotihuacán, se hizo desde hace mucho y ahí va a permanecer, es algo clásico que está en el ADN, las modas van y vienen, desde acetatos, casetes, cd´s, hemos visto pasar todo eso. Hay modas que vienen y se van pero el rock permanece, es un estilo de vida, una actitud además de ser un género musical es algo que tenemos implícito, somos de esa vieja guardia que tratamos de reflejar con nuestra música, reflejar lo que nos toca vivir.

Se vale divertirse, el esparcimiento en la música ha existido desde siempre, pero no nada más la música, todo es muy rápido, muy desechable, hay un desenfado en vender a los chavos.

Por una parte, hay un pluralismo que lo veo positivo, la playlist de un joven es diversa, tienen una rola de Pink Floyd, una de José José y hasta de Los Tigres del Norte. Hasta los festivales los hacen así, los géneros conviven y eso está bien, antes las tribus eran un poco cerradas, los metaleros eran los metaleros, punks, etcétera, pero ahora todos conviven en un mismo sitio.

Pero en el reggaetón pues sí salta de repente sus letras, a mí se me hace una falta de respeto a la mujer, ese tipo de cosas, si los chavos tienen valores importantes si son pensantes pues no hay ningún problema que en un momento dado se puedan divertir con eso, pero si no lo tienen pueden ser apologías que las están tomando como objeto y eso sí es peligroso, socialmente no debería.

No hay como una ética moral real, somos apolíticos, pero incluso lo vemos hasta en estos políticos que nos ha tocado soportar que son parte de los mismo y a fin de cuentas somos los que pagamos los platos rotos. Se está viendo la consecuencia de este movimiento sin una reflexión, sin un objetivo favorable, todo viene a ser como una película de drama, terror, suspenso no porque ya sabemos qué va a pasar, es una repetición.

—¿Qué viene para ustedes musicalmente, en qué andan?

Desde el año pasado estamos grabando material nuevo, queremos juntar más temas para escoger lo que se va al nuevo disco, inédito, vamos a provincia a Estados Unidos, a mediados de año tenemos nuestro aniversario que nunca dejamos pasar en la Ciudad de México.

Mientras tanto estamos iniciando en La Maraka en una velada con muchas aristas, nos adaptamos en el aforo donde estamos y La Maraka es un lugar muy especial porque tenemos cerca a la banda y podemos transmitirnos toda esta energía y mensajes de estas temáticas, se antoja una velada muy rica, se oye muy bien, se ve muy bien de cualquier lado.

La Castañeda se presentará este sábado 11 de febrero en punto de las 21:00 hrs. Los boletos están a la venta en el sistema The Hive Tickets y en el lugar del evento La Maraka Centro de Espectáculos ubicado en Av. Eugenia esquina Mitla colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.