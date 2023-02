Metro CDMX cerró la estación Zócalo-Tenochtitlán hasta nuevo aviso; reportan retrasos en la Línea 3

La estación Zócalo-Tenochtitlán volverá a cerrar por tiempo indefinido. (Cuartoscuro)

En la mañana de este 8 de febrero, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la estación Zócalo — Tenochtitlán volverá a permanecer cerrada hasta nuevo aviso, sin abundar en las razones de la suspensión.

Vincularon a proceso a Carlos Alfredo “N”, conductor del metro que chocó en la Línea 3 Tras siete horas de audiencia, un juez determinó el inicio de un proceso penal en su contra por el accidente del 7 de enero VER NOTA

“La estación Zócalo — Tenochtitlán de la Línea 2 (Cuatro Caminos-Taxqueña) permanece cerrada hasta nuevo aviso”, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, por lo que exhortó a las y los usuarios del Sistema a utilizar rutas alternas para arribar a la Plaza de la Constitución.

Algunas de las estaciones aledañas y que pasajeros de la también llamada línea azul pueden utilizar para acercarse al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) son Allende o las correspondencias de Pino Suárez y Bellas Artes. En tanto, también se puede optar por descender en San Juan de Letrán de la Línea 8 (Constitución de 1917-Garibaldi), la cual colinda con Eje Central y la avenida peatonal de Francisco I. Madero, que justo desemboca en la Plaza de la Constitución.

Metro Línea 3: de los 106 lesionados en choque, cuatro personas continúan hospitalizadas De acuerdo con la CEAVI, las personas lesionadas en el choque han recibido las atenciones necesarias y no se encuentran en condiciones graves VER NOTA

Por supuesto, la incertidumbre del anuncio generó inconformidad entre las y los usuarios, quienes en la misma red social pidieron al STC Metro informar la razón que derivó en que (de nueva cuenta se cerrara) la estación Zócalo—Tenochtitlán.

“¿Para remodelación o qué? Parece incluso la más mínima transparencia del metro es mucho pedir”, “Pa’ varias ... ¿Ahora cuál es su razón?”, “Nos puedes explicar por qué nos limitan nuestro libre tránsito?”, “¿Y ahora por qué?”, fueron algunas de las réplicas al tweet.

#AvisoMetro: La estación Zócalo - Tenochtitlan de la Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Puedes usar como alternativa las estaciones Allende, Pino Suárez y Bellas Artes. — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 8, 2023

Reportan retrasos en la Línea 3

Mientras el STC Metro informaba del cierre de la estación Zócalo—Tenochtitlán, diversos internautas reclamaron vía redes sociales por los retrasos y la saturación en la Línea 3 (Indios Verdes-Universidad), la cual recién cumplió un mes del choque de trenes que dejó a una joven universitaria fallecida.

Por qué los “sabotajes” al Metro afectan el bolsillo de la ciudadanía, según Raymundo Riva Palacio Las autoridades de la CDMX han atribuido las múltiples fallas ocurridas en el Metro a la oposición e incluso al crimen organizado VER NOTA

Reportes de usuarios relataron esperas desde 6 hasta 15 minutos para abordar los trenes, especialmente con dirección a Universidad. Esto, destacaron, debido a que los convoyes arriban a las estaciones subsecuentes a Indios Verdes completamente llenos con pocos o nulos descensos.

“Línea 3 dirección Universidad va super lleno, manden unidades con más frecuencia”, “Estoy en Indios Verdes y ya llevo más de 15 minutos y no sale ningún tren”, “Más de 6 minutos en la Línea 3″, “¿Por qué tarda tanto en pasar la Línea 3? Llevo más de 15 minutos esperando”, publicaron en Twitter.

“Línea 3 servicio totalmente saturado. Trenes llenos desde Indios Verdes. Imposible ascenso a trenes en estaciones subsecuentes”.

De igual modo, pasajeros de la Línea B (Ciudad Azteca-Buenavista) también reprocharon la alta afluencia de la ruta por el lento avance y retrasos de los trenes. Ante ello, el STC Metro anunció el envío de unidades vacías a estaciones con mayor demanda, que podrían ser - de acuerdo a lo señalado por usuarios - Ciudad Azteca, Guerrero, Bosque de Aragón, Impulsora, entre más.

#AvisoMetro: Se presenta alta afluencia en la Línea B, se envían unidades vacías a estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 8, 2023

Avance del tramo elevado de la Línea 12

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó que su administración analiza la posibilidad de reabrir paulatinamente el tramo elevado de la Línea 12 del Metro y no en su totalidad.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina afirmó que el restante de la popularmente llamada Línea Dorada ha registrado “un avance significativo” en su restauración; esto, luego de la tragedia de mayo del 2021, cuando el desplome de la intersección Olivos-Tezonco cobró la vida de 26 personas.

“Estamos evaluando si podría abrirse primero un tramo o no. Todavía no está totalmente definido (...) No tenemos exactamente la fecha, pero va bastante avanzado”, aseveró en su encuentro con la prensa.

La mandataria recordó que cada tramo entre columnas representa un proyecto ejecutivo distinto. En ese tenor, mencionó que cada semana se trabajan entre cinco y seis claros, por lo que al momento ya fueron terminados más de 30.