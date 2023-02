Genaro García Luna: quiénes son los políticos “salpicados” hasta ahora en el juicio

El nombre de Felipe Calderón fue citado recientemente por un testigo.

Este martes 7 de febrero fue la primera vez, tras tres semanas de testimonios en el juicio contra Genaro García Luna, en que el nombre de Felipe Calderón, ex presidente de México, fue citado por un testigo.

Cargos criminales y prisión: el alto costo que pagó un policía por reportar reunión de García Luna con “La Barbie” Francisco Cañedo Zavaleta, exagente federal, reveló una supuesta reunión entre el exfuncionario y altos mandos del Cártel de Sinaloa VER NOTA

García Luna fue secretario de Seguridad Pública precisamente en el sexenio de la presidencia de Felipe Calderón, en medio de la llamada “Guerra contra el narco” que lideraba su gobierno.

Sin embargo, además del ex mandatario panista, otros funcionarios mexicanos también han resultado “salpicados” en el juicio que se le sigue al “súper policía” en la Corte de Distrito Este de Nueva York.

Abogados de García Luna intentan frenar testimonios sobre supuestos sobornos a un medio de comunicación La defensa legal del exsecretario de Seguridad envió una carta al juez Brian Cogan para que bloquee las declaraciones de uno de los testigos: Héctor Villarreal Hernández VER NOTA

El juicio contra García Luna comenzó el 23 de enero pasado, después de tres años de haber sido arrestado en Dallas, Texas, y acusado por cargos relacionados con el narcotráfico, en el que se incluyen sobornos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien ya fue juzgado en la misma corte y condenado a cadena perpetua.

“Es una absoluta mentira”

El expresidente mexicano Felipe Calderón negó "categóricamente" todos los señalamientos que se le hicieron en el juicio contra García Luna (AP Foto/Richard Drew, Archivo)

El ex mandatario de Acción Nacional (PAN) habló por primera vez sobre el juicio que enfrenta en Estados Unidos quien fuera su secretario de Seguridad Pública y negó este martes que durante su gestión negociara o pactara con criminales.

Esposa de Genaro García Luna aseveró que la Fiscalía estadounidense no tiene pruebas que lo incriminen Linda Cristina Pereyra aseguró que el exfuncionario mexicano se encuentra bien de salud y dio a conocer sus expectativas sobre el juicio VER NOTA

Su mensaje, difundido a través de su cuenta oficial en Twitter, se dio luego de que Édgar Veytia, conocido como “El Diablo”, afirmara en un tribunal de Nueva York que Calderón y García Luna protegían al Chapo y al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el testimonio del exfiscal de Nayarit (2012-2017), se tenía una orden de proteger a los miembros del Cártel de Sinaloa, particualrmente de la facción del “Chapo” Guzmán, y no a los Beltrán Leyva, quienes se disputaban el control del trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

“Me he reservado opinar sobre el juicio al Ing. García Luna hasta que concluya. Por ahora, niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Veytia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales”, aseguró el exmandatario mexicano”, aseguró Calderón.

Sobornos a “El Gran Diario de México”

Humberto Moreira y el dueño de El Universal son presuntamente compadres (Twitter / @JesusGar)

El ex secretario de finanzas de Coahuila, Héctor Villarreal, aseguró este lunes en el tribunal de Nueva York que García Luna pagaba mensualmente 25 millones de pesos mexicanos (1,3 millones de dólares al cambio actual) al periódico El Universal para limpiar su imagen.

Según Villarreal, García Luna le pidió al ex gobernador de dicho estado, Humberto Moreira, en una reunión celebrada en 2009 y en la que él estaba presente, que quería acercarse al dueño de El Universal porque “había ciertos rumores” que aseguraban que un cártel había secuestrado a García Luna y que lo “relacionaban con ciertos personajes de los carteles”.

Estos “rumores” hacían referencia al supuesto secuestro del ex secretario de Seguridad Pública ordenado por el capo de la droga Arturo Beltrán Leyva, líder del clan de los Leyva, en 2008, y que ha sido mencionado durante el proceso por narcotráfico contra García Luna por varios testigos de la Fiscalía.

Según Villarreal, que espera sentencia en Estados Unidos, donde se ha declarado culpable de blanqueo de dinero, García Luna quería acercarse al presidente ejecutivo de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, “para que supiera que todo eso no era real”.

El exfuncionario también aseguró que Moreira le comentó a García Luna en una reunión posterior en la que él estuvo presente que “el acuerdo (con El Universal) era de 25 millones de pesos para apoyarlo”.

En el juicio se presentó una factura de más de 11 millones de pesos, al parecer para el medio "El Universal" (Foto: Twitter/@AngelenHD)

Posteriormente, Villarreal relató que también estuvo presente en el primer pago al también llamado “El Gran Diario de México”, que lo realizó un funcionario que trabajaba a las órdenes de García Luna e identificado como Sergio Montaño.

Dicha entrega se llevó a cabo, supuestamente, en las oficinas de El Universal y supuso el cierre del acuerdo.

“Sergio llevaba una maleta pequeña con efectivo y contó que lo demás lo llevaba en la camioneta” con la que habían viajado hasta las instalaciones del medio.

Asimismo, Villarreal agregó que en otra ocasión, también en 2009, Montaño le pidió el favor de entregar 10 millones de pesos mexicanos (522 mil dólares al cambio actual) al diario. Pago que Villarreal realizó a través de una factura del Gobierno de Coahuila cuyo concepto era la publicación de una campaña para rescatar al turismo y cuyo beneficiario era El Universal.

Dicha factura, que según Villarreal se guardaba en una “caja independiente” junto a todos los pagos relacionados con la corrupción, fue mostrada como prueba por la Fiscalía.

El exmandatario estatal fue detenido en junio de 2021 en Nuevo León (Cuartoscuro)

El ex fiscal Édgar Veytia indicó que junto con Roberto Sandoval Castañeda, excalde de Tepic y exgobernador de Nayarit, recibió sobornos del clan de los hermanos Beltrán Leyva a cambio de no investigarlos, protegerlos y no inmiscuirse en sus asuntos.

Durante su participación en la Corte de Brooklyn del 7 de febrero, el ex procurador de justicia acusó que dicho cártel habría financiado la campaña electoral de Roberto Sandoval Castañeda, quien asumió la gubernatura de Nayarit en 2011 tras la salida de Ney González, señalado como supuesto protector de Joaquín “El Chapo” Guzmán en la entidad.

Ante tales declaraciones, el exgobernador Sandoval emitió un comunicado, desde prisión, para deslindarse de las incriminaciones en su contra por sus probables nexos con el grupo criminal.

“En relación a la mención de mi nombre recabado por algunos medios de comunicación en voz de un testigo en el juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos, NIEGO y RECHAZO contundentemente que mi campaña o mi persona haya tenido relación con grupos del narcotráfico”, pudo leerse en el pronunciamiento que compartieron familiares del exfuncionario.

Cabe recordar que Roberto Sandoval fue detenido el 6 de junio de 2021 en Linares, Nuevo León, junto con su hija Lidy Alejandra Sandoval, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las investigaciones iniciales en su contra, el exgobernador habría tenido vínculos con el exfiscal Édgar Veytia y “otras personas detenidas en Estados Unidos”.