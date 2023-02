Morenistas se defendieron de videos con fajos de dinero relacionados con Layda Sansores

Funcionarios de Layda Sansores se defendieron de acusaciones (captura)

Tras la recientes filtraciones de videos en donde se ve a actuales funcionarios del gobierno de Campeche —al mando de Layda Sansores San Román— así como a una senadora morenista recibir fajos de dinero previo a las campañas electoral en aquella entidad en 2021, los involucrados salieron a desmentir las acusaciones.

El primero en reaccionar fue el actual secretario de Educación de Campeche, Raúl Pozos, quien aparece en las videograbaciones. “Como ustedes saben, existe una guerra sucia con una campaña que intenta de nuevo detener los avances de la Cuarta Transformación en México”, explicó.

Además, aseguró que “procurar apoyos para la gente es totalmente genuino”, y las gestiones que realizó cuando se desempeñó como senador entre 2012 y 2018 —como miembros del Partido Revolucionario Institucional— se tradujeron en apoyos a la población.

Funcionarios de Campeche y una senadora involucrada en nuevos videoescándalos (Jovani Pérez / Infobae)

“Siempre me he conducido dentro del marco de la ley, debiendo a Layda San Román. Ella ha demostrado su apego a la legalidad como candidata y como nuestra gobernadora”, afirmó.

Por su parte, alegó que en Campeche todos se conocen, por lo que “no son iguales”. “Sabemos quiénes siguen dañando y dividiendo a este estado. Las calumnias y ataques siempre han existido, y en medio de una guerra política como la de Alito Moreno, lamentablemente seguirán”, acusó.

En ese sentido, el jefe de la Oficina de Sansores San Román, Armando Toledo, también salió en su propia defensa, acusando que los videos fueron alterados, pues la fecha presentada por noticieros Televisa no corresponde con la realidad. “Quiero pensar que el que entregó los videos mintió sobre las fechas, porque ese video es de cuando yo era secretario de Desarrollo Rural en el gobierno de Alejandro Moreno, del 2015 al 2018″, señaló.

“La fecha fue recortada del video original, pero si enseñaran el video completo podrían corroborar que fue en esa época”

Layda Sansores explicó que en el "Martes del Jaguar" responderá a Televisa y Emilio Azcárraga por "sus mentiras" (Twitter/ @LaydaSansores)

En tanto, aclaró que los montos de dinero mostrados en realidad se tratan de apoyos en efectivo a las comunidades rurales, pues carecían de bancos o estaban alejadas de las ciudades.

“Con el recorte presupuestal a la secretaría, cuando había una crisis en las comunidades rurales, acudíamos a hacer gestión con el gobernador. En algunos casos nos otorgaba ampliación presupuestal y en otros (...) éramos citamos en Palacio, acudíamos de manera institucional para entregar recursos en efectivo”.

El funcionario aclaró que el dinero era entregado de este modo, como alguna vez ocurrió con el seguro catastrófico. También, enfatizó que él sabía que era grabado en esas transferencias de dinero en la sede del Ejecutivo de Campeche.

“Además, nosotros sabíamos que nos grababan porque eran visibles las cámaras. Y aparte, firmábamos todo recurso recibido. Quiero aclarar que después de mi salida de la secretaría que fue en el 2018, nunca más regresé a Palacio hasta que el gobierno actual inició funciones”, detalló.

Por su parte, pese a que la senadora Rocío Abreu Artiñano no declaró nada hasta el momento, el coordinador de la bancada morenista en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, señaló tener mucha confianza en el actuar de la legisladora.

“Tengo mucha confianza en la senadora Rocío Abreu. He visto siempre actuar con mucha honestidad y rectitud en cuatro años. No voy a cambiar mi opinión, no lo sé. Ella tendrá que contar, pero la senadora ha sido una excelente senadora”, refirió Monreal Ávila.

El dirigente de Morena en Campeche, Erick Alejandro Reyes de León, también salió en defensa de los involucrados. Rechazó que haya sido el exgobernador sustituto Carlos Miguel Aysa Gonzalez —ahora embajador de México en República Dominicana— el que haya entregado el dinero a los operadores; en su lugar, acusó al líder nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno.

La filtración por parte de noticieros Televisa tuvo lugar luego de los acusaciones que Layda Sansores hizo en contra de la televisora en su programa semanal conocido como El martes del jaguar.