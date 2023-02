Fey y Alejandra Guzmán pospusieron venta de su gira entre rumores de pleito

La preventa de boletos para "Eternas Tour" ha quedado pospuesta indefinidamente (Foto: Instagram)

Luego de algunos días de enviar pistas sobre un proyecto misterioso en común, finalmente el pasado 2 de febrero de este 2023 Alejandra Guzmán y Fey anunciaron a sus seguidores a través de una transmisión en vivo que se embarcarían en una gira de conciertos este año, además de que estaban preparando nueva música en conjunto.

La inesperada colaboración entre las dos artistas que lograron conquistar al público desde la década de los 90 generó revuelo entre sus seguidores, quienes las destacaron como dos de las más grandes estrellas del pop y el pop rock latino.

Fey y Alejandra Guzmán nombraron a su gira “Eternas” y se dijeron felices por poderse encontrar en un proyecto en el que ambas puedan dar rienda suelta a la creatividad, tal es así que incluso detallaron que ya tienen listas dos canciones nuevas que verán la luz próximamente.

“Estamos emocionadas, felices, celebrando un día más de vida y de carrera y la verdad es que me emociona mucho poderles invitar a todos”, dijo Alejandra en una entrevista con Latin Billboard para dar a conocer el proyecto.

“Estamos explotando en amor, en emoción, en energía, en música y con muchas cosas que queremos compartir, decirles”, agregó Fey en la transmisión donde dieron a conocer las primeras dos fechas de su gira.

“Desde que se nos dio estar en el escenario juntas empezamos a platicar y me encanta que las dos tenemos muy bien, muy claramente cómo somos y empezamos a escribir, a fluir, ya tenemos dos canciones escritas”, expresó Guzmán, “y las que están por venir porque cada vez que nos juntan, ¡adiós!, algo creativo sale”, añadió María Fernanda Blázquez Gil, nombre completo de Fey.

“Yo creo que hay un paquete interesante cuando ves a dos artistas diferentes, pero cuando ves a dos artistas que no han dejado de vender, que tienen una historia que defender, hay cosas que yo respeto y me gusta mucho el poder compartir con Fey porque sé que Fey es artista de verdad, entonces yo agradezco mucho el poder hablar y llegar a una idea sin tener que fabricarla”, contó la hija de Silvia Pinal visiblemente emocionada.

Por su parte, la cantante de Azúcar amargo dio a conocer las primeras dos fechas de la sorpresiva gira de conciertos: el próximo 4 de mayo en la Arena Ciudad de México, y el 26 de junio en la Arena Monterrey.

“Les traemos juntas una gira hecha con toda la pasión, con todo el amor, con esta tremenda artista y mujer”, dijo Fey. “Las dos tenemos una carrera larga, éxitos, muchos fans y también tenemos hambre de estar en el escenario y de poder compartir mundos. Porque a mí me encanta que Fey baila y tiene bailarines y le gusta lo digital y creo que ahí yo puedo meterme a bailar con ella y entonces hay cosas que quiero compartir, también jalármela a tocar la guitarra o a tocar la batería, pero sí poder unir fuerzas en lugar de unir fuerzas o de estar peleando, eso es más interesante”, añadió la cantante de Hacer el amor con otro.

Fey dijo tener mucha química con Alejandra, tal es así que ya compusieron un par de temas en común (Foto: Facebook@Fey)

Las artistas comunicaron también que la fecha de preventa de boletos para el inicio de su gira sería este miércoles 8 de febrero, sin embargo, a primeras horas de este día un comunicado apareció en las redes sociales de las cantantes.

“A los fans y público en general: Por este medio hacemos de su conocimiento que la preventa del ETERNAS TOUR programada para hoy miércoles 08 de febrero de 2023 se reprogramará hasta nuevo aviso. Sin más por el momento lamentamos los inconvenientes de esta situación y agradecemos su comprensión”, se lee en el aviso que de inmediato generó reacciones, muchas de ellas negativas.

Sería la tercera vez que Alejandra realiza una gira junto a otra mujer: ya lo ha hecho con Gloria Trevi y Paulina Rubio (Foto Instagram: @laguzman)

“Estas dos ya se pelearon, se ven que son de carácter fuerte”, “Ya inició un duelo de divas”, “¿Empezando mal? Ojalá no terminen cancelando”, “Las cosas bien plantadas llevan un poco de tiempo. Hacer las cosas al calor de las emociones no lleva a nada bueno”, “Qué mal comunicado, dejan a especulación a ambas artistas sin esclarecer nada, no se comunica el motivo y lo que se genera no es beneficioso para Fey”.

“Cada una subió el comunicado por su cuenta, aquí huele a que ya no fue ninguna gira, ojalá esté equivocado”, “Fey rompió récord en abandono de proyecto”, “Me da tanta tristeza que Alejandra sea una de las mejores artistas de este país, pero siempre se vea atropellado su trabajo por terceras personas”, “Todo es parte del show. Es para causar más expectativa”, “¿Ya se pelearon?”, “Ya empezaron los problemas”, “Empezando mal desde ya”, fueron algunos de los comentarios en respuesta al anuncio.

Al momento ninguna de las dos artistas, ni la agencia de management que presenta el proyecto han emitido más información.