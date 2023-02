Gómez Junco, Faitelson y más reprobaron la llegada de Diego Cocca a la selección mexicana

Diego Cocca habría sido elegido como próximo director técnico de la selección mexicana (EFE/Francisco Guasco)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) habría tomado una decisión. Diego Cocca, quien se posicionó entre los candidatos a escasos días de dar a conocer la decisión final, sería el nuevo entrenador de la selección mexicana. Aunque en México ha hecho el mérito de ser bicampeón con los rojinegros del Atlas, un sector de los expertos no ve con los mejores ojos su arribo al banquillo.

La tarde del 8 de febrero diversas fuentes cercanas a la FMF dieron a conocer la noticia sobre la elección de Cocca. Ninguna autoridad de la Federación o los Tigres han dado pistas que confirmen las versiones. No obstante, personajes como David Faitelson, Roberto Gómez Junco, Javier Alarcón y Paco Villa ya se han posicionado al respecto.

Lo de Cocca no sería en el afán de mejorar nada, sino de confirmar quién manda. — Roberto Gómez Junco (@rgomezjunco) February 8, 2023

Gómez Junco, panelista de ESPN, fue uno de los primeros personajes en posicionarse tras la filtración de la información. Más allá de hablar acerca de las cualidades o deficiencias técnicas del timonel argentino, apuntó que la decisión obedece a los intereses imperantes en la FMF, pues Alejandro Irarragorri, presidente del Grupo Orlegi, habría impulsado a Cocca en la etapa final de la elección.

No cambió nada de Catar a hoy. Nada. Parece q hasta la nacionalidad del DT es la misma. El problema es q no tendrá a Furch, Quiñones, Gignac o Ibáñez. — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) February 8, 2023

Otro de los personajes que respaldó dicha postura fue Javier Alarcón. El excomentarista de TUDN también emitió una breve publicación a través de su red social para asegurar que: “Y sí, Irarragorri está en los controles”, luego de retomar la noticia en torno a la llegada de Diego Cocca.

En otra publicación, Alarcón subestimó la decisión de la FMF, pues no la catalogó como un cambio radical en su estructura. Además, negó que Cocca traerá mejores resultados para la selección mexicana al no contar con personajes como Julio César Furch, Julián Quiñones, André Pierre Gignac o Nicolás Ibáñez en su plantilla.

Faitelson no compartió el júbilo de la FMF por la llegada de Diego Cocca (Twitter/@Faitelson_ESPN)

David Faitelson no se quedó atrás en la ola de críticas. Antes de darse a conocer la noticia, el periodista deportivo habló sobre la candidatura de Diego Cocca y la posible influencia de Alejandro Irarragorri para posicionarlo a la par de Miguel Herrera y Guillermo Almada.

De igual forma, después del anuncio extraoficial dedicó un par de publicaciones más en su cuenta de Twitter. En una de ellas dio a conocer el disgusto que tiene por su estilo de juego y lo puso a la par de los otros dos candidatos que quedaron en el camino rumbo al banquillo nacional. Además, aseguró que:

“No veo una gran diferencia entre Cocca Herrera y Almada en cuanto a logros para ser aspirantes a la selección mexicana de futbol. Son diferentes en cuanto a estilos, pero no en el nivel. El único que está por encima del nivel es Marcelo Bielsa y no va a venir”, escribió @Faitelson_ESPN.

Paco Villa destacó a otros entrenadores por encima de Diego Cocca (Twitter/@Paco_Villa_)

Paco Villa, cronista de TUDN, se sumó a la ola de críticas y adelantó que la gestión de Cocca en la selección mexicana será poco atractiva. Además, reivindicó su preferencia por otros personajes que figuraron entre los candidatos, tales como Ignacio Ambriz o Guillermo Almada.

“La selección nacional con Diego Cocca no va a tener gran atractivo. Ni para el público ni para los clientes. No quería que fuera el Piojo porque es un buen técnico, pero no ha aprendido de los golpes que se ha llevado. Yo me inclinaba mucho más por Ambriz o Almada”, escribió en su cuenta de Twitter @Paco_Villa.

El gentilicio es lo de menos pero muchos se traban con ese tema. Al final es la capacidad lo que se debe evaluar. Desde mi punto de vista el otro candidato era más capaz. El tiempo dirá, y sobre todo, dependerá del nivel del jugador nacional, ni más ni menos. — Christian Martinoli (@martinolimx) February 9, 2023

Minutos más tarde, dos personajes del equipo de Azteca Deportes dieron a conocer su postura en torno a la llegada de Cocca, es decir Christian Martinoli y Carlos Guerrero. El primero de ellos negó estar de acuerdo con la decisión de la FMF.

“El gentilicio es lo de menos pero muchos se traban con ese tema. Al final es la capacidad lo que se debe evaluar. Desde mi punto de vista el otro candidato era más capaz. El tiempo dirá, y sobre todo, dependerá del nivel del jugador nacional, ni más ni menos”, dijo @martinolimx.

Hablar de estilos es perder el tiempo.

No estamos para debatir si la Selección debe tener un guía que los haga jugar ofensivo, agradable o defensivo.



GANAR.

No importa cómo. Aprender a ganar los juegos decisivos e importantes.



¡Ah! Y dejar de soñar tonterías. — WARRIOR (@CARLOSLGUERRERO) February 9, 2023

Carlos Guerrero fue más concreto y escribió que “hablar de estilos es perder el tiempo. No estamos para debatir si la selección debe tener un guía que los haga jugar ofensivo, agradable o defensivo. Ganar. No importa cómo. Aprender a ganar los juegos decisivos e importantes. ¡Ah! y dejar de soñar tonterías”, escribió @CARLOSLGUERRERO.

Al momento, el posible nombramiento de Diego Cocca no ha sido recibido de la mejor forma por un sector de los expertos. Cabe mencionar que, además de la reestructuración al interior de la selección nacional, el nuevo timonel tendrá la responsabilidad de preparar el ciclo mundialista rumbo a 2026.